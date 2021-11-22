Morre aos 90 anos Mariazinha Vellozo Lucas, ex-presidente do Tribunal de Contas do ES

Faleceu na madrugada desta segunda-feira (22), a ex-presidente do Tribunal de Contas do Espírito Santo (TCE-ES) e ex-deputada estadual Maria José Vellozo Lucas, aos 90 anos.
A informação foi confirmada pelo filho dela, Luiz Paulo Velozzo Lucas. Segundo ele, a mãe enfrentava um câncer no pâncreas e também apresentava enfisema pulmonar e cardiopatia.
"Ela tinha vários problemas de saúde, inclusive, um câncer de pâncreas que foi diagnosticado há pouco tempo. Esteve internada, mas passou o aniversário de 90 anos em casa, com a família e faleceu em calma, em paz"
Mariazinha, como era conhecida, foi por 20 anos, funcionária concursada do antigo IAPI (Instituto de Aposentadorias e Pensões dos Industriários), secretária-chefe da Casa Civil do governo do Estado do Espírito Santo (1975 – 1979), Conselheira do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (1979 – 2001), presidente do TCE-ES e deputada estadual (2003-2007).
“Minha mãe participou da vida pública do Estado por mais de 50 anos. Foi chefe da Casa Civil, mas já tinha participação política anterior a isso. Ela teve uma atuação destacada no Estado, era a única mulher chefe da Casa Civil dos estados do Brasil. Era uma militante política nata”, relembra.
Mãe de dois filhos, Mariazinha deixou quatro netos e um bisneto. Luiz Paulo conta que a matriarca foi a sua inspiração no ingresso ao mundo político. Ele foi prefeito de Vitória por dois mandatos e deputado federal.
“Minha mãe era uma pessoa íntegra e firme em suas convicções. Eu devo muito a ela do meu amor pela vida pública. Uma pessoa marcante, personalidade forte, uma liderança nata. Liderança que exercia entre os amigos, na família e na sociedade”
De acordo com os familiares, o velório será realizado no Cemitério Jardim da Paz, na Serra, a partir das 15h desta segunda-feira. A cremação será terça-feira (23), às 10h.
Mariazinha Vellozo Lucas
POLÍTICOS LAMENTAM PERDA
Em solidariedade, autoridades políticas do Estado se manifestaram nas redes sociais após o comunicado do falecimento de Mariazinha. O governador Renato Casagrande (PSB) destacou que ela era uma "mulher forte e destemida, que fez a diferença."
A vice-governadora Jacqueline Moraes (PSB) publicou em uma rede social que Mariazinha fez parte da história política capixaba.
O presidente da Assembleia Legislativa do Estado, deputado Erick Musso (Republicanos), destacou a competência dela.
O senador Fabiano Contarato (Rede) lamentou que o Espírito Santo perdeu uma referência feminina na política.
TRIBUNAL DE CONTAS DIVULGA NOTA
Em sinal de pesar ao falecimento de Mariazinha, o Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCE-ES) vai decretar luto oficial de três dias, com o hasteamento de bandeiras a meio mastro, em sinal de pesar.
O presidente do TCE-ES, Rodrigo Chamoun, lamentou o falecimento e lembrou o legado de Mariazinha.
“Recebi com tristeza a notícia do falecimento da conselheira Mariazinha, um dos importantes nomes marcados na história de nossa instituição, e que nos deu grande contribuição. Ela foi uma mulher à frente de seu tempo. Deixou marcas de coragem, autenticidade e vanguardismo em sua exitosa trajetória. Meus sentimentos à família e aos amigos. Descanse em paz”, declarou.
O órgão emitiu uma nota oficial. Confira:
"Com profundo pesar, comunicamos o falecimento da conselheira aposentada e ex-presidente do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCE-ES), Maria José Vellozo Lucas, ocorrido nesta segunda-feira (22). A Corte irá decretar luto oficial de três dias, com o hasteamento de bandeiras a meio mastro, em sinal de pesar. Mariazinha, como era conhecida, foi conselheira do TCE-ES entre os anos de 1979 e 2001. Ela ocupou a presidência da Corte por oito anos: em 1984, 1985 e de 1995 a 2001. Foi a segunda mulher a ocupar o cargo, e era a ex-presidente em vida com maior número de mandatos de presidente do Tribunal. O presidente do TCE-ES, Rodrigo Chamoun, lamentou o falecimento e lembrou o legado de Mariazinha."