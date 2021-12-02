Alzira Torres celebra aniversário em almoço para amigas em Vitória

Teresa Bedran, a aniversariante Alzira Torres, Gracinha Sarkis, Leticia Pernambuco e Mary Helal: tarde de parabéns pra você na Lareira Portuguesa Crédito: Divulgação

Queridona de RR, Alzira Torres celebrou aniversário, ao lado de grandes amigas, nesta terça-feira (30), no Restaurante Lareira Portuguesa, em Vitória. No menu, bacalhau e mariscada, acompanhados de espumante. O bolo e os docinhos foram assinados por Najla Carone. Parabéns, Alzira!

Alzira Torres e Sonia Abelha Crédito: Divulgação

Alzira Torres e Solange Herkenhoff Crédito: Divulgação

Hélvia Abaurre e Alzira Torres Crédito: Divulgação

Alzira Torres e Beth Ribeiro Crédito: Divulgação

BAILE VOADOR 2022

Nesta quinta, 02, quando é comemorado o Dia Nacional do Samba, Bruno Lima irá promover o lançamento para convidados de seu Festival Baile Voador 2022. O baile, que é parte da agenda cativa do feriado de Carnaval em Vitória, agora reserva novidades envolvendo o formato e as atrações.

JANTAR

Clarice e Patricia Teixeira e Mirna Borges Crédito: Thuanny Louzada

Patrícia Teixeira reuniu clientes e amigas para comemorar os 5 anos de seu ateliê e o lançamento da coleção Aurora. A designer de joias convidou a educadora financeira Mirna Borges para falar sobre "Joias como investimento". O encontro aconteceu no restaurante Eliah, na Praia do Canto. A organização e o cerimonial ficou por conta de Cintia Kuster.

HAPPY HOUR

Todas as quintas-feiras a equipe da Grand Construtora vai receber para o Happy Taj Hour. Serão encontros para grupos de até 20 pessoas, com clima descontraído para terem a experiência do mundo Taj, através dos apartamentos decorados de três e quatro quartos lançados na Rodovia do Sol, no Bairro Jockey. Por ali serão realizados vários eventos com conceitos diferenciados.

VISITA

COORDENAÇÃO MOTORA

Baseada na premissa defendida por estudiosos de que a estimulação motora provoca melhoria de desempenho de crianças em tarefas que envolvem memória e flexibilidade cognitiva, a bailarina, educadora física e neuropsicopedagoga Lu Braga, mineira que atua em Vitória desde 1995, desenvolveu a metodologia Coordenando-se, que foi recentemente testada pelo Laboratório de Inovações Educacionais e Estudos Neuropsicopedagógicos Censupeg, do Rio de Janeiro. O resultado da pesquisa publicado no International Journal of Health Sciences, periódico da área de saúde reconhecido internacionalmente.

MEETING

Os sócios do escritório Abreu Júdice Advogados, Rodrigo Júdice, Luciana Júdice e Leonardo Gonoring participaram no Meeting de Lideranças Industriais da Findes, que aconteceu no último fim de semana, em Pedra Azul Crédito: Thiago Guimaraes

ARTE E DANÇA EM LINHARES

O Linhares Medical Center (LMC) acredita que dança encanta e transforma. É através da atitude dos bailarinos, da leveza e da força de seus movimentos, que são criados espetáculos contagiantes. E com o intuito de incentivar o desenvolvimento cultural de Linhares e região, o LMC é uma dos patrocinadores do espetáculo ‘Histórias que Dançam’, do Stúdio Unerê de Arte e Dança, que será realizado nos dias 18 e 19 de dezembro deste ano, na quadra coberta do Colégio Cristo Rei, no bairro Araçá.

RR NEWS

Dorion Soares convida para almoço de lançamento de sua nova coleção de joias, na quarta-feira (08), às 13h, no Restaurante Aleixo.

Thais Hilal convida para a exposição "Concreto", dos artistas Luciano Feijão (ES), Renato Ren (ES), Fredone Fone (ES), Luana Vitra (MG), Gê Viana (MA) e Clébson Francisco (CE), com curadoria de Nicolas Soares, em cartaz na Oá Galeria. A mostra fica aberta até 12 de março de 2022.

Nossa Rita Geaquinto, radicada em Londres, virou sommelier. Acaba de concluir o Curso Avançado L3 WSET (Level 3-Advanced Wine and Spirits Trust Education), um dos mais respeitados no mundo do vinho e reconhecido em mais de 70 países. Em 2022, Rita pretende dar cursos em Vitória.

Juliana Carrera Thomazini inaugura nesta quinta-feira (02), ás 19h, o Instituto Nova, na Praia do Canto. O espaço vai oferecer tratamentos de medicina preventiva. Silvia Closs assina o bufê fit da inauguração.

Luciana Rasseli, aniversariante desta quinta-feira (02), vai comemorar a data no show "Irmãos - Alexandre Pires e Seu Jorge", em São Paulo, ao lado do marido Gustavo Pimentel, neste final de semana. Parabéns pra você!

Neusa Gloria Santos, presidente da Academia Feminina Espírito-santense de Letras, recebe nesta quinta-feira (02), às 16 horas, no restaurante Do Papa Gourmet, para a tarde de autógrafos da antologia “Vidas perdidas marcam o início do século XXI”.