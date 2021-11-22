Morre aos 90 anos Mariazinha Vellozo Lucas, ex-presidente do Tribunal de Contas do ES

Faleceu na madrugada desta segunda-feira (22), a ex-presidente do Tribunal de Contas do Espírito Santo (TCE-ES) e ex-deputada estadual Maria José Vellozo Lucas, aos 90 anos.

A informação foi confirmada pelo filho dela, Luiz Paulo Velozzo Lucas. Segundo ele, a mãe enfrentava um câncer no pâncreas e também apresentava enfisema pulmonar e cardiopatia.

"Ela tinha vários problemas de saúde, inclusive, um câncer de pâncreas que foi diagnosticado há pouco tempo. Esteve internada, mas passou o aniversário de 90 anos em casa, com a família e faleceu em calma, em paz" Luiz Paulo Velozzo Lucas - Filho de Mariazinha

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Mariazinha, como era conhecida, foi por 20 anos, funcionária concursada do antigo IAPI (Instituto de Aposentadorias e Pensões dos Industriários), secretária-chefe da Casa Civil do governo do Estado do Espírito Santo (1975 – 1979), Conselheira do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (1979 – 2001), presidente do TCE-ES e deputada estadual (2003-2007).

“Minha mãe participou da vida pública do Estado por mais de 50 anos. Foi chefe da Casa Civil, mas já tinha participação política anterior a isso. Ela teve uma atuação destacada no Estado, era a única mulher chefe da Casa Civil dos estados do Brasil. Era uma militante política nata”, relembra.

Mãe de dois filhos, Mariazinha deixou quatro netos e um bisneto. Luiz Paulo conta que a matriarca foi a sua inspiração no ingresso ao mundo político. Ele foi prefeito de Vitória por dois mandatos e deputado federal.

“Minha mãe era uma pessoa íntegra e firme em suas convicções. Eu devo muito a ela do meu amor pela vida pública. Uma pessoa marcante, personalidade forte, uma liderança nata. Liderança que exercia entre os amigos, na família e na sociedade”

De acordo com os familiares, o velório será realizado no Cemitério Jardim da Paz, na Serra, a partir das 15h desta segunda-feira. A cremação será terça-feira (23), às 10h.

Mariazinha Vellozo Lucas

POLÍTICOS LAMENTAM PERDA

Em solidariedade, autoridades políticas do Estado se manifestaram nas redes sociais após o comunicado do falecimento de Mariazinha. O governador Renato Casagrande (PSB) destacou que ela era uma "mulher forte e destemida, que fez a diferença."

Registro com muito pesar o falecimento de Mariazinha Velloso Lucas. Uma mulher forte e destemida que fez a diferença por onde passou, seja nas funções públicas, seja na política, onde exerceu uma paixão. À família e amigos, minha solidariedade. Por ela, decretei luto no ES. — Renato Casagrande (@Casagrande_ES) November 22, 2021

A vice-governadora Jacqueline Moraes (PSB) publicou em uma rede social que Mariazinha fez parte da história política capixaba.

Hoje perdemos uma grande liderança feminina do nosso Estado. Mariazinha Velozo Lucas fez parte da história política capixaba e deixa um enorme legado para nós mulheres. Meus sinceros sentimentos aos familiares e amigos. — Jacqueline Moraes (@JacqueMoraes_es) November 22, 2021

O presidente da Assembleia Legislativa do Estado, deputado Erick Musso (Republicanos), destacou a competência dela.

Com pesar recebi a notícia do falecimento de Mariazinha Vellozo Lucas. Importante figura política do ES, ex-conselheira do TC e ex-deputada estadual, sempre desempenhou com competência suas funções públicas. Meus sentimentos e minhas orações aos amigos e familiares nesse momento. — Erick Musso (@MussoErick) November 22, 2021

O senador Fabiano Contarato (Rede) lamentou que o Espírito Santo perdeu uma referência feminina na política.

O Espírito Santo se despede de uma referência feminina na política. Mariazinha Vellozo Lucas construiu admirável trajetória como deputada estadual, secretária-chefe da Casa Civil e presidente do Tribunal de Contas do Estado. Nossos sentimentos aos familiares e amigos. — Fabiano Contarato (@ContaratoSenado) November 22, 2021

TRIBUNAL DE CONTAS DIVULGA NOTA

Em sinal de pesar ao falecimento de Mariazinha, o Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCE-ES) vai decretar luto oficial de três dias, com o hasteamento de bandeiras a meio mastro, em sinal de pesar.

O presidente do TCE-ES, Rodrigo Chamoun, lamentou o falecimento e lembrou o legado de Mariazinha.

“Recebi com tristeza a notícia do falecimento da conselheira Mariazinha, um dos importantes nomes marcados na história de nossa instituição, e que nos deu grande contribuição. Ela foi uma mulher à frente de seu tempo. Deixou marcas de coragem, autenticidade e vanguardismo em sua exitosa trajetória. Meus sentimentos à família e aos amigos. Descanse em paz”, declarou.

O órgão emitiu uma nota oficial. Confira: