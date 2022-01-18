FOTOS: Luísa Sonza, Zé Vaqueiro e Bell Marques fervem o verão em Guarapari

Itagildo Marques, Luísa Sonza e Gustavo Batista Crédito: Léo Gurgel

Depois de semanas de muita chuva, finalmente Guarapari experimentou um final de semana típico de verão em praias e shows, já que as casas noturnas desta temporada são 100% abertas como manda o protocolo destes novos tempos. O P12 Guarapari começou o fim de semana em clima de Baile da Favorita com Luísa Sonsa porque ela é a sensação do momento no palco e nas redes. A loira abala nos modelitos e agitou a galera com seus hits como “Penhasco” e “Modo Turbo”.

Para não dizer que o “finde” não foi dos adultos, Zé Vaqueiro puxou um público masculino, universitário movido ao ritmo do piseiro, ritmo típico das vaquejadas, com hits como “Volta comigo Bebê”, “Superação Digital” e “Letícia”.

Bell Marques e Cícero Ribeiro Crédito: Pedro Fattore | P12Guarapari

No domingo, os saudosos do Vital compareceram em peso ao show do chicleteiro Bell Marques. E o público continua 100% Bell, para fazer analogia com um dos hits do baiano “100% você”.

Cicero Ribeiro e Mayka Schneider Crédito: Léo Gurgel

P12 Guarapari ferve no final de semana

P12 Guarapari ferve no final de semana

CLIMA INTERNO RECONHECIDO

Um estudo realizado pela Universidade da Califórnia identificou que um trabalhador feliz é, em média, 31% mais produtivo e três vezes mais criativo. A pesquisa também aponta que a produtividade tem relação com o ambiente de trabalho e que colaboradores satisfeitos aumentam a eficiência nos resultados. No Estado, algumas empresas já investem em consultoria personalizada para aprimorar a gestão de pessoas. É o caso da Buaiz Alimentos, que acaba de receber, pela terceira vez consecutiva, a certificação do Great Place to Work (GPTW) como excelente ambiente de trabalho. Eduarda Buaiz e equipe comemoram o resultado, fruto de ações que buscam aprimorar clima organizacional, benefícios, oportunidade de crescimento e transparência na gestão, utilizando as melhores e mais modernas ferramentas de mercado.

ANIVERSÁRIO

Enza Rafaela e a filha Antonella: celebrando o 1º aniversário na Aldeia, em Guarapari Crédito: Divulgação

PESQUISA CAPIXABA COM REPERCUSSÃO INTERNACIONAL

Uma pesquisa de iniciação científica desenvolvida na Faesa e coordenada pelo professor Fausto Frizzera, chamou a atenção da comunidade científica internacional com a publicação dos resultados do estudo numa das revistas internacionais mais conceituadas do mundo, The International Journal of Oral & Maxillofacial Implants. A pesquisa validou grandes resultados para a evolução das técnicas odontológicas de implante. Por meio da comparação entre cirurgias de implante dentário utilizando guia impresso 3D e cirurgias convencionais (com corte e descolamento da gengiva), os pesquisadores apuraram uma redução de aproximadamente 50% no tempo de realização da cirurgia, quando utilizados os guias 3D, e, também, que foi três vezes menos dolorosa para os pacientes, durante e após o processo operatório

PARABÉNS PRA VOCÊ!

O vereador de Vitória e delegado da Polícia Civil, Leandro Piquet, comemorou, no último sábado, ao lado da esposa Luana Patriota, os dois aninhos do filho Eros Crédito: Divulgação

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NA ODONTOLOGIA

Pensando sempre em oferecer o melhor resultados para os pacientes, Márcia Gabriella Mule acaba de adquirir para sua Odonto Scan, um scanner multifuncional 5 em 1, de última geração, que é capaz de avaliar até 14 campos de visão. O equipamento, que ganhou três vezes o prêmio Cellerant Best of Class Technology, um dos mais importantes na área de tecnologia em odontologia, proporciona também um posicionamento guiado, por meio de inteligência artificial, onde o rosto do paciente é projeto para uma tela, detectando o posicionamento correto para imagens mais precisas durante a realização do exame.

LANÇAMENTO DE LIVRO

Joana Pinheiro, a autora Jane Ferreguetti e Mariana Sandri: no lançamento de "Pequeno Livro de Jane", em Manguinhos Crédito: Divulgação

RR NEWS

Bianca e Jorge Nicchio partem partem para dias de praia em Natal (RN), nesta quinta-feira (20).

Fabrício Fabre embarca para Angra dos Reis para participar de um jantar na mansão de Edgar Moura Brasil, o viúvo do autor de novelas Gilberto Braga, que faleceu em outubro de 2021.

Fernanda Prates prepara a 10 ª edição da Festa das Mulheres para o dia 16 de março, no Le Buffet Master, em Vitória. Daniela Morais, Michelly Fonseca, Leidiane Malini e Mayka Schneider são algumas homenageadas da noite.

No dia 23 de janeiro, de meia noite até meio dia, é disputada a corrida mais tradicional do automobilismo brasileiro, com a participação do piloto capixaba Hugo Cibien. O atleta vai assumir o carro vencedor da edição do ano passado, o protótipo MRX 73 de Leandro Totti, da LT Team.