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Renata Rasseli

Criadora do cão-robô, professora do ES participa de prêmio em Dubai

Neide Sellin, a criadora da Lysa Cão Guia-robô, vai participar da celebração dos 20 anos do prêmio Cartier Women’s Initiative, que homenageia mulheres empreendedoras de todo o mundo

Públicado em 

17 jan 2022 às 10:16
Renata Rasseli

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Renata Rasseli

Neide Sellin, a criadora da Lysa Cão Guia-robô
Neide Sellin, a criadora da Lysa Cão Guia-robô Crédito: Divulgação
Neide Sellin, a criadora da Lysa Cão Guia-robô, foi convidada para ir a Dubai participar da celebração dos 20 anos do prêmio Cartier Women’s Initiative (CWI), que homenageia mulheres empreendedoras de todo o mundo. Ela embarca em 04 de março e retorna no dia 09. “Quando a gente recebe o prêmio, como aconteceu comigo em 2018, ganhamos uma missão: inspirar outras mulheres a se inscreverem e impactarem positivamente sua comunidade. É um prêmio muito bacana, é um estímulo importante, principalmente para quem está começando” disse Neide Sellin,  cuja startup está localizada na Serra e também foi considerada pelo SLINGSHOT 2021 como uma das 12 melhores tecnologias do mundo.

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Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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