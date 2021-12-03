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Renata Rasseli

Luciana Rasseli comemora aniversário em jantar "only for girls" em Vitória

A festa surpresa foi preparada pelo marido Gustavo Pimentel; o encontro foi na Cantina do Bacco, na Praia do Canto

Públicado em 

03 dez 2021 às 02:10
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Luciana Rasseli, a filha Maitê e Gustavo Pimentel
A aniversariante Luciana Rasseli, Maitê e Gustavo Pimentel: em noite de parabéns pra você!  Crédito: Divulgação
Queridona de RR, a empresária Luciana Rasseli ganhou festa surpresa nesta quarta-feira (01º). Seu marido, o médico Gustavo Pimentel, reuniu amigas da aniversariante para um jantar na Cantina do Bacco, na Praia do Canto, em Vitória. No menu, filé com risoto, espaguete com camarão e lagosta e salmão com legumes, acompanhados de vinho branco geladinho. O parabéns pra você foi regado a bolo e doces da tradicional Bee. Confira a galeria de fotos.

Aniversário de Luciana Rasseli

LIDERANÇA E AUTOCONHECIMENTO NO EVEREST

Com a intenção de inspirar e transformar, os empresários Juarez Soares, Giuliano Martins, Flavia da Veiga e Mike Hammil se uniram para propor uma experiência diferente de desenvolvimento de liderança, destinada a grandes executivos brasileiros: uma viagem imersiva ao monte Everest. Com a promoção do Instituto Hoje, que tem por cofundadores além de Soares, Rogério Salume e Edu Cozendey, o programa será realizado em 2022 e contará com três etapas: preparação, ação (trekking ao campo base) e reflexão, unindo conhecimentos acadêmicos, experiências profissionais e, é claro, a desafiadora vivência na montanha. As inscrições poderão ser realizadas até 10 de dezembro. A experiência na montanha funciona como um experimento “in vitro” dos desafios do mundo empresarial – além dos aspectos cognitivos relacionados à rigorosa preparação e ao planejamento, é preciso lidar com os aspectos emocionais, como altos níveis de estresse e ansiedade, e tomar decisões assertivas.

CONFRATERNIZAÇÃO 

ALCEU EM VIX

Do sertão ao litoral capixaba, o pernambucano Alceu Valença desembarca em Vitória para apresentar “Anunciação - Tu vens, eu já escuto os teus sinais”. O evento acontece no Espaço Patrick Ribeiro, no novo aeroporto, nesta sexta-feira (03), às 21h30.

HOMENAGEM

Talita de Pinho e o vereador Luiz Emanuel Zouain
Talita de Pinho e o vereador Luiz Emanuel Zouain: a diretora de Meio Ambiente da Samifra – Sociedade Amigos da Morada Ilha do Frade” recebeu a Medalha Roberto Anselmo Kautsky, na Câmara de Vitória Crédito: Divulgação

DA VINCI É ELEVA

Desde novembro, após aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), o Centro Educacional Leonardo da Vinci, que desde 2018 fazia parte do Grupo Cogna, passou a integrar oficialmente o Eleva Educação, maior grupo de educação básica do país, com mais de 180 escolas em 17 estados e no Distrito Federal e mais de 120 mil alunos.
Na nova organização interna, a instituição capixaba foi classificada dentro do seleto conjunto de três marcas de escolas do grupo chamado Global, que conta com características diferenciadas como a excelência acadêmica, a fluência em línguas estrangeiras e a formação integral de cidadãos, contemplando, além dos conteúdos tradicionais, aspectos culturais e habilidades socioemocionais.
Para o diretor do Centro Educacional Leonardo da Vinci, Mário Broetto, é um importante reconhecimento fazer parte do grupo Global do Eleva e uma grande oportunidade. “Nossa expectativa é compartilhar experiências com outras instituições de ensino de referência no Brasil e no mundo, agregando práticas testadas, projetos consistentes e inovações comprovadamente eficazes, elevando ainda mais o nome que o Da Vinci construiu ao longo da sua trajetória, por meio dos resultados apresentados na vida acadêmica e profissional dos nossos alunos”, comenta Mário.

NOVA DIRETORIA

Os procuradores Gustavo Rios Marciano, Roger Faiçal Ronconi, Gustavo Sipolatti, Juliana Paiva Faria Faleiro e Eliézer Lins Sant Anna acompanharam a votação na PGE
Os procuradores Gustavo Rios Marciano, Roger Faiçal Ronconi, Gustavo Sipolatti, Juliana Paiva Faria Faleiro e Eliézer Lins Sant Anna acompanharam a votação na PGE Crédito: Divulgação
Presidida pelo procurador Gustavo Sipolatti, a nova diretoria da Associação dos Procuradores do Estado do Espírito Santo, foi eleita nesta quarta-feira (01º) para conduzir a Associação no biênio 2022-2023. Além da nova diretoria, foram eleitos o Conselho Superior e o Conselho Fiscal, numa votação que contou com grande participação dos procuradores.

MODA

A designer de joias Carla Buaiz está recebendo clientes durante as primeiras semanas de dezembro, para prestigiá-las na ação Mulheres Múltiplas, de sua marca homônima CB
Carla Buaiz e Marcelle Dettogne: no encontro Mulheres Múltiplas, promovido por CB Crédito: Faello

RR NEWS

Nosso advogado Luiz Cláudio Allemand está em Barranquila, Colômbia. Foi participar nos dias 2 e 3 do Congresso da Associação Mundial de Juristas, um dos mais importantes eventos da área, organizado pela World Law Fundation e reconhecido com o Davos do segmento. Entre outras presenças internacionais relevantes estão confirmadas as participações do presidente colombiano, Ivan Duque, e do Rei Felipe VI, da Espanha. Allemand participa do evento integrado Congresso Internacional de Direito Constitucional Europeu e Comparado sobre o Estado de Direito e Democracia. Ele debaterá o tema com juristas como Milan Kristof, de Luxemburgo; Elaine Ford, do Peru; Karybek Duisheev, da República do Quirguistão; Alexandru Tanasem, da Moldávia, e Gabriella Mangione, da Itália.
Ana Luiza e Getúlio Azevedo, das Óticas Paris, convidam para o lançamento da coleção verão 2022 em happy hour na próxima quarta-feira (08), a partir das 18h , na loja da Aleixo Netto, na Praia do Canto. O menu será de Teresa Aragão e a música fica por conta da DJ Laura Murad. Entre as tendências para a estação mais esperada do ano estão os óculos Bold, com bastante acetato, hastes mais grossas e até com glitter.
O presidente do Conselho de Governança do Instituto Líderes do Amanhã, José Carlos Buffon Júnior, foi o ganhador do "Ranking Orgulho de Ser IBEF-ES", primeiro prêmio que o Instituto Brasileiro de Executivo de Finanças concede a um profissional pelo seu trabalho, no final do mês de novembro. Buffon é coordenador do Comitê de Finanças Públicas do CQC do instituto.
Renzo Abelha e Thaissa Teixeira: casamento em Araguaia
O empresário Renzo Abelha e a médica Thaissa Teixeira, moradores de Marechal Floriano, se casaram em Araguaia e  festejaram em pousada de Domingos Martins Crédito: Rodrigo Abelha
Vinicius Schwartz Mendonça e Miguel Bruno Pereira do Nascimento, respectivamente o executivo de Contas e o gerente Corporativo Comercial da Rede Meridional, estão em Brasília para o Congresso Nacional Unidas. Promovido pela União Nacional das Instituições de Autogestão, o Congresso debate os desafios da saúde coletiva no segmento suplementar e conta com a participação de especialistas de diferentes setores, que trazem sua visão sobre a saúde, o futuro e o impacto da revolução tecnológica no setor.
As empresárias Aretusa Araújo, Camola Alvarellos, Cláudia Bolsanello e Valéria Aquino
As empresárias Aretusa Araújo, Camola Alvarellos, Cláudia Bolsanello e Valéria Aquino realizam nesta sexta-feira (03), o último encontro de 2021 do Meeting Empresarial Feminin, no Barlavento, em Vitória Crédito: Divulgação

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Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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