FOTOS: Veja quem prestigiou o show de Anitta em Guarapari

Anitta e Silva dividiram o palco no Café de La Musique, em Guarapari Crédito: Levi Mori

A cantora Anitta deu o start no carnaval no ES. O show "Ensaios da Anitta" lotou o Cafe de La Musique, em Guarapari, no último sábado (29) com o seu bloco, vestida com o look ousado "Gamer Alada". A apresentação teve a participação especial de Pocah e do cantor Silva , que cantou hits do axé e "Fica tudo bem" com a cantora.

Anitta e Felipe Fiorotti Crédito: Levi Mori

João Vitor Guimarães Vaz e Marcella Vieira Crédito: Levi Mori

Juliane Neves Crédito: Levi Mori

Ramon Freitas, Silvinha Fioroti e Caio Barth Crédito: Levi Mori

FAESA RECEBE SELO OAB RECOMENDA PELA 3ª VEZ CONSECUTIVA

O curso de Direito da Faesa, que é o terceiro melhor do Brasil entre as particulares e conceito máximo em todos os indicadores de qualidade do MEC, acaba de receber o selo OAB Recomenda pela terceira vez consecutiva. A certificação retrata os altos índices de aprovação no Exame da Ordem, reconhecendo que há dez anos os nossos alunos se destacam como os melhores do Espírito Santo e do Brasil. “Estamos muito felizes em receber pela terceira vez consecutiva o selo OAB Recomenda, esta conquista comprova a nossa excelência, o bom preparo dos nossos alunos como juristas, a qualidade do nosso corpo docente e o reconhecimento do curso com viés voltado para o mercado de trabalho”, ressalta o reitor da FAESA, Prof. Alexandre Nunes Theodoro.

FORMATURA

Evandro Duccini, Dra. Letícia Zanotti Duccini, Cileide Zanotti e Felipe Zanotti Duccini: formatura de Medicina da Emescam Crédito: Divulgação

NOVO EMPREENDIMENTO NA PRAIA DO CANTO

Após o sucesso de vendas do Inside Jardim da Penha e o avanço das obras do Next Jardim da Penha, a Mivita Construtora acaba de lançar o Stage Praia do Canto. Apartamentos de 2 quartos com suíte, opção de garden e duas coberturas, o empreendimento está em uma excelente localização e oferece muita modernidade, exclusividade e conforto.

LANÇAMENTO IMOBILIÁRIO

Thais e Paulo Gaudio: encontro na Reserva da Praia, em Guarapari Crédito: Cacá Lima

Samir Ginaid, Carol Boaventura e Rafael Tedesco Crédito: Cacá Lima

RR NEWS

Os médicos Guilherme Rodrigues Fonseca, Tiago Dal Bo, Raphael Rocha Ferreira, da startup Mope-Educação Médica, em parceria com o Hospital Evangélico de Vila Velha, irão ministrar o curso de Ultrassonografia Point-of-Care - Treinamento Teórico-prático Hands-on, nos dias 5 e 6 de fevereiro.

O modelo em couro acetinado, com tiras finas sobre os pés, ao estilo naked sandal, com aplicações de pérolas no tornozelo e pingente exclusivo do estilista Jorge Bishoff. Este será o sapato que a noiva Luana Germano Tose vai usar no enlace com Marshal Zorzanelli, no sábado (12), na Basílica de Santo Antônio, em Vitória. A festa será na Chácara Bambu, em Vila Velha.

Especialista em direito condominial, a advogada Leidiane Malini tomou posse como Conselheira Estadual da OAB-ES para o triênio 2022/2024, em cerimônia na ultima sexta-feira no Alice Vitória Hotel. O evento contou com a presença do presidente da entidade, José Carlos Rizk Filho, da vice-presidente, Anabela Galvão, dos demais conselheiros, além da sua irmã, a advogada Thayna Malini.