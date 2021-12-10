Getúlio e Ana Luiza Azevedo lançam nova coleção de verão 2022

Tomás Baldo, Ana Luiza Azevedo, Denise Azevedo, Getúlio Azevedo e Mariana Azevedo Crédito: Mônica Zorzanelli

Queridos de RR, Getúlio e Ana Luiza Azevedo receberam para lançamento de coleção de óculos de sol do verão 2022, , na badalada Aleixo Netto, na Praia do Canto. O burburinho fashion movimentou a rua com decoração tropical, assinada pela Essência Rústica, som da DJ Laura Murad, e bufê de Tereza Aragão. Mariana Clark brilhou com a colab Paris CMarie, customizando bonés com os logos das duas marcas. Confira as fotos de quem prestigiou a noite na galeria de Mônica Zorzanelli.

Kamel Moyses e Cesinha Saade Crédito: Mônica Zorzanelli

Renata França e Carolina Chequer Crédito: Mônica Zorzanelli

Karla Abad, Luciana Almeida e Andréia Lopes Crédito: Mônica Zorzanelli

Ana Claudia Cardozo e Ana Clark Crédito: Mônica Zorzanelli

Lançamento de coleção na Aleixo Netto

PRESENTE SOLIDÁRIO

Mariana Buaiz sugere uma boa opção de presente neste Natal: os artigos bordados a mão pelas voluntárias do Instituto Jutta Batista da Silva. Comprando uma peça, você consegue ajudar os projetos sociais desenvolvidos em 11 municípios da região de montanhas do Estado. A loja Da Tutte Mani, em Vitória, apresenta uma grande diversidade de bordados em toalhas de banho, lençóis, banquinhos, toalhas de lavabo, almofadas, panos de prato e muitos outros itens. O IJBS atende hospitais, Apaes, Pestalozzis, asilos, creches, entre outros. A loja está localizada no 1º piso do Shopping Vitória, em frente a Camicado, e ficará até o dia 24 de dezembro.

FESTA DA PENHA

Bruno Araújo, Frei Pedro de Oliveira, Marcio Chagas e Padre Renato Criste: no lançamento da Festa da Penha 2022, no Convento da Penha Crédito: Marcos Antoniazi

“Saúde dos enfermos, rogai por nós”. Este é o tema da Festa da Penha 2022, revelado no lançamento realizado nesta quarta-feira (08) para imprensa e autoridades. A próxima edição do maior evento religioso do Espírito Santo será entre os dias 17 e 25 de abril.

ALMOÇO

Tatiana e Dorion Soares e Nadia Neme: em almoço de lançamento de nova coleção de joias Crédito: Thuanny Louzada

RR NEWS

O casal Luana Germano Tose e Marshal Zorzanelli recebe convidados para celebrar a inauguração da nova franquia Jorge Bischoff, no Shopping Praia da Costa, na segunda-feira (13.

A empresária Tainah Farias inaugura a primeira loja física da Nola, marca capixaba de moda fitness e moda praia, em Jardim da Penha, Vitória.

As advogadas Flávia Fardim e Nathália Burian vão reunir a equipe de trabalho para um divertido amigo oculto, nesta sexta-feira (10), no Anasthácia Bistrô, em Vitória.

A artista plástica Janete Ribeiro e a médica Juliana Carrera Thomazini: na inauguração do Instituto Nova, na Praia do Canto Crédito: Studio Max Balarini

Tatiana Coutinho, da Galeria Particular, e Brunella Covre e Beatriz Covre, da Casal Design convidam para exposição “Da Ordem do Efêmero”, com obras da coleção de arte da Bordallo Pinheiro, especialista em cerâmica portuguesa. Maria Luiza Fleischner, da equipe da Bordallo no Brasil, vai conversar com os convidados sobre a tradição da cerâmica portuguesa e seu projeto como arte, na abertura oficial na terça-feira (14), às 15 horas, na Casal Design.

A empresária Thiêzy Menegassi e o cirurgião plástico Adriano Trindade realizam confraternização de fim de ano de suas empresas, com seus colaboradores no dia (11) de dezembro, a partir das 20 horas, na Enseada do Suá. A festa de comemoração de fim de ano contará com décor de Bruna Medeiros e coquetel de Norma Farizel.

O Barlavento vai ser palco da formatura dos alunos do Ensino Fundamental 2 do Centro Educacional Leonardo da Vinci, nesta segunda-feira (13), às 19h. DJ Phill Fernandes anima a festa.