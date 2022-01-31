Anitta usa ousado look "gamer alada" em ensaio de Carnaval, em Guarapari; veja vídeo

Além do figurino, o cabelo da pop star também fez sucesso, com mechas rosas e verdes. A produção do visual ficou por conta da stylist Clara Lima e do maquiador e cabeleireiro Krisna.

O show de Anitta em terras capixabas contou com a presença de vários famosos. Entre eles, a funkeira e ex-"BBB" Pocah, que subiu ao palco junto com a amiga. Além dela, outros influencers como Yarley, Gizelly Bicalho, Caio Afiune, Carol Marchezi, Lucas Vrau, Cinthia Cruz e Gleici Damasceno estiveram presentes. O cantor capixaba Silva também apareceu por lá.