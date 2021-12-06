Fabiana Croce celebra aniversário com a família em Vitória

Fabiana Rassele Croce festejou idade nova nesta sexta-feira (03) Crédito: Divulgação

Queridona de RR, Fabiana Rassele Croce comemorou aniversário nesta sexta-feira (03), ao lado da família e amigos, no seu novo apê, na Enseada do Suá, em Vitória. O menu foi assinado pela chef Claudia Moulin e o bolo pela cake designer Anice Moretto. Amiga da aniversariante, a DJ Renata Gomes ferveu a pista com hits nacionais e internacionais.

Fabiana Rassele Croce e a filha Manu Murad Crédito: Divulgação

Nelsinho Monteiro, Dani Muniz, Mariluce Boghi, Fabiana Rassele Croce, Renata Rasseli, Camille Britto, Marcela Victorino, Beatriz Croce, Monica Murad, Bia Croce e Lorena Croce: celebrando Fabiana! Crédito: Divulgação

Sofia Costa, Joelmo Costa, Lorena Rassele Croce e aniversariante Fabiana Rassele Croce Crédito: Divulgação

Fabiana Rassele Croce e o sobrinho e afilhado Antônio Crédito: Divulgação

ALMOÇO PARA MARCAS DE VALOR

O almoço da premiação do Marcas de Valor , evento da Rede Gazeta que reconhece as empresas mais bem avaliadas do Espírito Santo, terá um ingrediente em comum do início ao fim: o limão. A edição deste ano, que será realizada na próxima quarta-feira (08), no Cerimonial Oásis, em Vitória, destaca como os empreendedores venceram as dificuldades da pandemia, fazendo do limão uma limonada.

Um dos responsáveis pelo menu do evento, ao lado de Sandra Bernardina, o chef Juarez Campos adiantou para a coluna algumas das delícias que serão servidas. Seguindo o modelo italiano de refeição, serão quatro pratos: a entrada será um ceviche, seguido do primeiro prato, um arroz de siri e camarão com aromas cítricos, com raspas de limões siciliano e taiti. O segundo prato será de escalopinhos ao molho de limão e ervas frescas, acompanhado de purê de batatas. A refeição termina com chave de ouro ao servir um delicioso mousse de limão.

FESTA

Dayana Barros e Juninho Santos: em noite de festa da Associação de Empresários da Serra (Ases) Crédito: Mônica Zorzanelli

É CAMPEÃ!

A Kurumá está em festa! A concessionária Toyota, do Grupo Águia Branca, foi reconhecida como a vencedora do concurso NPS Vendas (Net Promoter Score), que avalia o melhor índice no Brasil na categoria. Para Niemayer Oliveira, Gerente Regional da Kurumá, a premiação é um reconhecimento de todo o trabalho em equipe e demonstra a satisfação dos clientes com o serviço prestado. “Estamos muito felizes com o resultado. Nós temos a cultura de buscar sempre atingir as expectativas dos clientes e perseguir um nível de atendimento acima da média nacional. A qualidade do serviço prestado tem tornado isso possível e contribuído para o crescimento do Grupo”, pontuou Niemayer.

RR NEWS

Karen Moro e Thais Medeiros preparam a inauguração da grife capixaba The Store para o dia 10 de dezembro, em Trancoso, Bahia Crédito: Divulgação

Beatriz Rassele Croce Costa aniversaria nesta segunda-feira (06). Parabéns, querida!

Nabila Furtado é a primeira capixaba que vai disputar o concurso Miss Glam World Brasil 2022, concurso de beleza voltado para mulheres casadas.

Os empresários Juliana Pacheco Fazolo e Vitor Hugo Fazolo recebem convidados para inauguração do "Ateliê Além do Olhar", nesta quinta-feira (09), na Praia da Costa, em Vila Velha. O espaço de beleza e bem-estar é a primeira franquia da marca a chegar Espírito Santo, em parceria com a apresentadora Ana Hicckman.

A marca capixaba Sol de Verão acaba de lançar coleção inspirada em um dos destinos mais desejados do mundo, a Califórnia. Segundo a diretora-criativa da marca, Ana Claudia Sampaio, o clima quente, as praias paradisíacas e o lifestyle despretensioso, mas chique, do estado americano, guiaram o conceito das novas peças, que aposta no colorido alegre da estação e em acessórios bem femininos, como argolas e correntes douradas.