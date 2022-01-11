Bloco do Silva em Vitória é adiado por causa da Covid-19

Ao longo dos últimos meses nos dedicamos incansavelmente para proporcionar a vocês o melhor Bloco do Silva de todos os tempos. Com o grande avanço dos casos de contaminação, em respeito às recomendações da ciência, achamos por bem adiar a turnê do Bloco do Silva que iria acontecer entre janeiro e fevereiro em Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Vitória e Belo Horizonte. As novas datas serão divulgadas em breve. Os ingressos adquiridos continuam valendo para as novas datas. Intensificamos as conversas com as autoridades sanitárias e as demais datas serão analisadas caso a caso, priorizando sempre a segurança de todos. Seguimos confiantes na ciência, na vacina e em nosso reencontro, para cantarmos e dançarmos juntos!