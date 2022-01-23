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Renata Rasseli

Filha de Amyr Klink vai lançar livro no Iate Clube do ES

Tamara Klink chega ao ES para a  noite de autógrafos dos livros "Mil milhas" e "Um mundo em poucas linhas", no próximo dia 27 de janeiro

Públicado em 

23 jan 2022 às 02:10
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Velejadora Tamara Klink
Velejadora Tamara Klink Crédito: Divulgação

Correção

23/01/2022 - 3:42
Título anterior desta coluna trazia a grafia errada do nome de Amyr Klink. A correção foi feita.
24 anos de idade e muitas milhas na bagagem. No dia 27 de janeiro, às 19h, em meio aos preparativos do 72º Campeonato Brasileiro de Snipe, o Iate Clube do Espírito Santo vai receber Tamara Klink, filha de Amyr Klink, numa noite de autógrafos dos livros "Mil milhas" e "Um mundo em poucas linhas", reunidos no box Crescer&Partir (Editora Peirópolis). A jovem, que está na lista Forbes Under 30, faz escala em Vitória para encontrar seguidores e leitores e contar mais sobre a sua miniturnê pela costa brasileira em seu veleiro Sardinha, saindo de Recife em direção a Paraty.
Depois de concluir a travessia do Atlântico aos 23 anos, numa viagem sozinha da costa da Noruega até a França, a jovem lançou o livro "Mil milhas", seu relato de viagem. Em "Um Mundo em Poucas Linhas", ela apresenta poemas e textos em prosa poética com reflexões sobre a vida, as experiências de crescimento e amadurecimento, os aprendizados das várias viagens em família.
“É sempre uma alegria receber no nosso clube pessoas inspiradoras, especialmente alguém tão jovem quanto a Tamara, que já tem tanta experiência para compartilhar”, destacou o comodoro do Iate Clube, Carlos Moschen.

QUERIDAS DE RR

Anna Thereza Leadebal, Ana Nascif e Karla Toríbio Pimenta
Anna Thereza Leadebal, Ana Nascif e Karla Toríbio Pimenta Crédito: Cacá Lima

BRASIL: NÚMERO 1 EM PROCEDIMENTOS 

O Brasil ficou em 2º lugar no ranking dos países que fazem mais cirurgias plásticas segundo a Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica Estética (ISAPS) só perdendo para os Estados Unidos, de acordo com o último levantamento publicado neste ano.
O cirurgião plástico Ariosto Santos analisou o estudo é destacou que, em algumas cirurgias plásticas, como cirurgia de face, de labioplastia (cirurgia íntima), do pescoço, nariz, mama, levantamento do supercílio e aumento de glúteo e lifting de coxa, o Brasil é o número um na realização desses procedimentos.

QUERIDOS DE RR

Marianne Assbu e Gildo Rezende Júnior
Marianne Assbu e Gildo Rezende Júnior Crédito: Cacá Lima

PRESENCIAL

As atividades acadêmicas da Escola Superior da Magistratura do Espírito Santo (Esmages) retomam de forma presencial. O curso de Especialização e Preparatório à carreira de Magistratura segue com as inscrições abertas e vale com preparatório para concursos na área jurídica.

MADE IN ES

Descoberta por Moisés Nascimento, a capixaba do Bairro da penha, a TOP Model Mariana Barcelos, está brilhando na campanha de verão 2022 da grife Ellus.
Descoberta por Moisés Nascimento, a capixaba do Bairro da Penha, a top Mariana Barcelos está brilhando na campanha de verão 2022 da grife Ellus Crédito: Divulgação

RR NEWS

Juliana Drumond recebeu o dermatologista Fernando Macedo, médico de celebridades como Cleo Pires, Giovanna Antonelli e Ana Paula Siebert, em Vitória. Ele é referência no País em tratamentos a laser e deu treinamento a um seleto grupo de dermatologistas capixabas.
Ricardo Brum, Caio Kuster, Leonardo Marques e Pedro Fragoso
Ricardo Brum, Caio Kuster, Leonardo Marques e Pedro Fragoso voltaram ao batente em seu escritório de advocacia, em Vitória. Os sócios deram start na agenda de compromissos e para 2022 eles preparam cursos, palestras e oficinas Crédito: Divulgação

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Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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