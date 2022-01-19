Em Vitória: adiado por conta da Covid-19, Bloco do Silva é remarcado para abril

Marcado para fevereiro, e adiado por conta da Covid-19, a apresentação do Bloco do Silva em Vitória já tem uma data definida: 2 de abril. O novo dia foi anunciado na manhã desta quarta-feira (19), pelas redes sociais do evento. O local também está confirmado, a Área Verde do clube Álvares Cabral.
Ainda segundo o post, os ingressos adquiridos permanecem válidos para a nova data, sem necessidade de troca. Quem ainda não garantiu o bilhete, pode fazer a partir de hoje, comprando pela internet.
Há alguns anos, o Bloco do Silva atrai milhares de foliões por todo o Brasil. Sempre recheado de convidados especiais, como Carlinhos Brown, Tatau e Elba Ramalho, o projeto foi o mais buscado da folia de São Paulo, em 2020. Nas seis apresentações do cantor, todos os ingressos esgotaram e mais de 25 mil pessoas estiveram presentes.
Em clima carnavalesco, o repertório contava com sucessos do início dos anos 1990. Hits de Daniela Mercury, Cheiro de Amor, Banda Eva e Olodum fizeram parte da folia de Silva. Além dos clássicos, o Bloco ainda leva músicas de grandes artistas da MPB, como Caetano Veloso, Gal Costa, Gerônimo e Gilberto Gil.