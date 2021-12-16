"Ladies in Red" celebram o Natal 2021 com festa em Vila Velha

Dila e Zilma Cipriano, Sammya Couri, Jacqueline Pretti, Lucimar Soares e Tatiane Emerick: as organizadoras da "Noite do Lacre Total". O traje vermelho era obrigatório Crédito: Monica Zorzanelli

A ideia era fazer uma pequena confraternização, mas o grupo foi crescendo e virou um festão o encontro das "Ladies in Red" nesta terça-feira (14), na Praia da Costa. A noite do "Lacre Total" reuniu cerca de 100 amigas, que dançaram ao som da banda de Allan Venturim. O chef Luciano Victal foi o responsável pelo menu e a Vitória Shakers assinou a carta de drinques. O sucesso foi tanto que a edição 2022 já está confirmada. Confira as fotos na galeria de Mônica Zorzanelli.

Catarina Riva, Talita de Pinho, Ariana Torezani, Larissa Motta e Graziella Freire Crédito: Monica Zorzanelli

Tania Pessoa e Sandra Federici Crédito: Mônica Zorzanelli

Noite do Lacre Total em Vila Velha

INAUGURAÇÃO DO PARQUE RESERVA VITÓRIA

A inauguração do Parque Cultural Reserva Vitória será nesta sexta-feira (17), às 17h, na Enseada do Suá. A solenidade vai contar com os empreendedores do parque, autoridades e a comunidade, que já poderá visitar o espaço.

O primeiro fim de semana aberto ao público vai contar com uma atração especial, o espetáculo “O Quebra Nozes Capixaba”, às 19 horas, no sábado (18) e domingo (19), com entrada solidária para 5 mil pessoas. O projeto, idealizado e escrito pela bailarina e professora Liviane Pimenta, conta com elenco de peso com a participação de Ana Botafogo e Carlinhos de Jesus e quase 400 integrantes no balé mais famoso do mundo.

Os ingressos gratuitos devem ser retirados no SAC do Shopping Vitória. Cada pessoa poderá retirar até dois ingressos e, no dia do espetáculo, levar 1kg de alimento não perecível.

EXPOSIÇÃO DE ARTE

Beatriz Covre, Tatiana Coutinho, Brunela Covre, Malu Reis e Andrea Covre: em lançamento de exposição da Particular Galeria. Crédito: Cloves Louzada

RR NEWS

Roberta Drummond planeja uma festa de confraternização da sua equipe no mínimo diferente. Ela e sua equipe vão acordar cedinho no dia 23, às 8 horas, para remar na Guaderia e, em seguida, participam de uma palestra motivacional. Para fechar a programação, um pagode está programado para animar o resto do dia, em Jardim Camburi.

A tricologista Cristal Bastos é convidada de Claudia Scarton para falar sobre “Cuidados com os Cabelos“, sua especialidade, no “Natal do Bem“, que acontecerá nesta quinta, 16, partir das 17h30, na La Basseti.

O presidente do Sinepe/ES, Moacir Lellis, recebe nesta quinta-feira (16) a comenda Professor Paulo Freire, em solenidade na Assembleia Legislativa. O proponente foi o deputado estadual Bruno Lamas.

André Carnevali, Leonardo Lessa e Sergio Ottoni: no jantar de confraternização da Associação Médica do ES (Ames) Crédito: Mônica Zorzanelli

Marcelo Nobre passa o Natal e o réveillon em grande estilo. No próximo dia 17, o cirurgião dentista aproveita 15 dias de férias para visitar a charmosa Lisboa, Cascais e Porto, em Portugal. Na programação está a navegação pelo Rio Douro, na bela e elegante cidade do Porto, além de se deliciar com a culinária portuguesa, como o bacalhau e o famoso pastel de Belém.

Tainah Farias recebe para Fresh Sunset de inauguração da loja física da Nola, de moda fitness e moda praia, e lançamento da Coleção Meu Mar, nesta quinta-feira (16), a partir das 17h30 , em Jardim da Penha.

O capixaba campeão do The Voice Brasil Kids, Jeremias Reis, se apresenta em um pocket show gratuito no Masterplace Mall, nesta quinta-feira (16), às 18h.

Gilcéa e Nilcéa Prudêncio preparam uma confraternização com direito a mimos, canapés e sorteios de até R$500 em mercadoria, nesta quinta-feira (16), às 16h, na Caxuxa, em Jardim da Penha.

Saúde & Alegria é o tema escolhido pela empresária Vanessa Cabral junto das filhas e sócias Géssica e Raquel Cabral, para brindar na confraternização e festas de fim de ano, no dia 18, na Praia do Canto.