FOTOS: Grupo do ES lança novo produto para bolos com festa

Eduarda Buaiz e Flávia Gama: na noite de lançamento da nova Mistura para Cookies Regina Crédito: Mônica Zorzanelli

A Buaiz Alimentos, que acaba de completar 80 anos de história, lançou nesta segunda-feira (29), na Chocolateria Brasil, na Praia do Canto, um novo sabor em sua linha de Mistura para Bolos Regina: a Mistura para Cookies.

Desenvolvido em parceria com a Chocolateria Brasil, o Mistura para Cookies é o segundo projeto realizado com a chef Flavia Gama, que, no ano passado, assinou, junto com a Buaiz, o Mistura para Brownie.

“Nossas instalações receberam investimentos em tecnologia de ponta nos últimos anos e estamos preparados para atender as novas demandas do mercado. Por isso, aproveitamos uma data tão significativa, quando nossa empresa completa 80 anos de história, inovando, criando e colocando em prática novos projetos, entre eles a Mistura para Cookies Regina, um produto totalmente diferenciado, que promete repetir o sucesso da Mistura para Brownie”, reforça Eduarda Buaiz, diretora-geral e vice-presidente da Buaiz Alimentos.

Para a chef Flavia Gama, o desafio foi manter o sabor caseiro mesmo produzindo em escala industrial. “Ficamos quase um ano pesquisando e estudando para chegar a um produto de bastante qualidade e muito sabor. Já produzimos um cookie caseiro de baunilha com gotas de chocolate, mas participar da criação de uma receita para Buaiz demandou muita dedicação. Ficamos felizes em colocar no mercado uma inovação: uma massa para cookies que facilita a vida dos dias de hoje, que exige praticidade, sem abrir mão da sensação de comer algo especial e caseiro”, afirma Flavia.

Confira as fotos de quem prestigiou o lançamento na galeria de Mônica Zorzanelli.

Juarez Campos e Ivana Ruy Crédito: Mônica Zorzanelli

Isadora Martins, Maria Gama e Vitoria Martins Crédito: Mônica Zorzanelli

Claudia Scarton Crédito: Mônica Zorzanelli

Eduarda Buaiz, Flavia Gama, Mariana Perini e Renata Rasseli Crédito: Mônica Zorzanelli

ARQUITETURA DE MUSEUS

Marcos Solon Kretli da Silva convida para o lançamento "TRANSMUSEUS, entre, através e além dos espaços expositivos", no próximo 9 de dezembro, na Oá Galeria, em Vitória. A obra, que tem prefácio assinado pela professora Lucia Santaella, aborda a arquitetura museológica contemporânea e sua relação com a cidade, a arte e as novas mídias, analisando a partir de uma metodologia inter ou transdisciplinar as transmutações nos modos de pensar e planejar os espaços expositivos como meios que estimulam o desenvolvimento de eventos, programados ou espontâneos.

ANIVERSÁRIO

Brenda, Sérgio, Murilo e a aniversariante Melissa Gramilich: celebrando 15 anos em família! Crédito: ELANI PASSOS

HOMENAGEADO DO ANO

Benjamin Baptista Filho, presidente do Conselho de Administração da ArcelorMittal Brasil, é o homenageado do ano do XV Prêmio Mérito Empresarial da ASES - Associação dos Empresários da Serra. A premiação ocorre nesta quinta-feira (02), no Steffen Centro de Eventos.

LANÇAMENTO DE LIVRO

PONTAPÉ INICIAL

O Instituto Brasileiro dos Recursos Ambientais e Assessoria Rural (Ibramar), que realizou um projeto de recuperação de nascentes do Rio Jucu, o Renascente, inicia suas atividades da revitalização do Rio Manuel Alves da Natividade, no Tocantins, nos próximos dias. O primeiro passo será de diálogo com a população e com as autoridades, bem como de de diagnóstico da bacia.

MUSICAL

Stella Miranda e seu neto Arthur curtem o musical "A Bela e A Fera", no Espaço Patrick Ribeiro Crédito: Divulgação

MINIWEDDINGS

Noivinhas e noivinhos da Grande Vitória, cada vez mais, têm procurado por restaurantes para realizar os seus miniweddings. A escolha pelo estabelecimentos é em razão da estrutura, facilidade de decoração e negociação com fornecedores.

CHÁ DA TARDE

Veruska Seibel, Pietro di Marcos e Dra. Raqui Pioli: encontro na badalada Oscar Freire, em São Paulo Crédito: Divulgação

"O QUEBRA-NOZES" EM VITÓRIA

Um espetáculo beneficente com quase 400 integrantes e um elenco de peso, que contará com a participação de Ana Botafogo e Carlinhos de Jesus. A bailarina e professora Liviane Pimenta traz para o Espírito Santo, com apoio do Ministério do Turismo, uma versão bem capixaba do clássico Quebra Nozes. O projeto é idealizado e escrito por ela que, em parceria com o Shopping Vitória, entregam este presente para o Natal do Espírito Santo. O espetáculo marca também a inauguração do Parque Cultural Reserva Vitória.

Serão duas apresentações, nos dias 18 e 19 de dezembro, às 19 horas, na Rua Victor Civita, num palco montado ao lado do Shopping Vitória. Ao todo, serão disponibilizados 5 mil ingressos para cada sessão. A retirada será feita a partir do dia primeiro de dezembro, no SAC do Shopping Vitória. Cada pessoa poderá retirar até dois ingressos e, no dia do espetáculo, levar 1kg de alimento não perecível. Crianças de até 3 anos não precisam de ingressos, mas deverão ficar no colo.

VISITA

Ana Isabella Almeida, Elaine Silva, o empresário Maely Coelho e Márcio Chagas: na nova redação integrada da Rede Gazeta Crédito: Divulgação

RR NEWS

A designer de joias Carla Buaiz batiza mais uma de suas coleções, a Fenceless, com peças geométricas, originais e delicadas, inspiradas em mulheres múltiplas.

Adriana Moussalen convida para o lançamento da coleção de crochê para o verão 2022, nesta quinta-feira (02), na loja Hera, na Praia do Canto.

O cirurgião plástico Ariosto Santos viaja para São Paulo neste fim de semana. Na viagem está programada uma visita ao Hospital Albert Einstein onde vai aprimorar conhecimentos sobre a utilização de novas tecnologias na cirurgia plástica.

André Félix, especialista em Tratamento da Dor, é um dos palestrantes convidados do 6º Congresso da Sociedade Brasileira de Médicos Intervencionistas em Dor, que começa nesta quinta-feira (02). O capixaba falará sobre o tema "Abordagem peridural pelo hiato sacral", técnica amplamente utilizada no tratamento da dor crônica.

Gabriela Iamonde recebe a diretora de imagem Elian Ramile e a designer de joias e de interiores Andrea de Pinho, no próximo dia 10, às 16h, para um chá da tarde, com o tema "Qual sentimento te veste?", na Todeschini Vitória.

Danilo Dornellas realiza edição do sucesso do Bailinho do Spettus, no dia 11 de dezembro, o cantor John Amplificado, de Recife.