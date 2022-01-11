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Folia

Bloco do Silva em Vitória é adiado por causa da Covid-19

Evento estava marcado para o dia 12 de fevereiro. Assessoria informou nesta terça (11) que os ingressos adquiridos continuam valendo para novas datas
Felipe Khoury

Felipe Khoury

Publicado em 11 de Janeiro de 2022 às 18:56

Bloco do Silva em São Paulo, no ano de 2020
Bloco do Silva foi adiado devido ao avanço da Covid no ES Crédito: Breno Galtier/Divulgação
Marcado para acontecer no dia 12 de fevereiro em Vitória, o Bloco do Silva foi adiado por causa do aumento de casos de contaminação da Covid-19 no Espírito Santo.
Em comunicado enviado à redação de "HZ", a assessoria de imprensa do evento explicou que a decisão foi tomada com base nas recomendações da ciência, e garante que os ingressos adquiridos continuam valendo para as novas datas, que serão divulgadas futuramente.
O Bloco também passaria por Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador e Belo Horizonte.

VEJA O COMUNICADO OFICIAL

Ao longo dos últimos meses nos dedicamos incansavelmente para proporcionar a vocês o melhor Bloco do Silva de todos os tempos. Com o grande avanço dos casos de contaminação, em respeito às recomendações da ciência, achamos por bem adiar a turnê do Bloco do Silva que iria acontecer entre janeiro e fevereiro em Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Vitória e Belo Horizonte. As novas datas serão divulgadas em breve. Os ingressos adquiridos continuam valendo para as novas datas. Intensificamos as conversas com as autoridades sanitárias e as demais datas serão analisadas caso a caso, priorizando sempre a segurança de todos. Seguimos confiantes na ciência, na vacina e em nosso reencontro, para cantarmos e dançarmos juntos!
Há alguns anos, o ‘Bloco do Silva’ atrai milhares de foliões por todo O Brasil. Sempre recheado de convidados especiais, como Carlinhos Brown, Tatau e Elba Ramalho, o projeto foi o mais buscado da folia nacional em São Paulo, em 2020. Nas seis apresentações do cantor, todos os ingressos esgotaram e mais de 25 mil pessoas estiveram presentes.
Em clima carnavalesco, o repertório conta com sucessos do início dos anos 1990. Hits de Daniela Mercury, Cheiro de Amor, Banda Eva e Olodum fazem parte da folia de Silva. Além dos clássicos, o Bloco ainda leva músicas de grandes artistas da MPB, como Caetano Veloso, Gal Costa, Gerônimo e Gilberto Gil.

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