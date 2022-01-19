Em Vitória: adiado por conta da Covid-19, Bloco do Silva é remarcado para abril

Há alguns anos, o Bloco do Silva atrai milhares de foliões por todo o Brasil. Sempre recheado de convidados especiais, como Carlinhos Brown, Tatau e Elba Ramalho, o projeto foi o mais buscado da folia de São Paulo, em 2020. Nas seis apresentações do cantor, todos os ingressos esgotaram e mais de 25 mil pessoas estiveram presentes.