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Espetáculo

Show dos Beatles no alto do prédio será exibido nos cinemas dos EUA

Em 30 de janeiro, 53 anos depois da 'peraltice histórica', salas Imax vão mostrar o show e uma entrevista com o diretor Peter Jackson
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 10 de Janeiro de 2022 às 08:15

Show dos Beatles será exibido nos cinemas dos EUA
Show dos Beatles será exibido nos cinemas dos EUA Crédito: AGB/Folhapress
Os cinemas dos Estados Unidos farão exibições de uma parte do especial de Peter Jackson sobre os bastidores até então pouco conhecidos de um projeto que se tornaria o álbum Let It Be, do Beatles.
No dia 30 de janeiro, quando serão completados exatos 53 anos desde o famoso show no telhado da sede da Apple Corps, em Savile Row, Londres, as salas norte-americanas com tecnologia Imax vão exibir a apresentação que fecha o documentário disponível hoje apenas na plataforma Disney+.
The Beatles: Get Back - The Rooftop Concert terá as imagens já retrabalhadas por Jackson ainda mais otimizadas para serem exibidas nas telas gigantes.
Após o filme, Jackson vai participar de uma sessão online especial de perguntas e respostas que será transmitida simultaneamente para todos os locais Imax. Os ingressos já estão à venda para o projeto que, a princípio, será realizado apenas nos Estados Unidos.
O documentário de Peter Jackson, diretor também de O Senhor dos Anéis, segue rendendo discussões e debates. A demora de mais de 50 anos para que tais imagens viessem à tona é motivo de suspeita de que houve muita negociação do que mostrar e, sobretudo, do que não mostrar a respeito do clima vivido durante as gravações do projeto.
Especula-se também que haja mais material a ser lançado e que logo Jackson deva anunciar a sequência do doc. Apesar de estarem envolvidos na produção, Paul, Ringo ou qualquer representante da família de Lennon ou George Harrison não se pronunciaram.

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