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Renata Rasseli

Piano-bar reabre para shows neste final de semana no ES

Depois de quase dois anos fechado devido à pandemia, o 244 Club, em Vitória, retoma a programação nesta sexta-feira (03)

Públicado em 

30 nov 2021 às 02:10
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Roger Bezerra, pianista
O pianista Roger Bezerra faz show ao lado de Paulo Sodré na estreia do projeto "Dois na Sexta", no 244 Club, na Praia do Canto Crédito: Arquivo pessoal
Depois de quase dois anos sem programação de shows, o 244 Club, referência em boa música de Vitória, retoma as atividades neste final de semana. 
Na sexta-feira (03),  está programada a estreia do Projeto "Dois na Sexta", um  duo instrumental com o pianista Roger Bezerra e o baixista Paulo Sodré, que prometem apresentar o melhor da música nacional e internacional.
Já no sábado (04), a cantora Márcia Chagas retorna ao palco da casa, ao lado do guitarrista Victor Humberto, com um repertório de jazz, bossa nova e os grandes hits nacionais e internacionais.

HOMENAGEM

Renato Casagrande, Cris Samorini, Rose de Freitas e Leo de Castro
Renato Casagrande, Cris Samorini, Rose de Freitas e Leo de Castro: No 12º Meeting de Líderes Industriais da Findes, em Pedra Azul. Crédito: Thiago Guimarães
No último sábado (27), a senadora Rose de Freitas recebeu a Medalha do Mérito Industrial da Confederação Nacional das Indústrias (CNI) pela sua dedicação ao Espírito Santo, com um olhar à infraestrutura. A honraria foi entregue pela presidente da Findes, Cris Samorini, que agradeceu à senadora por todo o seu empenho e contribuição para o desenvolvimento da indústria. A homenagem foi feita durante o 12º Meeting de Líderes Industriais da Findes, em Pedra Azul.

BATIZADO 

Denise Gazzinelli, Barbara Cadete, Eduardo Gazzinelli e Guilherme Gazzinelli: batizado de Sofia
Denise Gazzinelli, Barbara Cadete, Eduardo Gazzinelli e Guilherme Gazzinelli: família reunida no batizado da pequena Sofia Crédito: Debora Ulich

FORMATURA EM INOVAÇÃO

Muito se fala sobre cultura de inovação, mas são poucos os ambientes corporativos que, efetivamente, a implementam de forma clara. Um dos bons exemplos entre as empresas capixabas que têm levado adiante o processo de mudança de mindset, a Lotes CBL, celebrou a formatura da sua segunda turma de inovação.
Os diretores da CBL Márcio Batista e Wilson Missagia Calmon
Os diretores da CBL Márcio Batista e Wilson Missagia Calmon Crédito: Divulgação
“O encerramento da última turma de 2021, com apresentação de um projeto baseado na melhoria da comunicação entre os setores da empresa, é um marco na história de inovação que estamos construindo”, afirma o diretor da loteadora CBL, Wilson Calmon, presente no evento.
A formatura foi no auditório da Base 27, hub de inovação na Enseada do Suá, onde a CBL é uma das mantenedoras e possui arrojado e moderno escritório.

RR NEWS

Regina e Henrique Tommasi
Regina e Henrique Tommasi: em noite de festa de confraternização todos os colaboradores do grupo Tommasi Crédito: Cacá Lima
Rodrigo Abelha e Alline Passamani terão um lounge no Pokar Festival, neste sábado (04), no Kleber Andrade,  com shows de   Barões da Pisadinha, Matheus Fernandes, Tayrone, Dennis Dj e Alemão do Forró. A empresária e influencer Bella Flor também terá um lounge especial no evento. Cátia Paganote, Vitor Moreno, Dani Ewald, Renan Mendes, Priscila Porto e  Lara Taquette são presenças confirmados no evento, que terá 10 horas de duração.
Os sócios Celio Vilela, Thiago Studart e Victor Ferri programam a inauguração do Coco Bambu em Vitória, para o mês de abril de 2022.
O músico Marcelo Ribeiro e a cantora Bia Barroso
O músico Marcelo Ribeiro e a cantora Bia Barroso Crédito: Cacá Lima
O músico Marcelo Ribeiro e cantora Bia Barroso fizeram uma tarde musical no Projeto Terceira Idade em InterAÇÃO em homenagem aos aniversariantes do mês do Asilo dos Idosos de Vitória. A Arcelor Mittal apoia o projeto. No próximo dia 2 é a vez da turma do Dr Unimed - voluntários do Instituto Unimed Vitória fantasiados de palhaços da alegria e espalhar sorriso aos idosos do asilo. 
O renomado chef Theo, proprietário do Theo Bistrô, convida para a pré-inauguração do seu novo empreendimento, o Piratas Sailor, nesta terça-feira (30), às 19h. Será uma noite regada a degustação dos drinks da casa e, claro, dos pratos, com assinatura do próprio chef Theo, que inclusive, foi um dos finalistas do programa MasterChef Brasil. A casa abre ao público nesta sexta-feira (03); 
As empresárias Luciana e Célia Nolasco, do Sabor da Terra, receberam o presidente do Vitória Futebol Clube, Rodolfo Fernandes
As empresárias Luciana e Célia Nolasco, do Sabor da Terra, receberam o presidente do Vitória Futebol Clube, Rodolfo Fernandes Crédito: Divulgação
As empresárias Luciana e Célia Nolasco, do Sabor da Terra, receberam o presidente do Vitória Futebol Clube, Rodolfo Fernandes para fechar uma parceria de apoio ao clube. O Sabor da Terra, que completa 30 anos em 2022, entende que saúde e esporte tem que andar e crescer juntos.

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Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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