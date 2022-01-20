Zico apresenta TED sobre liderança em evento em Vitória

Zico no Jogo das Estrelas Crédito: Divulgação

O ex-jogador Zico desembarca no próximo dia 3 de fevereiro em Vitória para apresentar um TED no IntelliSUMMIT 2022, evento que reunirá líderes, CEOs e CIOs de renome nacional e internacional, para discutir os desafios do mercado relacionados à transformação digital dos negócios, segurança da informação, uso de tecnologias inovadoras e de Inteligência Artificial.

O "Galinho" falará sobre o papel do líder diante dos desafios e oportunidades ao longo de sua carreira.

“O evento será um espaço para que líderes discutam e compartilhem ações para suplantar desafios ligados a um mundo cada vez mais complexo, dinâmico, competitivo, incerto e globalizado”, afirmou Carlos Brandão, CEO da Intelliway, empresa criadora do evento.

Após o sucesso da edição de 2021, o IntelliSUMMIT deste ano será realizado na Fucape Business School, em Vitória, e contará com TED Talks de vários casos de sucesso sobre inovação, negócios e transformação digital, alcançadas por meio de tecnologias como Inteligência Artificial, Assistentes Virtuais Inteligentes, entre outras ferramentas.

ANIVERSÁRIO

Cesinha Saade, a aniversariante Adriana Saade, Isabela Saade, Flávia Saade e César Neto: família reunida para celebrar a vida Crédito: Divulgação

BIG BEATLES FAZ SHOW NO TELHADO

Pela sexta vez a banda Clube Big Beatles fará show em um telhado de Vitória, reproduzindo o icônico momento em que os Beatles apareceram tocando juntos pela ultima vez. Será no dia 29, às 11h30, no alto da loja VAM, Vitória Áudio e Musica, na Reta da Penha, em Vitória, com entrada franca.

A apresentação dos Beatles, no centro de Londres, aconteceu em janeiro de 1969 e virou cena do filme “Let It Be” e do recente documentário “Get Back”.

FÉRIAS

Juliana Magalhães com Rafaela Rabinovitch e Vitória Rezende no Miracle Garden, em Dubai Crédito: Divulgação

LABORATÓRIO DE INTELIGÊNCIA DE VIDA

Oferecida há alguns anos ao Ensino Fundamental II, a disciplina Projeto de Vida passará a integrar neste ano também o currículo do Novo Ensino Médio do Centro Educacional Leonardo da Vinci, propondo aos estudantes a reflexão sobre as próprias escolhas profissionais. Além disso, o diretor Mário Broetto revela que haverá um espaço desenvolvido especialmente para a realização dessas aulas: é Laboratório de Inteligência de Vida (LIV). Trata-se de um ambiente acolhedor, organizado de forma circular para que todos se vejam e interajam, onde as tradicionais carteiras de sala de aula dão lugar a um tablado e almofadas. “A intenção é que o local diferenciado propicie ainda mais a troca de experiências tão relevante para essa faixa etária tomar suas decisões pessoais futuras com apoio, segurança e tranquilidade”, comenta o diretor.

VERÃO 2022

O cirurgião plástico Adriano Batistuta e sua esposa Thais Lopes Santana: dias de férias em Porto de Galinhas. Crédito: Divulgação

FELICIDADE E PROPÓSITO

Em algumas empresas capixabas, o verão também é tempo de preparar e fortalecer suas equipes de trabalho para o ano que está começando. Na CBL, em janeiro, a movimentação está por conta do Encontrão, evento que no dia 28 reunirá gestores e colaboradores em evento de muito aprendizado.

A partir de uma palestra sobre "Felicidade e Propósito", com a especialista e publicitária Flávia Veiga, o grupo vai debater sobre estes conceitos, mas com viés menos romantizado, quase sempre condicionado a momentos específicos na vida das pessoas.

O objetivo será o de gerar novas conexões neurais, a partir de mudanças de pensamentos, padrões, comportamentos, que podem trazer novos e melhores hábitos no dia a dia dos colaboradores para gerar, aí sim, um estado de felicidade. Proporcionar autoconhecimento, reflexão sobre o propósito de vida e valores, para o desenvolvimento pessoal dos participantes é o que está na pauta do Encontrão.

CASAMENTO

Elisete Araújo, os noivos Elisa Araújo Sanson e André Hemerly Maia e o tio da noiva Alexandre Araújo: sim-sim em Linhares. O casal curte a lua de mel em Punta Cana Crédito: Divulgação

RR NEWS

Bernardo Chieppe convida a todos para o lançamento doMercedes-Benz Classe C 2022, no dia 21, das 9h às 12h, na Vitória Motors Mercedes-Benz, na Reta da Penha. A concessionária irá realizar um café da manhã para receber clientes e amigos.

Marcelo Netto e Letícia Rody partiram para dias de férias em Los Angeles, São Francisco e Napa Valley, nos EUA.

Léo e Patrícia Castro e a filha Victoria estão aproveitando dias de sol e mar em Miami.

Nosso David Nemer comemora: virou professor da Universidade Harvard, nos EUA. Parabéns, querido!

Fabiana Croce, Lorena Croce e Joelmo Costa, Mariana Sandri já estão em Trancoso, para dias de férias.

Peterson Dias Pereira comunica o novo endereço da sua MGerais, na Avenida Leitão da Silva, em frente ao Centro de Convenções de Vitória.