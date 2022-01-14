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Talento capixaba

Após viralizar nas redes sociais, "meme do ônibus" deve ganhar rota turística e um curta de animação

Charge também inspirou o cartunista Genildo Ronchi a escrever um livro, "Às Vezes só Depende de Nós - O Segredo do Meme Brasileiro que Ganhou o Mundo", a ser lançado em 2022
Gustavo Cheluje

Gustavo Cheluje

Publicado em 14 de Janeiro de 2022 às 12:05

O cartunista Genildo Ronchi
O cartunista Genildo Ronchi Crédito: Reprodução | Instagram
São milhares de visualizações, posts e retuítes nas redes sociais (que ele diz já ter perdido as contas em números absolutos), e adaptações em idiomas indecifráveis para os brasileiros, como chinês, bósnio e japonês, além de pedidos de entrevistas vindos da imprensa de todo o mundo e interesse de algumas empresas em fechar acordos comerciais. É sucesso que se chama, não é?
Esse é o cotidiano do artista gráfico e professor de Artes do Espírito Santo, Genildo Ronchi, desde que sua obra mais conhecida, o "meme do ônibus", viralizou em novembro do ano passado, mesmo a ilustração sendo criada em 2013.
A repercussão da charge, que rompeu fronteiras, está rendendo frutos. Os dois "ragazzos" sentados em lados apostos de um "busão", um olhando a paisagem cheia de vida e o outro observando a escuridão de umas pedras próximas às montanhas, vem ganhando adaptações, incluindo em formato de animação para um curta-metragem ou mesmo se tornando "personagens" de um tour pelos pontos turísticos do Espírito Santo.
"Estamos com vários projetos em mente. Um dos mais ambiciosos é criar uma espécie de "rota do meme", que passaria por pontos turísticos de Pedra Azul e Venda Nova do Imigrante. A pedra que um dos personagens vê de dentro do ônibus é inspirada em um penhasco de Venda Nova", explica Genildo, dizendo que também deseja criar pequenos pórticos (em módulo de escultura), com os bonecos sentados em um veículo, para que as pessoas possam tirar fotos e postar em redes sociais. Os pontos estariam espalhados por vários municípios do Estado.
"Meme do ônibus": criação de Genildo Ronchi está envolvida em projetos de aptação para o cinema e rotas turísticas Crédito: Reprodução/ Genildo Ronchi
"A ideia é procurar o setor de turismo de algumas cidades. Tenho esboços de ilustrações para Nova Venécia, São Mateus, Afonso Cláudio, Domingos Martins e Vila Velha, só para citar alguns, sempre adaptando os personagens a espaços desses locais. É uma forma de alavancar o turismo e desenvolver ainda mais o nosso sentimento de 'capixabismo', avalia.
Genildo, que também atuou como cartunista e chargista de A Gazeta, afirma que uns amigos criaram um grupo para debater e elaborar projetos baseados na ilustração viral. "Cada um entra com sua expertise. Entre as ideias, está incrementar meu site, expondo mais trabalhos, e também criar uma espécie de 'e-commerce', com vendas de canecas, bonés e camisetas. Estamos pensando em uma espécie de cooperativa 'descompromissada', sempre valorizando a cultura capixaba".

LITERATURA E ANIMAÇÃO

A experiência com o sucesso do "meme do ônibus" inspirou Ronchi a publicar um livro, "Às Vezes só Depende de Nós - O Segredo do Meme Brasileiro que Ganhou o Mundo", que o autor pretende publicar no ano letivo de 2022, tanto em formato impresso como em e-book.
"O material já está pronto. São 100 páginas que trazem explicações técnicas sobre cartoon e também falando um pouco do sucesso da charge, dando detalhes sobre a importância de trabalhar signos e símbolos na ilustração, para que seu trabalho ganhe mais visibilidade. Gostaria de fazer o lançamento na Praça da Ciência, em Vitória. Estamos pensando em promover um financiamento coletivo (crowdfunding) ou mesmo entrar em uma lei de incentivo à cultura", informa, dizendo que os bonequinhos do "bus" também devem ganhar um universo expandido, em formato de animação.
"Estou escrevendo um roteiro, com cerca de 50 ilustrações, em formato de curta-metragem. A ideia é levá-los do mar de Vitória até o ápice, nas montanhas da região do Caparaó, contando suas histórias e inspirações".
Atualmente, em suas redes sociais, Genildo está desenvolvendo os dois passageiros em diversas situações do cotidiano, sempre com frases motivacionais. Rolou até uma viagem à Paris. Um luxo só!
"São frases e pensamentos que sempre evidenciam assuntos sérios, como saúde mental, autoaceitação e autoestima, como também defendendo a luta contra a violência, machismo, racismo e a homofobia. O feedback das pessoas me fez constatar que as ilustrações são capazes de promover uma espécie de equilíbrio e coerência em nosso dia a dia. Como eles, temos dias de tristeza e de alegria. A questão é saber dosar, explorando o nosso desenvolvimento cognitivo", complementa, em tom de filosofia.

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