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Renata Rasseli

FOTOS: Rose Tristão celebra aniversário em pocket party em Vitória

A aniversariante reuniu a família e amigos nesta quarta-feira (26), no restaurante Empório Cabral, na Praia do Canto

Públicado em 

28 jan 2022 às 02:10
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Aniversário de Rose Tristão
Isabela Pantaleão, Ruy Dias, a aniversariante Rose Tristão, Antonio Neto e Maria Daher: celebrando a vida em família! Crédito: Mônica Zorzanelli
Queridona de RR, Rose Tristão comemorou idade nova ao lado da família e amigos, nesta quarta-feira (26), no novo Empório Cabral, na Praia do Canto, em Vitória.  Confira as fotos da noite na galeria de Mônica Zorzanelli.

Aniversário de Rose Tristão

ALUGUÉIS RESIDENCIAIS

O advogado do setor imobiliário Alencar Ferrugini explica que, com o crescimento exorbitante do IGP-M e a baixa na renda da família brasileira, foi criado o Índice de Variação de Aluguéis Residenciais (IVAR), novo indicador para locação de imóveis.
"O IVAR chega em boa hora porque o IGP-M, apesar de usado há anos nos reajustes de contratos, não foi criado para isso, mas para medir preços no geral. Durante a pandemia houve uma série de impasses enfrentados por inquilinos e proprietários de imóveis", explica ele.

PAI E FILHO 

Flávio Cabral e Carlos Alberto Abaurre Cabral
Flávio Cabral e Carlos Alberto Abaurre Cabral: queridos de RR Crédito: Mônica Zorzanelli

CURVA DA JUREMA

Andressa Depra Rose Frizzera André Poubel Denize Abaurre Márcia Gama Euu Zezé Monteiro
Andressa Depra,  Rose Frizzera,  André Poubel,  Denize Abaurre, Márcia Gama, Renata Rosa e Zezé Monteiro: happy hour na orla de Camburi Crédito: Mônica Zorzanelli

 NO PIX

Terence Rangel anuncia que o Outback acaba de adotar o PIX como nova forma de pagamento em seus restaurantes. Sempre caminhando junto às tendências e às inovações da tecnologia, a marca é referência no mercado em experiência do cliente e qualidade em seus serviços. Ao incluir a nova opção, o Outback visa que as transações aconteçam de forma rápida e cômoda para seus clientes, otimizando o serviço e fornecendo praticidade no dia a dia.
Com mais de 348 milhões de chaves cadastradas no país, o PIX é uma das maiores invenções bancárias dos últimos tempos, e já está sendo muito usada em diversos estabelecimentos. O sistema de pagamentos digitais desenvolvido pelo Banco Central também já é utilizado como método de pagamento das contas dos clientes nos bares e restaurantes e é um facilitador na hora do consumidor pagar suas contas, pois dispensa o uso de cartões e dinheiro, realizando toda transação pelo celular. Ponto para a rede.

QUERIDAS DE RR

Maita Mota, Dany Castelluber e Elissa Ammar
Maita Mota, Dany Castelluber e Elissa Ammar: em happy hour na Curva da Jurema Crédito: Mônica Zorzanelli

VOLTA ÀS AULAS

Faltando poucos dias para a volta às aulas, não dá para escapar dos altos índices de imposto nos produtos mais comercializados nesta época do ano: os materiais escolares.
O advogado tributarista Samir Nemer fez um levantamento que aponta que o campeão de impostos é, também, um dos itens mais utilizados pelos alunos: a caneta esferográfica, com 49,95% de tributação. Já o caderno tem carga de imposto de 34,99% e a borracha de 39,29%. Enquanto isso, o uniforme escolar tem 44,67%. "A carga é igual a de um blazer, terno, camisa de time de futebol, camiseta e casaco de couro etc, mesmo sendo item de vestuário voltado à educação”, compara o advogado.

CAPIXABAS EM SAMPA

Rute Mercurio e Sara Vanzin e Raigna Vasconcelos
Rute Mercurio, Sara Vanzin e Raigna Vasconcelos: final de semana em São Paulo Crédito: Divulgação

RR NEWS

A advogada tributarista Alice Cardoso toma posse como Conselheira da OAB-ES, nesta sexta-feira (28), no Alice Vitoria Hotel.
As arquitetas Juliana Guarize e Tassia Hoffmann entregaram nesse mês um projeto no condomínio Alphaville, no município da Serra. A casa de 240m² se destaca com a tendência que veio para ficar em 2022, os ripados, da Arkos Brasil. Para valorizar o revestimento, as arquitetas optaram pelos tons escuros na fachada, promovendo mais sofisticação à obra. Para esse ano, a dupla promete muitos trabalhos com requinte, beleza e inovação.
Ramiro Aguiar e Robson Almeida comemoram o sucesso de sua nova marca, a Cervejaria LBS - Linhares Brew Shop. Atendendo o mercado da cervejaria artesanal do norte do Espírito Santo, a dupla segue trabalhando rumo a novos mercados: o nacional. Já estão em negociação com taphouses da Grande São Paulo.
O Shopping Vila Velha dá boas-vindas a um novo superindentente: Luiz Felipe Andrade assumiu o cargo este mês, depois de uma trajetória em outros shoppings da rede brMalls em São Paulo e no Rio de Janeiro.

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Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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