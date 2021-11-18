Exposição coletiva discute a força da pintura no Centro de Vitória

Pintura do artista Marcelo Solá Crédito: Divulgação

Para encerrar o calendário de 2021, a Léo Bahia Arte Contemporânea presta uma homenagem à pintura na coletiva "Pinturas e Tangentes", que será aberta nesta quinta-feira (18), no Centro de Vitória.

Dezenove artistas apresentam 40 obras, entre pinturas de tinta a óleo, tinta acrílica, pinturas que derivam do desenho, objetos construídos onde a cor e a questão pictórica estão relacionadas, pinturas que trazem colagens na construção da obra, pinturas sobre tela e sobre papel, grandes formatos e pequenos formatos.

Os artistas são Adriana Rocha, Adriel Visoto, Alencar Loch, Ayla Oliveira, Bruno Alves, Charles Cunha, Evandro Prado, Felipe Risckevich, Heder Perdigão, Henrique Detomi, João di Souza, Liliam Camelli, Luciana Hermont, Marc do Nascimento, Marcelo Solá, Matheus Guilherme, Renan Teles e Sebastião Miguel.

Segundo o galerista Léo Bahia, o objetivo da coletiva é "mostrar que a pintura resiste e tem força entre os artistas jovens".

COQUETEL

Jess Benevides: na inauguração da Sonho dos Pés, em Jardim da Penha Crédito: Criar Comunicação

O LUXO DO LUXO

A Mercedes-Benz, mais uma vez, foi reconhecida como uma das marcas mais desejadas no mundo. No estudo “Best Global Brand 2021’’, realizado pela renomada consultoria de marcas dos Estados Unidos, a Interbrand, a empresa ocupou o 8º lugar.

Além disso, o valor da marca aumentou 3%, desde 2020, para 50.866 bilhões de dólares. Isso significa que a Mercedes-Benz manteve sua posição como a marca de automóveis de luxo mais valiosa do mundo pelo sexto ano consecutivo, e a única marca europeia entre as dez primeiras.

“Esse resultado só mostra que estamos no caminho certo em relação ao nosso direcionamento estratégico, empresa como um todo e em nosso posicionamento de marca. A Mercedes-Benz está cada vez mais focando em inovação e acessibilidade. Tem muita coisa boa vindo por ai”, disse Bernardo Chieppe, diretor comercial da Vitória Motors- Mercedes Benz.

ROSENBAUM NA CASACOR ES

Mara Delpupo e Aline Wanick Crédito: Divulgação

A convite das arquitetas Aline Wanick e Mara Del Pupo, que assinam o ambiente Terrazzo Verdi, na CasaCor Espírito Santo, e da Portobello, o renomado arquiteto Marcelo Rosenbaum, um dos grandes nomes no país do design essencial, baterá um papo online com as duas profissionais, com transmissão pelo youTube da @portobello. Tudo acontecerá nesta quinta-feira (18), às 15h. Elas no espaço da mostra e ele em seu escritório, em São Paulo.

Na conversa, Rosenbaum vai falar sobre “Sustentabilidade na Arquitetura”, com abordagem sobre uma metodologia que desenvolve a partir da observação de uma cultura e da promoção de seus valores por meio do design.

Isto porque o Terrazzo Verdi, ambiente projetado para a Città Engenharia, além de apresentar conceito moderno na utilização de revestimentos nobres e atemporais, traz como destaque sustentável o Cobogó Mundaú, elaborado com conchas de sururu e com design assinado por Marcelo Rosenbaum e Rodrigo Ambrósio.

CASAMENTO

Renan Sarcinelli e Alana Lessa Quezada: sim-sim no cerimonial Jardins da Praia, em Vila Velha Crédito: Primeiro Mar fotografia

MORADIA INTELIGENTE

Os mais de mil metros quadrados de área de lazer do Golden Barro Vermelho chamam a atenção de quem conhece o empreendimento. Mas, Camila Menezes, diretora da Empar, destaca também os diferenciais que irão facilitar o dia a dia dos moradores. Infraestrutura para portaria virtual e circuito interno, apartamentos entregues com tomadas USB e preparação para instalação de split, aproveitamento de águas pluviais, guarda-entregas, zonas de wi-fi e ferramentas compartilhadas para uso comum são alguns exemplos de itens que tornam a moradia mais inteligente e garantem mais comodidade e facilidade para as famílias

ENCONTRO

Daniel Riberto, Orlando Antunes, Niase Borjaille, Victor Vale e Luiz Carlos Netto Silva: em encontro sobre novas tecnologias e cidades inteligentes Crédito: Fabio Nunes

RR NEWS

Emar Batalha recebe amigas e clientes, com cardápio assinado pelo chef Luciano Victal, no novo espaço de Sergio Paulo Rabello, na Enseada do Suá, nesta quinta-feira (18), a partir das 13h.

Everaldo Reginatto, Felipe Fioroti e Luciana Reginatto convidam para o Pokar Festival, no dia 4 de dezembro, no Kleber Andrade. O evento contará com shows de Barões da Pisadinha, Tayrone, Matheus Fernandes, Dennis DJ e Alemão do Forró.

Os DJs JFernando, Cimá e Gordinho vão ferver a pista da festa "Wall Street Remember", dia 4 de dezembro, na Wood's.

Roberta Drummond com as amigas Solana Marianelli e Itala Monti, em dia de palestra sobre tendências e especificações técnicas de produtos, com o Diretor de vendas da Arkos Brasil, Guilherme Marucci Crédito: Thuanny Louzada

Pedro Paulo Moyses comemora aniversário, nesta quinta-feira (18), no Barlavento. Aproveitando a energia do beach club, o empresário capixaba celebra seus 33 anos, literalmente, em casa. A animação fica por conta do Dj André Suela e do violinista Villar Live.

Os empresários da Agro Atlas Brasil, Welber Sant`Ana e Geferson Pianissola estão em Texeira de Freitas/BA onde participam da e-Agro até o dia 20 de novembro. Na ocasião, será debatido ações de sustentabilidade e tecnologia para o setor, além de ser apresentado a pulverização por drones.