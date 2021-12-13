Renata Rasseli

Isabella Scopel Tramontana celebra 15 anos com show de Alok em Vitória

O festão, realizado no sábado (11), no Espaço Patrick Ribeiro Aeroporto, contou ainda com o cantor sertanejo Zé Felipe e DJ Lucas Beat

Públicado em 

13 dez 2021 às 02:09
Colunista

Festa de 15 anos da Bella Scopel
Alok ferveu a pista da festa de 15 anos de Isabella Scopel Tramontana Crédito: Camilla Baptistin
Foi, literalmente, um show a festa de 15 anos de Isabella Scopel Tramontana. Ao lado dos pais Fabiana Scopel e Rodrigo Tramontana, a aniversariante reuniu cerca de 800 amigos e familiares para comemorar a data neste sábado (11), no Espaço Patrick Ribeiro Aeroporto. 
Fabiana Scopel, Rodriguinho, Rodrigo Tramontana, Isabella Scopel Tramontana e Alok
Fabiana Scopel, Rodriguinho, Rodrigo Tramontana, Isabella Scopel Tramontana e Alok: noite de festa em Vitória Crédito: Camilla Baptistin
O festão foi animado pelos shows de Alok, do cantor sertanejo Zé Felipe e DJ Lucas Beat. A festa contou ainda com show de luzes e pirotecnia, com destaque para o grupo Ares,  grupo artístico Jota Produções, balões e cascatas digitais, que deram uma cara de Las Vegas ao espaço. A produção artística e a decoração foram assinadas pela craque Janine Manhães. Bruno Portes cuidou do cerimonial.
15 anos de Bella Scopel
O cantor Zé Felipe e Isabella Scopel Tramontana Crédito: Camilla Baptistin
O bufé foi assinado pelo premiado Ecila Antunes Gastronomia, do Rio de Janeiro. A estação de drinques, vinhos, champanhe e uísque também foi destaque na festa. 
Campeã brasileira e sul-americana de natação, a aniversariante vestiu looks do estilista Júnior Santaella  e esbanjou carisma e alegria ao lado das atrações de sua festa. O beauty foi assinado pela dupla Alessandro Alcantara  (make up) e Fernando Zucolotto (hair).
15 anos de Bella Scopel
A hora da valsa  Crédito: Camilla Baptistin
As valsas foram coreografadas por Andrezinho Castro e o bolo (belíssimo) foi assinado por Nelson Pantano, da The King Cake. 
Confira as fotos da equipe de Camilla Baptistin e o vídeo com os melhores momentos de Alok na festa, que ganhou perfil exclusivo nas redes sociais (@partybybella).
15 anos de Bella Scopel
O bolo e a cenografia dos 15 anos de Isabella Scopel Tramontana Crédito: Camilla Baptistin

Aniversário de 15 anos de Isabella Scopel Tramontana

Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

Tópicos Relacionados

Alok Festa de Aniversário
