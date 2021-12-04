FOTOS: Veja quem prestigiou a festa do Prêmio Empresarial da Serra

Cícero Moro, o governador Renato Casagrande, o homenageado Benjamin Baptista Filho, Sérgio Vidigal e Giuliano de Castro: noite de festa da Associação dos Empresários da Serra (ASES) Crédito: Mônica Zorzanelli

A Associação dos Empresários da Serra (ASES) empossou sua nova diretoria e o novo conselho fiscal. em noite de festa, durante a XV edição do Prêmio Mérito Empresarial da ASES, nesta quinta-feira (02), no Steffen Centro de Eventos, na Serra.

O novo presidente é Giuliano Souza Rogério de Castro, diretor da Fibrasa S/A Embalagens, CEO da Fibrasa Agropecuaria Ltda e vice-presidente do Sindiplast-ES, que subsituiu o empresário Cícero Moro, diretor da Motociclo, presidente da entidade durante o biênio 2020/2022

Giuliano de Castro e Cícero Moro Crédito: Mônica Zorzanelli

O homenageado da noite foi Benjamin Baptista Filho, presidente do Conselho de Administração da ArcelorMittal Brasil.

Confira as fotos de Mônica Zorzanelli.

Rodrigo, Delva e Sebastião Almeida Crédito: Mônica Zorzanelli

Com 40 anos de história, a Morar Construtora também foi premiada durante a festa na categoria Comércio. A cada 18 domicílios na Serra, 1 é da Morar. Quem recebeu a premiação foi Rodrigo Almeida, presidente da Morar, que dedicou o troféu aos fundadores da empresa, seus pais Delva e Sebastião Almeida.

O diretor da Biancogres, Marcelo Valiati Guizzardi e a presidente da Findes, Cris Samorini: na categoria Indústria, a premiada da noite foi a Biancogres Crédito: Monica Zorzanelli

Ana Maria, Julianna e Giuliano de Castro: a família do novo presidente da Ases Crédito: Mônica Zorzanelli

Anamaria e Sérgio Rogério Castro: os pais do novo presidente da Ases, Giuliano de Castro Crédito: Mônica Zorzanelli

SUNSET PÍER

A festa mais esperada do ano do nosso Iate Clube acontece neste sábado (04), a partir das 17h30. Um dos locais mais bonitos do Espírito Santo realiza o Sunset Píer - evento exclusivo para associados e convidados - que será todo decorado em clima tropical e com o som dos DJ Penélope e The Doctor, além de Gabriel Nunes e Banda. Os anfitriões são Carlos e Corina Moschen.

ANIVERSÁRIO

A aniversariante Ingrid Castro entre o filho Eduardo e a irmã Simone Torres: celebrando 60 anos na quarta-feira (01º), em Vitória Crédito: Cloves Louzada

PESQUISA EM OLFATO

A pandemia mundial do coronavírus gerou diversas consequências que perduram na vida dos infectados, sendo uma delas a perda de olfato durante e após o diagnóstico. Conhecida clinicamente como anosmia, a ausência da percepção de cheiros atinge cerca de 86% das pessoas com casos leves da doença, segundo uma pesquisa publicada este ano, no Journal of Internal Medicine1. O cenário lançou luz sobre a importância do sentido e a falta que ele faz no dia a dia, não apenas por seu desempenho fisiológico, mas também pelo afetivo. Neste contexto, o Grupo Boticário, um dos maiores conglomerados de beleza do mundo, anuncia a criação do Centro de Pesquisa do Olfato, área dedicada ao estudo do sentido, que, por meio do desenvolvimento tecnológico e científico, tem como objetivo fomentar e difundir conhecimento em torno do tema.

Entre as iniciativas, além da criação do Centro de Pesquisa do Olfato, o grupo acaba de disponibilizar um hub de conteúdo que ficará hospedado no e-commerce da marca para o público com materiais, artigos, pesquisas e até mesmo um canal de conversa para compartilhamento de relatos sobre a perda olfativa, que futuramente podem se tornar objeto de estudo. O Centro de Pesquisa do Olfato reunirá pesquisadores, médicos, especialistas em neurociência, em perfumaria e comportamento humano, atuando em quatro pilares que se interseccionam: Ciências das Emoções, Diversidade Sensorial, Futuro do Olfato e Disseminação do Conhecimento.

EXPOSIÇÃO

Luciano Feijão, Fredone Fone, Ren, Nicolas Soares (e a galerista Thais Hilal: a exposição "Concreto" está em cartaz na OÁ Galeria Crédito: Divulgação

RR NEWS

Idalberto Moro, Jose Lino e Sidemar Acosta reúnem empresários dos setores atacadista comércio e comércio exterior, políticos e governo para discutir como potencializar a prorrogação dos incentivos fiscais, atraindo novos negócios para o Espírito Santo. O seminário “Incentivos Fiscais: Acelerando o Desenvolvimento do ES” será realizado na próxima segunda-feira (06), às 9h, no Vitória Grand Hall.

Maristela Provedel, psicanalista e escritora capixaba que mora em Sampa, lança dia 8 de dezembro, no Mercado Belmiro, na Praia do Canto, seu novo livro "Curtos circuitos", minicontos com histórias de sete personagens, cada uma pra um dia da semana. Os personagens vivem momentos de transbordamentos emocionais, pequenos curtos-circuitos. No lançamento, a partir das 17h, haverá a participação de Jace Theodoro que fará, junto com a autora, leitura de trechos do livro. Jace é aluno do grupo de estudos Filosofinas, discussões sobre arte, psicanálise e filosofia, coordenado por Maristela.

Preta Gil apareceu em seu reels do instagram usando os brincos da designer de joias capixaba Emar Batalha. O look foi usado pela cantora no Show dos Famosos, atração apresentada por Luciano Huck, onde ela é uma das juradas. “Oh my God!”, exclama Preta, ao se admirar com a peça. O brinco é o modelo Classic, em ouro rose 18k, rubis indianos, diamantes chocolates e diamantes brancos. Preta Gil e Emar Batalha são grandes amigas. Elas se conheceram há 20 anos, quando Emar recebeu a cantora na inauguração de sua joalheria, em Vitória.

Comemoração na CasaCor ES Crédito: Divulgação