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Abusada!

Anitta usa ousado look "gamer alada" em ensaio de Carnaval, em Guarapari; veja vídeo

Cantora se apresentou na Cidade Saúde no último sábado (29), com casa lotada e muita alegria
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 31 de Janeiro de 2022 às 09:34

Anitta usa look de
Anitta usa look "gamer alada" em Guarapari Crédito: Twitter/@anitta
Em passagem pelo Espírito Santo, no último sábado (29), Anitta decidiu investir no (ousado) look "gamer alada". O figurino é inspirado no tema de seu bloco de Carnaval deste ano, o "Universo Gamer". A roupa rosa com asas verdes se destacou na apresentação da artista, que aconteceu em Guarapari.
Além do figurino, o cabelo da pop star também fez sucesso, com mechas rosas e verdes. A produção do visual ficou por conta da stylist Clara Lima e do maquiador e cabeleireiro Krisna.
O show de Anitta em terras capixabas contou com a presença de vários famosos. Entre eles, a funkeira e ex-"BBB" Pocah, que subiu ao palco junto com a amiga. Além dela, outros influencers como Yarley, Gizelly Bicalho, Caio Afiune, Carol Marchezi, Lucas Vrau, Cinthia Cruz e Gleici Damasceno estiveram presentes. O cantor capixaba Silva também apareceu por lá. 

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