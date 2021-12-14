Luiz Paulo Vellozo Lucas e Roberta Furtado dizem sim-sim em Vitória

Roberta Furtado e Luiz Paulo Vellozo Lucas: sim-sim na Catedral Metropolitana de Vitória e festa no Le Buffet Lounge Crédito: Luiz Carlos Umbelino

Alberto Fontana, o ex-prefeito de Vitória Luiz Paulo Vellozo Lucas e Roberta Furtado disseram sim-sim neste sábado (11), na Catedral Metropolitana de Vitória, e receberam com festa no Le Buffet Lounge, em Vitória. O local da cerimônia religiosa foi escolhido pela mãe do noivo, dona Laércio Lucas participou do bonito cortejo até o altar. Sob as bênçãos do padre, o ex-prefeito de Vitóriadisseram sim-sim neste sábado (11), na Catedral Metropolitana de Vitória, e receberam com festa no Le Buffet Lounge, em Vitória. O local da cerimônia religiosa foi escolhido pela mãe do noivo, dona Mariazinha Vellozo Lucas, que faleceu no último 22 de novembro. Emocionado, o pai do noivoparticipou do bonito cortejo até o altar.

O governador Renato Casagrande e a primeira-dama Virgínia, o ex-senador Ricardo Ferraço e o deputado federal Felipe Rigoni marcaram presença no casamento.

A festa foi animada pelo músico Marcelo Ribeiro e banda B e pela DJ Larissa Tantan. Os noivos também subiram ao palco e fizeram um apaixonado dueto. A decoração foi assinada pela expert Ana Maria Coelho e cerimonial foi de Roberta Lacerda. Confira as fotos de Luiz Carlos Umbelino.

Luiz Paulo Vellozo, Roberta Furtado e Lucas e Felipe Rigoni Crédito: Luiz Carlos Umbelino

Luiz Paulo Vellozo Lucas e seu pai Laercio Lucas, e a noiva Roberta Furtado Crédito: Luiz Carlos Umbelino

Casamento de Luiz Paulo Vellozo Lucas e Roberta Furtado

CASAMENTO ENTRE PESSOAS DO MESMO GÊNERO

Segundo a Associação dos Registradores de Pessoas Naturais (Arpen), 2021 deve ter mais de 10 mil casamentos de pessoas do mesmo gênero. A expectativa é a de que seja o ano com o maior número de registros. “Os casamentos são feitos em cartórios de Registro Civil, com as mesmas exigências do casamento hétero”, explica a diretora de Registro Civil do Sinoreg-ES, Fabiana Aurich.

CHÁ DA TARDE

Priscilla Lobo, Elian Ramile e Gabriela Iamonde: tarde de bate-papo sobre moda e acessórios, em Vitória Crédito: Cacá Lima

CÂNCER DE PELE E PANDEMIA

Mais de 17 mil casos de câncer de pele deixaram de ser diagnosticados no auge da pandemia segundo dados analisados pela Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD). Em meio ao “Dezembro Laranja”, que busca conscientizar sobre a doença, a médica Juliana Rocha, oncologista da Oncomédica, unidade oncológica do Vitória Apart Hospital, alerta para o diagnóstico precoce. A detecção pode ser feita por meio da investigação com exames clínicos, laboratoriais, endoscópios ou radiológicos, de pessoas com sinais e sintomas sugestivos da doença (diagnóstico precoce), ou de pessoas sem sinais ou sintomas (rastreamento), mas pertencentes a grupos com maior chance de ter a doença.

MUSICAL

Mariana Buaiz (vice-presidente) e Cristiano Carvalho (diretor-geral): em noite cultural na Escola Americana de Vitória Crédito: Camilla Baptistin

RR NEWS

Luciane Almeida e Singrid Andry convidam para o lançamento da cápsula do verão, nesta quarta-feira (15), na Morena Rosa, no Shopping Praia da Costa. O happening contará com a presença da atriz Débora Nascimento.

Dora Daher e Ivana Izoton recebem para tarde de Natal, nesta quarta-feira (15), na Vila Dora Daher, com delícias da Vila dos Chefs.

Roger Bongestab e Sammya Couri: na festa de 15 anos de Bella Scopel Crédito: Cloves Louzada

Carol Neves recebe a grife Mellow Me nesta terça (14) e quarta (15), em seu ateliê, na Praia do Canto.

Letícia Salgado e Lorena Cota recebem influenciadores no Casa Graviola para agradecer o carinho e a companhia deles durante todo ano, nesta quarta-feira (15), a partir das 18 horas.

A 3ª edição do mercado “Mix Delas” reúne 21 marcas, nos dias 14, 15 e 16, na Casa da Mãe Joana, na Praia do Canto. "Com curadoria minuciosa o evento é opção para antecipar as compras de Natal com conforto e exclusividade", conta o RP Kaiky Plaster.

Bruno Lima lança um edital de incentivo para artistas, bandas autorais e blocos, residentes no Espírito Santo. Além de premiação em dinheiro, os contemplados irão compor o quadro de atrações do Festival Baile Voador, no próximo Carnaval.

Bruna Coser Guignone e Flavia Daroz: queridas de RR no festão de Bella Scopel Crédito: Cloves Louzada

Juliana Silveira recebe para uma noite de confraternização regada a vinhos e queijos, no Makers, espaço colaborativo que une escritório e área para eventos, nesta terça-feira, 14, a partir das 19h30, em Bento Ferreira.

O Dia do Arquiteto vai ser animado para uma turma de profissionais capixabas. Nesta quarta-feira (15), às 17h, um evento de confraternização com arquitetos e decoradores que fazem parte do Programa Mais Estilo Mais Vantagem vai agitar a Studio Design. Além de música e bufê especial, um dos momentos mais aguardados da noite será a divulgação do resultado parcial da edição atual do programa, que no segundo semestre de 2022, vai levar os profissionais vencedores para a Tailândia.

NATAL