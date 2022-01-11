Bloco do Silva em Vitória é adiado por causa da Covid-19

Marcado para acontecer no dia 12 de fevereiro em Vitória, o Bloco do Silva foi adiado por causa do aumento de casos de contaminação da Covid-19 no Espírito Santo.
Em comunicado enviado à redação de "HZ", a assessoria de imprensa do evento explicou que a decisão foi tomada com base nas recomendações da ciência, e garante que os ingressos adquiridos continuam valendo para as novas datas, que serão divulgadas futuramente.
O Bloco também passaria por Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador e Belo Horizonte.
VEJA O COMUNICADO OFICIAL
Ao longo dos últimos meses nos dedicamos incansavelmente para proporcionar a vocês o melhor Bloco do Silva de todos os tempos. Com o grande avanço dos casos de contaminação, em respeito às recomendações da ciência, achamos por bem adiar a turnê do Bloco do Silva que iria acontecer entre janeiro e fevereiro em Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Vitória e Belo Horizonte. As novas datas serão divulgadas em breve. Os ingressos adquiridos continuam valendo para as novas datas. Intensificamos as conversas com as autoridades sanitárias e as demais datas serão analisadas caso a caso, priorizando sempre a segurança de todos. Seguimos confiantes na ciência, na vacina e em nosso reencontro, para cantarmos e dançarmos juntos!
Há alguns anos, o ‘Bloco do Silva’ atrai milhares de foliões por todo O Brasil. Sempre recheado de convidados especiais, como Carlinhos Brown, Tatau e Elba Ramalho, o projeto foi o mais buscado da folia nacional em São Paulo, em 2020. Nas seis apresentações do cantor, todos os ingressos esgotaram e mais de 25 mil pessoas estiveram presentes.
Em clima carnavalesco, o repertório conta com sucessos do início dos anos 1990. Hits de Daniela Mercury, Cheiro de Amor, Banda Eva e Olodum fazem parte da folia de Silva. Além dos clássicos, o Bloco ainda leva músicas de grandes artistas da MPB, como Caetano Veloso, Gal Costa, Gerônimo e Gilberto Gil.