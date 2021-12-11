Veja quem prestigiou a confraternização da indústria da construção no ES

Paulo Baraona, Antonio Carlos Caiado e Aristóteles Passos Costa Neto Crédito: Mônica Zorzanelli

Paulo Baraona e Aristóteles Costa Neto foram os anfitriões da confraternização que reuniu empresários da construção civil, na terça-feira (07, no Le Buffet Lounge, em Vitória. Depois de um longo período de afastamento social, o Sindicato da Indústria da Construção Civil no Estado do Espírito Santo (Sinduscon-ES) realizou o evento para promover a integração empresarial e brindar a vida. Confira quem prestigiou a festa na galeria de fotos de Mônica Zorzanelli.

Confraternização do Sinduscon-ES

QUERIDAS DE RR

Orlandina Almeida, Sonia Abelha, Soeli Gama, a anfitriã Dalva Carone, Solange Herkenhoff, Gracinha Nader, Helvia Abaurre e Alzira Torres: Crédito: Divulgação

ALMOÇO EXECUTIVO

A Associação Empresarial de Cariacica (AEC) recebe empresários para o almoço executivo de final de ano da entidade. Segundo o presidente, Alexandre Schubert, o objetivo do encontro é comemorar as conquistas de um ano que não foi fácil, mas que, ao final, registrou bons resultados para todos. E para apontar os novos caminhos, o evento terá, também, uma palestra com o economista Arilton Teixeira com o tema: 'Economia em 2022: Expectativas para o Brasil. O encontro será na Associação Águia Branca, quarta-feira (15), em Cariacica. Por lá estarão Alexandre Theodoro, da Faesa, Mirela Souto, da Marca Ambiental, Tatiana Rodrigues, da Vale, e Márcio Machado, da Rede Meridional, entre outros.

CONFRATERNIZAÇÃO

Flávia Gimenes, Alexandre Schubert, Renato Cipriano, Eduardo Fontes, Moacyr Brotas e Flávio Dantas: no jantar de confraternização da Ademi-ES Crédito: Divulgação

FILHOS PARA O MUNDO

As apresentações escolares invadiram o final do ano e ganharam um “up”. Tem criança cantando em quatro línguas e deixando pais, mães e tios ainda mais orgulhosos na escola de formação plurilinguística Primeiro Mundo. A cantoria em Inglês, Português, Francês e Espanhol foi realizada no evento '"cordes da Esperança".

INAUGURAÇÃO

Os anfitriões Juliana Pacheco Fazolo e Vitor Hugo Fazolo no coquetel de inauguração do Ateliê Além do Olhar by Ana Hickmann, na Praia da Costa Crédito: Ronaldo Cobra

DIA DO ARQUITETO

O Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Espírito Santo (CAU/ES) realiza na próxima quarta-feira (15), uma Plenária Ordinária em homenagem ao Dia do Arquiteto e Urbanista, comemorado no dia 15 de dezembro. O evento será realizado na Casa do Arquiteto, em Bento Ferreira. Heliomar Venancio, presidente da entidade, destaca o saldo positivo de ações desenvolvidas pelo CAU/ES para a sociedade. “Ora esclarecendo prestando serviços técnicos ao profissionais, ora fiscalizando ou ajudando a sociedade fechamos o ano com um resultado positivo”, comemora.

RR NEWS

A Festa do Ano: Fabiana Scopel e Rodrigo Tramontana recebem neste sábado, a partir das 22h, para celebrar os 15 anos de Isabella Scopel. A aniversariante vai vestir um look do estilista Júnior Santaella e o bolo será assinado por The King Cake, do cake designer Nelson Pantano. Três atrações vão ferver a pista, entre elas o sertanejo Zé Felipe. Estaremos lá!

Ex-prefeito de Vitória, Luiz Paulo Vellozo Lucas diz sim a Roberta Furtado, neste sábado (11), às 20h30, na Catedral Metropolitana de Vitória. A recepção será no Le Buffet Lounge, ao som de Marcelo Ribeiro e banda e DJ Larissa Tantan. RR marcará presença.

Hinglyd Fonseca convida para o lançamento da nova coleção "Cheiro de Mar", neste sábado (11), a partir das 11h, na Aleixo Netto, Praia do Canto.

Sildinho Spalenza vai levar a sua badalada Woods para o Sambão no Carnaval de Vitória 2022. Oprodutor de eventos apresenta as novidades do camarote durante coquetel neste sábado (11).