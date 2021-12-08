Bruna Coser Guignone celebra 40 anos na Aldeia, em Guarapari

André Vasconcelos, a aniversariante Bruna Coser Guignone Vasconcelos e os filhos Joana e André: celebrando 40 primaveras! Crédito: Cloves Louzada

Bruna Coser Guignone Vasconcelos celebrou seus 40 anos com sunset party no sábado (04), na casa dos seus pais Sandra e Eduardo Guignone, na Aldeia, em Guarapari. A DJ Larissa Tantan ferveu a pista da festa até a madrugada. A decoração, toda com flores tropicais, foi executada pelo pai da aniversariante. Confira as fotos de Cloves Louzada.

André Vasconcelos e Bruna Coser Guignone Vasconcelos Crédito: Cloves Louzada

Erika Coser, Bruna Coser Guignone, Vivian Coser e Camila Guignone Crédito: Cloves Louzada

Waltinho Cavalcante, Erika Coser, Bruna Coser Guignone, Vivian Coser, Camila Guignone e Ricardo Ferraço Crédito: Cloves Louzada

MARCAS DE VALOR EM FESTA

Cris Samorini, Maely Coelho, Renan Chieppe, José Luís Galveas, João Brito, Fernando Saliba, Claúdio Sipolatti, Eduarda Buaiz, Serginho Carone, Getúlio Gomes, Karla Toribio, Dionisio Corteletti e Marilúcia Dalla são presenças confirmadas no almoço de premiação do Marcas de Valor 2021, nesta quarta-feira (08), no Cerimonial Oásis. O evento, promovido pela Rede Gazeta, vai premiar as marcas mais admiradas dos capixabas. O catering está a cargo da dupla Sandra Dalla Bernardina e do chef Juarez Campos.

ANIVERSÁRIO

Fabiana Croce, Manuela Murad, a aniversariante Beatriz Rassele Croce e o bisneto Antônio, Bia Croce Perenzin e Lorena Croce: noite de parabéns para você em família Crédito: Renata Rasseli

RESTAURANTE PREMIADO

Terence Rangel comemora o prêmio NPS Awards na categoria Alimentação conquistado pelo Outback. A pesquisa, parceria entre a Exame e a SoluCX, ouviu cerca de 45 mil pessoas entre junho e julho de 2021, com o objetivo de mensurar a percepção de mercado das marcas em comparação aos seus principais concorrentes. O estudo tem um nível de confiança de 95% e é focado em Satisfação do Cliente. Além de Alimentação, foram avaliadas Telecom, Drogarias, Moda, entre outras.

ESPETÁCULO DE DANÇA

Patricia Castro, Marcelo Lages e Karla Ferreira: apresentação de "Uma outra História do Quebra Nozes" pela Duetto, no Teatro Sesc Glória Crédito: Divulgação

DECISÃO PRORROGADA

A nova variante do coronavírus já está motivando decisões judiciais. Um exemplo é o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luís Roberto Barroso que, por conta da situação atual da pandemia, decidiu que os despejos de imóveis urbanos e rurais estão proibidos até março do ano que vem. A advogada Cristina Daher, especialista em direito administrativo, lembra que a decisão não se aplica a todos os tipos de inquilinos. “A decisão limita-se àqueles considerados de baixa renda, com valor de aluguel de até R$ 600, em imóveis residenciais e até R$ 1.200 em comerciais, estendendo-se ainda aos imóveis rurais", pontua.

SHOW

Rodrigo Abelha e Alline Passamani: na plateia do Pokar Festival, no Kleber Andrade Crédito: Léo Gurgel

RR NEWS

A diretoria da Ademi-ES se reúne nesta quarta-feira para o tradicional evento de confraternização de fim de ano. O jantar acontece no restaurante Píer Aleixo, na Praia do Canto. O presidente Eduardo Fontes recebe membros do corpo diretivo, entre conselheiros e diretores, encerrando a agenda de atividades de 2021 da entidade.

Fernanda Prates recebe nesta quarta-feira (08) para a última Confraria Luxo BTZ do ano. Com muita animação, o grupo de 30 amigas celebra o sucesso das oito edições da confraria em 2021. A comemoração será no mezanino do restaurante Balthazar, na Praia do Canto. O som da noite fica por conta da DJ Larissa Tantan, a mesa de antepastos é de Luiza Bragatto, e a decoração é assinada por Cris Rocha.

Gabriel Lordêllo e Tadeu Bianconi convidam para exposição individual do artista visual André Arçari intitulada "Terra Colidida", nesta quarta-feira (08), na Mosaico Fotogaleria, na Mata da Praia.

Debora Veronez e Eliane Bianchi: na plateia do show de Alceu Valença, no Espaço Patrick Ribeiro Crédito: Léo Gurgel

José Braz Neto e Adhemar Martinelli receberam, nesta terça-feira (7), o 19º título de "Concessionária A", outorgado pela General Motors do Brasil à revenda CVC Serra. A certificação é concedida após rigorosa avaliação do desempenho, contemplando vendas e pós-vendas, performance financeira e satisfação do cliente, entre outros quesitos. A avaliação é feita anualmente e inclui pesquisas com os consumidores.

Com mais de 20 anos de experiência no mercado de beleza, a empresária colatinense Luciana Melo se prepara para inaugurar uma concept store de perfumes que leva seu nome, na Praia do Canto, ainda este mês. Localizada na rua Joaquim Lírio, em um charmoso espaço assinado pelas arquitetas Olivia Zon, Denise Zon e Vitoria Miranda, a nova perfumaria terá atendimento personalizado e curadoria de beleza.

Para a última corrida do campeonato Imperio Endurance Brasil, o piloto Hugo Cibien volta a rotina de treinos. Nessa semana ele estará em Goiânia com o objetivo de pegar o traçado da pista. A propósito, o piloto já teve contato com o circuito de Goiânia, pois foi a estreia da categoria e a primeira etapa do ano, onde Cibien conquistou o segundo lugar. O capixaba segue na disputa pela liderança e a grande final será no dia 18 de dezembro.

Sidemar Acosta, Leonardo Severini, José Lino Sepulcri e Idalberto Moro Crédito: Divulgação

O Sincades, a Fecomércio e o Sindiex reuniram empresários, autoridades e a classe política nesta segunda, (06), em Vitória, para discutir como aproveitar a prorrogação dos incentivos fiscais até 2032. Os incentivos são uma importante ferramenta de atração de investimento e promoção de novos negócios para o Espírito Santo, sendo responsáveis por grande parte do desenvolvimento alcançado nos últimos 20 anos. A prorrogação é a oportunidade de o estado ter mais tempo para investir em infraestrutura e logística que vão potencializar nossa localização geográfica central no país.