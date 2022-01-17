Criadora do cão-robô, professora do ES participa de prêmio em Dubai

Neide Sellin, a criadora da Lysa Cão Guia-robô, foi convidada para ir a Dubai participar da celebração dos 20 anos do prêmio Cartier Women’s Initiative (CWI), que homenageia mulheres empreendedoras de todo o mundo. Ela embarca em 04 de março e retorna no dia 09. “Quando a gente recebe o prêmio, como aconteceu comigo em 2018, ganhamos uma missão: inspirar outras mulheres a se inscreverem e impactarem positivamente sua comunidade. É um prêmio muito bacana, é um estímulo importante, principalmente para quem está começando” disse Neide Sellin, cuja startup está localizada na Serra e também foi considerada pelo SLINGSHOT 2021 como uma das 12 melhores tecnologias do mundo.