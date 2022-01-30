Arquiteto do ES será influenciador oficial de feiras de decoração de SP

Renzo Cerqueira, arquiteto do ES Crédito: Divulgação

O arquiteto capixaba Renzo Cerqueira será influenciador oficial de dois grandes eventos na área da decoração em São Paulo, que acontecem de 1ª a 10 de fevereiro

A ABIMAD - Associação Brasileira das Indústrias de Móveis de Alto Padrão, a principal feira de móveis de alto padrão da América Latina, terá Renzo para no time de influenciadores oficiais, entre cinco de diferentes estados do Brasil.

Renzo Cerqueira, arquiteto do ES Crédito: Divulgação

Durante a maior feira da América Latina do setor, a ABCasa Fair - Associação Brasileira de Artigos para Casa, Decoração, Presentes, Utilidades Domésticas e Flores, o arquiteto capixaba atuará como influenciador e apresentador do vlog oficial do evento.

QUERIDAS DE RR

Penha Daher, Heliane Duarte, Luzia Toledo, Diana Murad e Rita Garajau: em tarde de moda na Praia do Canto Crédito: Divulgação

METAVERSO E VAREJO

Se você não sabe o que é metaverso, com certeza ainda ouvirá falar muito sobre ele. O termo, que refere-se a um espaço virtual, em que internet e realidade aumentada se misturam, foi o assunto mais comentado no Retail’s Big Show 2022, maior evento global do varejo, realizado neste mês, em Nova York.

“O metaverso representa a expansão da tela para o mundo físico. As lojas físicas perderão suas limitações espaciais e ganharão novas funções. Serão hubs logísticos, canais de mídia, espaços de engajamento e conceituação da marca e locais com ofertas de muitos serviços”, explicou o presidente da CDL Vitória, Rogério Alcântara.

Segundo o dirigente, é importante antecipar ações e planejar como as marcas estarão nesse futuro, principalmente após o período pandêmico ter mostrado que muitas empresas ainda não estavam preparadas para ações digitais.

VERÃO 2022

Sofia Gomes: curtindo a estação do sol no ES Crédito: Cacá Lima

TRIBUTO AO REI DO POP

Reconhecido mundialmente como um dos melhores intérpretes de Michael Jackson, Rodrigo Teaser desembarca em Vitória, neste domingo (30), com o Tributo ao Rei do Pop. Teaser se apresenta na capital capixaba no Espaço Patrick Ribeiro, no novo aeroporto, às 18h.

ORLA DE CAMBURI

Frederico Lobo Azevedo, Bóris Acevedo e Alexandre Trés: no novo beach club de Vitória Crédito: Monica Zorzanelli

IMPORTÂNCIA DO RETORNO DAS AULAS PRESENCIAIS

De acordo com o Fundo Internacional de Emergência das Nações Unidas para a Infância (em inglês - United Nations International Children's Emergency Fund) – UNICEF, mais de 635 milhões de estudantes continuam afetados pelo fechamento total ou parcial das escolas. À medida que a pandemia de Covid-19 se aproxima da marca dos dois anos, foi disponibilizados os últimos dados disponíveis sobre o impacto da pandemia na aprendizagem das crianças no mundo.

“Em março, marcaremos dois anos de interrupções na educação global relacionadas à covid-19. Resumidamente, estamos diante de uma perda quase sem volta para a escolaridade das crianças”, disse Robert Jenkins, chefe global de Educação do UNICEF. Para a pneumologista e Especialista em Medicina do Sono, Jessica Polese, o retorno às aulas é um assunto que já foi bastante discutido e com o avanço da vacinação em crianças já no início deste ano, é o momento sim, do retorno das crianças ao convívio social e educacional. “Há um prejuízo cognitivo e comportamental que são consequência da pandemia entre crianças e jovens”, explica a médica.

RR NEWS

A CEO da BeHappier, Flavia da Veiga, especialista na Ciência da Felicidade, fará uma palestra para a equipe da Escola Americana de Vitória nesta segunda-feira (31) com o tema "Felicidade se aprende", para dar início ao novo ano letivo. "Sabemos que a pandemia da Covid-19 afetou muito a saúde mental e emocional de todos. Entender que a felicidade pode ser construída, treinada, cultivada pode ser a chave para mudanças significativas neste ano que se inicia! A chave é zelar pelo bem-estar das equipes, que cuidarão diretamente das crianças e jovens, pois para grande parte dos desafios, a felicidade é a solução", aponta.

Devido ao avanço da Covid-19 e Influenza H3N2 no estado e casos confirmados dentro do Conselho Regional de Administração do Espírito Santo (CRA-ES), o atendimento presencial da Autarquia foi suspenso. “Vamos preservar a segurança dos funcionários e do público que busca atendimento”, afirma o presidente do Conselho, Adm. Maurílio Inês.