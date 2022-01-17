"Cultura em Toda Parte" vai percorrer 10 municípios capixabas com 200 atividades culturais

As inscrições para o projeto "Cultura em Toda Parte" seguem até 31 de janeiro Crédito: Brent Keane/ Pexels/ Divulgação

Cerca de 200 atividades artísticas gratuitas contemplando os 78 municípios do Espírito Santo entre março e maio deste ano. É esse o "Cultura em Toda Parte", versão 2022. São 140 apresentações artísticas e 60 atividades formativas que vão acontecer em 10 municípios do Estado, envolvendo as cinco regiões em dez finais de semana. E a primeira etapa do programa tem início nesta segunda (17), com a abertura das inscrições da chamada para apresentações artísticas no Mapa Cultural até dia 31 de janeiro.

Para compor a programação, serão selecionadas 140 apresentações artísticas nas diversas linguagens, como Artes Cênicas (Teatro, Dança, Circo e Performance), Artes Visuais, Música, Literatura, Audiovisual, Arte Digital, Design, Moda, Cultura Alimentar, Cultura Popular, Cultura Afro-Brasileira, Cultura Indígena e Artes Integradas. Todos os participantes vão precisar comprovar vacinação contra a Covid-19. Além dos cachês, os selecionados terão apoio na logística da apresentação.

O "Cultura em Toda Parte" foi idealizado pela Secretaria Estadual de Cultura (Secult/ES) e está sendo gerido por duas organizações da sociedade civil: o Instituto Parceiros do Bem e o Instituto Brasil de Cultura e Arte (IBCA). Cada centro vai cuidar de 100 ações, em cinco municípios e em cinco finais de semana.

INSCRIÇÕES

Na prática, isso faz diferença na hora da inscrição, sendo por cidade do grupo ou artista que se interesse. Ou seja, na hora de escolher entre região 1 ou 2 no Mapa Cultural, escolha a cidade em que está o seu comprovante de residência.

Neste ano, as apresentações serão presenciais, respeitando os protocolos sanitários estabelecidos pela Secretaria da Saúde (Sesa). No ano passado, todas as apresentações e atividades de formação foram realizadas de maneira remota.

Outra novidade é a categoria videoclipe, que não existia na primeira edição do projeto. No caso dessa categoria, os artistas estarão licenciando seus videoclipes para serem executados durante toda a programação. Na hora da inscrição, vale a cidade do artista ou banda e será necessário anexar uma carta com a autorização do diretor do clipe.

Na Região 1, que conta com gestão do Instituto Parceiros do Bem, estão contidos os municípios: Afonso Cláudio, Água Doce do Norte, Águia Branca, Barra de São Francisco, Boa Esperança, Brejetuba, Cariacica, Conceição da Barra, Conceição do Castelo, Domingos Martins, Ecoporanga, Fundão, Guarapari, Itaguaçu, Itarana, Jaguaré, Laranja da Terra, Mantenópolis, Marechal Floriano, Montanha, Mucurici, Nova Venécia, Pedro Canário, Pinheiros, Ponto Belo, Santa Leopoldina, Santa Maria de Jetibá, Santa Teresa, São Mateus, Serra, Venda Nova do Imigrante, Viana, Vila Pavão, Vila Velha e Vitória.

Mais informações podem ser conseguidas pelo e-mail [email protected] e pelo telefone (27) 99272-0945. Atendimento de segunda a sexta, das 13h às 19h.

Na Região 2, com projetos a cargo do IBCA, estão contidos os municípios: Alegre, Alfredo Chaves, Alto Rio Novo, Anchieta, Apiacá, Aracruz, Atílio Vivácqua, Baixo Guandu, Bom Jesus do Norte, Cachoeiro de Itapemirim, Castelo, Colatina, Divino de São Lourenço, Dores do Rio Preto, Governador Lindenberg, Guaçuí, Ibatiba, Ibiraçu, Ibitirama, Iconha, Irupi, Itapemirim, Iúna, Jerônimo Monteiro, João Neiva, Linhares, Marataízes, Marilândia, Mimoso do Sul, Muniz Freire, Muqui, Pancas, Piúma, Presidente Kennedy, Rio Bananal, Rio Novo do Sul, São Domingos do Norte, São Gabriel da Palha, São José do Calçado, São Roque do Canaã, Sooretama, Vargem Alta e Vila Valério.