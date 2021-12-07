FOTOS: Veja quem prestigiou a festa Sunset Píer no Iate Clube do ES

Carlos Moschen e Corina Moschen Crédito: Camilla Baptistin/ Arthur Louzada e Wesley Paiva

Um dos cartões-postais mais bonitas de Vitória, o Iate Clube do ES foi palco da festa Sunset Píer, neste sábado (04). A tarde linda de sol foi animada pela DJ Penélope e por Gabriel Nunes e Banda. Os anfitriões Carlos e Corinha Moschen receberam sócios e amigos do clube, como Deise e Juninho Teixeira, Renata Cola e João Carlos Siqueira, Patrícia e Léo de Castro, Renata França e Sérgio Vasconcelos. Confira a galeria de fotos:

Patrícia e Léo de Castro Crédito: Camila Baptistin/ Arthur Louzada e Wesley Paiva

Renata França e Sérgio Vasconcelos Crédito: Camila Baptistin/ Arthur Louzada e Wesley Paiva

Davi Teixeira Junior e Deise Teixeira Crédito: Camila Baptistin/ Arthur Louzada e Wesley Paiva

Paulo e Kitia Meyerfreund Crédito: Camila Baptistin/ Arthur Louzada e Wesley Paiva

Sunset Pier no Iate Clube do ES

UM NOVO FESTIVAL DE ALEGRE

A coluna soube que, depois de anos de hiato por conta do fim do Festival de Alegre, a cidade universitária no Sul do Estado vai voltar a ter um festival para chamar de seu. Em novo conceito e estilo, ainda em segredo, mas no mesmo Pavilhão de Exposições da cidade, e no feriado de Tiradentes. Artistas nacionais já estão confirmados para esse novo festival.

FESTIVAL

Breno Kuster, Amanda, Luciana, Everaldo e Isabelle Reginatto e Luiz Felipe Cabral: no festival Pokar, no Kleber Andrade Crédito: Léo Gurgel

NOVA SEDE

O Grupo Boa Praça, de Alexandre Leite e Ana Célia Depollo, está de mudança para uma nova, funcional e confortável sede administrativa, em Vitória. A empresa atua há mais de 50 anos no fornecimento a navios - sendo a mais tradicional e bem estabelecida no segmento em nível nacional - e no comércio e distribuição de equipamentos de proteção individual.

De acordo com Ulisses Pincelli, CEO do Grupo Boa Praça, a "mudança de nossa sede administrativa coroa uma série de pontos de crescimento relevantes: novo centro de distribuição em Serra-ES para as operações nos portos do ES e distribuição de EPI's, modernização de todas as outras bases no Rio de Janeiro e Macaé, distribuição exclusiva em nível nacional de produtos selecionados da Wrist e Rocol, além do crescente investimento em inovações nos processos com uso de tecnologia".

SHOW

Patrick Ribeiro e Alceu Valença Crédito: Leo Gurgel

JOGADORES DE OLHO EM LOTES DO ES

Assim como o atacante capixaba Richarlison, do Everton (Inglaterra), que faz sucesso no futebol internacional, mas não esquece sua cidade natal, mais um veneciano já garantiu um lugar especial na região para construir a casa da sua família. O jogador Álvaro de Oliveira, que atualmente está em Dubai começando sua carreira internacional no esporte, comprou dois lotes, há cerca de um mês, do empreendimento Flora Park, da Lotes CBL, em Nova Venécia.

“Quando pensei em como seria a minha casa, logo imaginei que gostaria que fosse perto da minha família, que é o meu ‘aconchego”, comentou o atleta que está iniciando na carreira, com 18 anos, mas já tem fama de goleador.

Celeiro de bons jogadores de futebol, Nova Venécia abrida dois empreendimentos da CBL, com ótima localização e infraestrutura completa. E isso tudo com a qualidade que já faz parte da marca empresa, reconhecida por construir loteamentos que acabam se tornando bairros planejados, estruturados e modernos.

TAÇA EDP

Bruno Araújo, Márcio Chagas, Júnior Abreu, Fernando Saliba, Marcelo Siqueira e João Campos: na final da Taça EDP das Comunidades Crédito: Guilherme Ferrari

RR NEWS

Dani Furtado, Beth Ribeiro, Ivana Machado, Lilian Nogueira e Juliana Braz são presenças confirmadas no almoço que Dorion Soares promove na próxima quarta-feira (08), em Vitória. Na ocasião, o designer de joias apresenta também suas novas criações, com destaque para esmeraldas, paraíbas e morganitas.

Eduarda Buaiz encerra a série de lives gastronômicas da Buaiz Alimentos com a participação das chefs Paola Cakes e Andrea Souto. As duas profissionais irão compartilhar receitas de quiche de frango e bolo de reis, respectivamente, no instagram da @buaizalimentos. A primeira com Paola acontece nesta quinta, a partir das 17h.

Tereza Aragão prepara Ceias de Natal, com opções de entradas, pratos principais e sobremesas. As encomendas podem ser feitas até o dia 17 de dezembro.

Mariana Clark, da CMarie, vai customizar seus bonés no lançamento da coleção primavera/verão das Óticas Paris, nesta quarta (08), às 18 h, na Aleixo Netto. Os anfitriões são Ana Luiza e Getúlio Azevedo.

Marianne Júdice e Gustavo Picallo: na festa de final de ano da Associação dos Magistrados do Espírito Santo (Amages) Crédito: Divulgação

O hoteleiro e empresário Nerleo Caus foi eleito, por aclamação, o próximo presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Espírito Santo (ABIH-ES). Ele, que já foi secretário de Estado de Turismo e presidente nacional da entidade, assume a presidência em janeiro.

Fernando Felz, diretor da Metron, acaba de lançar a segunda fase do Via Mar, projeto inserido no Casa Verde e Amarela, que já é sucesso em Morada de Laranjeiras. A Metron já entregou 1.855 unidades com esse perfil e tem sido referência no mercado capixaba, adotando padrão com acabamento diferenciado e área de lazer entregue decorada e completa.

O tema e o lema da Festa da Penha 2022, que acontecerá entre os dias 17 e 25 de abril, serão apresentados para patrocinadores e imprensa na próxima quarta-feira (8). Mas o convite para o evento já é uma pista. O material é produzido com utilização de fibras de ciclo renovável, como bananeiras, taboa e palha de café. “Nós utilizamos água reaproveitada e a mão de obra é local, da região do Caparaó. O convite tem em sua composição sementes de manjericão, que germina se plantada”, explica a proprietária da empresa fornecedora, Emanuelle Righetti, da Papel Recriado.