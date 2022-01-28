FOTOS: Rose Tristão celebra aniversário em pocket party em Vitória

Queridona de RR, Rose Tristão comemorou idade nova ao lado da família e amigos, nesta quarta-feira (26), no novo Empório Cabral, na Praia do Canto, em Vitória. Confira as fotos da noite na galeria de Mônica Zorzanelli.
Aniversário de Rose Tristão
ALUGUÉIS RESIDENCIAIS
O advogado do setor imobiliário Alencar Ferrugini explica que, com o crescimento exorbitante do IGP-M e a baixa na renda da família brasileira, foi criado o Índice de Variação de Aluguéis Residenciais (IVAR), novo indicador para locação de imóveis.
"O IVAR chega em boa hora porque o IGP-M, apesar de usado há anos nos reajustes de contratos, não foi criado para isso, mas para medir preços no geral. Durante a pandemia houve uma série de impasses enfrentados por inquilinos e proprietários de imóveis", explica ele.
PAI E FILHO
CURVA DA JUREMA
NO PIX
Terence Rangel anuncia que o Outback acaba de adotar o PIX como nova forma de pagamento em seus restaurantes. Sempre caminhando junto às tendências e às inovações da tecnologia, a marca é referência no mercado em experiência do cliente e qualidade em seus serviços. Ao incluir a nova opção, o Outback visa que as transações aconteçam de forma rápida e cômoda para seus clientes, otimizando o serviço e fornecendo praticidade no dia a dia.
Com mais de 348 milhões de chaves cadastradas no país, o PIX é uma das maiores invenções bancárias dos últimos tempos, e já está sendo muito usada em diversos estabelecimentos. O sistema de pagamentos digitais desenvolvido pelo Banco Central também já é utilizado como método de pagamento das contas dos clientes nos bares e restaurantes e é um facilitador na hora do consumidor pagar suas contas, pois dispensa o uso de cartões e dinheiro, realizando toda transação pelo celular. Ponto para a rede.
QUERIDAS DE RR
VOLTA ÀS AULAS
Faltando poucos dias para a volta às aulas, não dá para escapar dos altos índices de imposto nos produtos mais comercializados nesta época do ano: os materiais escolares.
O advogado tributarista Samir Nemer fez um levantamento que aponta que o campeão de impostos é, também, um dos itens mais utilizados pelos alunos: a caneta esferográfica, com 49,95% de tributação. Já o caderno tem carga de imposto de 34,99% e a borracha de 39,29%. Enquanto isso, o uniforme escolar tem 44,67%. "A carga é igual a de um blazer, terno, camisa de time de futebol, camiseta e casaco de couro etc, mesmo sendo item de vestuário voltado à educação”, compara o advogado.
CAPIXABAS EM SAMPA
RR NEWS
A advogada tributarista Alice Cardoso toma posse como Conselheira da OAB-ES, nesta sexta-feira (28), no Alice Vitoria Hotel.
As arquitetas Juliana Guarize e Tassia Hoffmann entregaram nesse mês um projeto no condomínio Alphaville, no município da Serra. A casa de 240m² se destaca com a tendência que veio para ficar em 2022, os ripados, da Arkos Brasil. Para valorizar o revestimento, as arquitetas optaram pelos tons escuros na fachada, promovendo mais sofisticação à obra. Para esse ano, a dupla promete muitos trabalhos com requinte, beleza e inovação.
Ramiro Aguiar e Robson Almeida comemoram o sucesso de sua nova marca, a Cervejaria LBS - Linhares Brew Shop. Atendendo o mercado da cervejaria artesanal do norte do Espírito Santo, a dupla segue trabalhando rumo a novos mercados: o nacional. Já estão em negociação com taphouses da Grande São Paulo.
O Shopping Vila Velha dá boas-vindas a um novo superindentente: Luiz Felipe Andrade assumiu o cargo este mês, depois de uma trajetória em outros shoppings da rede brMalls em São Paulo e no Rio de Janeiro.