Isabella Scopel Tramontana celebra 15 anos com show de Alok em Vitória

Foi, literalmente, um show a festa de 15 anos de Isabella Scopel Tramontana. Ao lado dos pais Fabiana Scopel e Rodrigo Tramontana, a aniversariante reuniu cerca de 800 amigos e familiares para comemorar a data neste sábado (11), no Espaço Patrick Ribeiro Aeroporto.
O festão foi animado pelos shows de Alok, do cantor sertanejo Zé Felipe e DJ Lucas Beat. A festa contou ainda com show de luzes e pirotecnia, com destaque para o grupo Ares, grupo artístico Jota Produções, balões e cascatas digitais, que deram uma cara de Las Vegas ao espaço. A produção artística e a decoração foram assinadas pela craque Janine Manhães. Bruno Portes cuidou do cerimonial.
O bufé foi assinado pelo premiado Ecila Antunes Gastronomia, do Rio de Janeiro. A estação de drinques, vinhos, champanhe e uísque também foi destaque na festa.
Campeã brasileira e sul-americana de natação, a aniversariante vestiu looks do estilista Júnior Santaella e esbanjou carisma e alegria ao lado das atrações de sua festa. O beauty foi assinado pela dupla Alessandro Alcantara (make up) e Fernando Zucolotto (hair).
As valsas foram coreografadas por Andrezinho Castro e o bolo (belíssimo) foi assinado por Nelson Pantano, da The King Cake.
Confira as fotos da equipe de Camilla Baptistin e o vídeo com os melhores momentos de Alok na festa