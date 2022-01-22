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Renata Rasseli

FOTOS: Luciana Mattar Nemer celebra 40 anos na Aldeia, em Guarapari

A advogada comemorou idade nova ao lado do marido Alberto Nemer, dos filhos Albertinho e Laura, e amigos

Públicado em 

22 jan 2022 às 08:18
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Luciana Mattar Nemer
Luciana Mattar Nemer celebrou 40 anos com festa na Aldeia Crédito: Cacá Lima
Queridona de RR, a bela Luciana Mattar Nemer comemorou 40 anos, na Aldeia, ao lado do marido. Alberto Nemer, dos filhos Albertinho e Laura, e amigos, em sunset party, na Aldeia, em Guarapari.  A música ficou a cargo da banda Sambasoul, DJ Leo Conde e o sax de Thiago Veloso. Confira as fotos de Cacá Lima. 
Luciana Mattar Nemer e amigas
Luciana Mattar Nemer e amigas Crédito: Cacá Lima
Gláucia Baião e a aniversariante Luciana Mattar Nemer
Gláucia Baião e  Luciana Mattar Nemer Crédito: Cacá Lima
Luciana Mattar Nemer e Alberto Nemer e amigos
Luciana Mattar Nemer e Alberto Nemer e amigos Crédito: Cacá Lima

Aniversário de 40 anos de Luciana Mattar Nemer

MORAR NA SERRA

A Serra está se preparando para receber o mais novo Centro de Treinamento da CBF, graças a uma parceria da Morar Construtora com a CBF. O novo centro será construído em uma área comercializada pela Morar Construtora com um total de 18 mil m², na região de Bicanga, ao lado da Estação Conhecimento e do Parque Caminho do Mar. Uma novidade que vai mexer com toda a estrutura esportiva e econômica da região.

RR NEWS

Nossa médica Liliana Nóbrega faz parte do grupo seleto de oftalmologistas convidados por um laboratório norte-americano para conhecer, em primeira mão, um avançado colírio que oferece melhora nos sintomas do olho seco. A apresentação será no dia 29 de janeiro, sábado, no luxuoso Palácio Tangará, em São Paulo. Com ela estarão outros 19 oftalmologistas, de outras regiões do Brasil, todos especialistas na desconfortável síndrome.
A advogada Patrícia Romano Tristão, do escritório Romano Advocacia, segue se qualificando. Atualmente, a advogada é mestranda no curso de Mestrado em Direito Processual Civil pela Universidade Federal do Espírito Santo, com o tema “Das provas ilícitas, Teoria da Proporcionalidade e as novas tecnologias”.
Herdeirinha de Chris Hegner e Vladimir Almeida, Helena Hegner vai comemorar 15 anos no próximo dia 4 de fevereiro, no Vila Oben, em Vila Velha. 
Andréia Lopes, Breno Arêas, Carol Polese, Naira Scardua, Sérgio Denicoli e esta colunista estão em Angra dos Reis, onde são recebidos pela amiga capixaba Ana Paula Bonella, que tem uma casa de praia na região. Eles fazem parte da turma Comunicação Social UFES 94/2. O grupo se reúne todos anos para desde a formatura, em 1998. 
O que as estrelas Adele, Rihanna, e Madonna têm em comum? Elas aderiram a soroterapia, técnica que injeta diretamente na veia suplementação de vitaminas, minerais e aminoácidos que vão promover bem estar, aumentar a imunidade, diminuir o cansaço, melhorar a pele e o tônus muscular, e inclusive tratar doenças da mente, explica a médica integrativa Juliana Carrera Thomazini, do Instituto Nova.
O advogado Wiler Coelho aproveitando as férias em Guarapari em família com a esposa Debora e as filhas Helena e Isadora.
O advogado Wiler Coelho está as férias em Guarapari em família com a esposa Debora e as filhas Helena e Isadora Crédito: Divulgação

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Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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