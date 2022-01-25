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Renata Rasseli

Veja quem prestigiou o show do fenômeno do piseiro João Gomes em Guarapari

O cantor lotou o P12 Guarapari neste final de semana, ao lado de Vitor Fernandes,  Tarcísio do Acordeon e Priscila Ribeiro

Publicado em 25 de Janeiro de 2022 às 02:10

Públicado em 

25 jan 2022 às 02:10
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Gustavo Batista, Guillerme Stelzer, Nelinho Miranda, João Gomes, Itagildo Marques, Cicero Ribeiro
Gustavo Batista, Guillerme Stelzer, Nelinho Miranda, João Gomes, Itagildo Marques, Cicero Ribeiro Crédito: Léo Gurgel
Ferveu a noite do piseiro no P12 Guarapari no último final de semana. Um dos sócios da casa, Guilherme Stelzer, chegou de surpresa de Dubai para curtir o show do cantor nordestino João Gomes. Ele viria para o Carnaval, mas resolveu antecipar sua vinda diante do sucesso da casa.
O P12 parte para seu último final de semana de janeiro com o lendário show de despedida do Skank e apresentação solo de Marcelo Falcão (Rappa) nesta sexta (28) e a festa Playground no sábado (29), com 16 atrações eletrônicas, sendo três internacionais. 

Noite do Piseiro no P12 Guarapari

VERÃO 2022

Dorion e Tatiana Soares: final de semana em Angra dos Reis
Dorion e Tatiana Soares: final de semana em Angra dos Reis Crédito: Divulgação

EXPEDIÇÃO CAPIXABA 

Será lançado nesta quinta-feira (27), às 17h, na cafeteria Terrafé do Hortomercado, na Praia do Suá, o livro "Expedição Capixaba – Uma viagem pitoresca e fotográfica pelo Espírito Santo", que conta com fotografias de Gabriel Lordello e Tadeu Bianconi e textos de Tarcísio Bahia.
O livro apresenta o Espírito Santo em suas diversas vertentes, como cidades, natureza, cultura, economia e esporte.

FÉRIAS

DIREITO E BUSINESS

Diretor-presidente da FUCAPE, Valcemiro Nossa anuncia mais uma novidade na instituição que é referência nacional em formação na área de negócios: um curso de Direito, que permite ao profissional atuar em todas as áreas tradicionais da carreira, mas oferece o diferencial de prepará-lo para o universo business, com conhecimentos em finanças, mercado e economia.
O aluno do curso terá acesso, como todos os demais estudantes da instituição, a um ambiente diferenciado, que oferece um hub de inovação focado no aprender a partir da experiência prática.
Espaço criativo e voltado para incubação e aceleração de startups, o Hub FUCAPE oferece estrutura e aporte financeiro para os empreendedores vinculados à instituição, o que, para os alunos, significa que é possível participar de iniciativas reais de empreendedorismo, contribuindo e elaborando soluções para os desafios corporativos no dia a dia.

CONFRATERNIZAÇÃO

aira Scárdua, Carol Polese, Renata Rasseli, Ana Bonella, Andréia Lopes e Breno Arêas
Sérgio Denicoli, Naira Scárdua, Carol Polese, Renata Rasseli, Ana Bonella, Andréia Lopes e Breno Arêas: final de semana de festa da turma Comunicação Social Ufes 94/2, em Angra dos Reis Crédito: Divulgação

TENDÊNCIAS DO MERCADO DE ROCHAS

Arquitetos e profissionais do setor da construção e de decoração vão conhecer as principais tendências do mercado de mármore e granito na próxima quinta-feira (27), quando acontece o Workshop Aplicação de Rochas Ornamentais.
Realizado pela Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes), Sindirochas, Sebrae, Centrorochas e o Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU-ES), o evento tem o objetivo de apresentar o que há de mais moderno e inovador nesse mercado, divulgar os materiais que são produzidos no Espírito Santo e fortalecer a indústria local.
A ação faz parte do Programa + Negócios, que busca fomentar as vendas das empresas capixabas de diferentes segmentos e projetá-las a nível local, nacional e internacional. Segmentos como de alimentos e bebidas, indústrias de base e construção, mineração, vestuário, moveleiro e construção civil fazem parte desse trabalho de consolidação das empresas capixabas. Os interessados em participar do evento, que vai acontecer de forma virtual, podem fazer as inscrições até esta terça-feira (25) por meio do link https://forms.office.com/r/vf9QKFvWPe.

RR NEWS

Eduarda Buaiz anuncia que a convidada da próxima live no Instagram da @buaizalimentos é a Paola Cakes, embaixadora da marca Farinha de Trigo Regina, que, nesta quarta, dia 26, ensina a fazer banofffe, atendendo a (muitos ) pedidos.
O primeiro Circuito Sincades Live do ano traz uma temática super importante: planejamento e metas para 2022. A live será conduzida pela especialista em gestão de pessoas, processos, carreira e imagem, Gisélia Freitas, e transmitida pelo Youtube do sindicato nesta quarta-feira (26), às 19h20.
Em fevereiro, a loteadora capixaba Soma Urbanismo dá mais um passo em direção à expansão prevista para este ano. Dessa vez, a cidade escolhida para receber o próximo empreendimento da empresa é a região de Mundaí, em Porto Seguro, Bahia. Assinado pelo renomado arquiteto Humberto Franklin, este será o primeiro projeto da empresa fora do Espírito Santo.
Luana Germano Tose e Marshal Zorzanelli com o estilista Jorge Bischoff1
Luana Germano Tose e Marshal Zorzanelli e o estilista Jorge Bischoff: em lançamento da coleção inverno 2022, em  São Paulo Crédito: Divulgação

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Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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