TV Gazeta Norte inicia programação especial de verão neste sábado (8)

A TV Gazeta Norte realiza mais uma vez o Projeto Verão Crédito: William Silvestre

O verão chegou e nada como aproveitar um dia na praia. Por ser um Estado com extenso litoral, praias para todos os gostos não faltam no Espírito Santo. Entre elas, estão as praias do Norte, cada vez mais movimentadas e procuradas por turistas de todos os destinos dentro e fora do Espírito Santo.

E para animar a estação mais quente do ano, a TV Gazeta Norte realiza mais uma vez o Projeto Verão, que neste ano terá um novo formato, com o foco em promover muita alegria, saúde e bem estar. Com uma série de ações realizadas nas principais praias da região, o projeto levará distribuição de brindes, arenas esportivas e muitas outras atividades, começando neste sábado, 8, na Praia de Pontal do Ipiranga, em Linhares.

Segundo a assistente de marketing da TV Gazeta Norte, Luíza Suplete, a intenção do Projeto Verão é valorizar ainda mais as praias da região, levando diversão para quem curte os balneários. “A intenção é trazer alegria e diversão para viver o melhor da estação, mesmo depois de períodos tão desafiadores. Seguiremos todos os protocolos necessários à prevenção de doenças. Inclusive, adaptamos nossos formatos de ações, visando promover mais saúde e segurança a todos os envolvidos”, conta.

Entre as ações a serem realizadas está a Litoral na Sua Praia, com muitas brincadeiras, roleta de prêmios e distribuição de brindes. “A iniciativa da TV Gazeta Norte, acontece todos os anos, e durante o verão 2022 não poderia ser diferente, as ações acontecem a todo vapor, agora em novo formato, mas levando a alegria e diversão de todos os anos”, diz.

TRIO LITORAL

E para quem curte agitação, neste sábado, 8, em Pontal do Ipiranga, Linhares, acontece o primeiro dia de ação, com o início das atividades a partir das 8h, com o Trio Litoral levando muita música e diversão para o balneário. E para quem curte atividade física, terá uma arena de beach tennis, localizada na praia da Primeira Avenida do balneário, com professor orientando a atividade e competições com premiação para as duplas vencedoras.

As atividades vão acontecer durante todo o mês de janeiro e fevereiro (foto de antes da pandemia) Crédito: Acervo TV Gazeta Norte

Durante todo o mês de janeiro vão ocorrer ações de identificação de crianças na praia de Guriri, em São Mateus. “É uma forma de levar mais segurança para as famílias aproveitarem da melhor maneira mais um verão no balneário”, afirma Luiza.

E como o verão não acaba em janeiro, o mês de fevereiro também será repleto de ações. Como a Travessia da Lagoa Juparanã, em Linhares, que acontece há 35 anos na cidade e está marcada para o dia 6 de fevereiro. As inscrições podem ser realizadas diretamente no site www.campeaotime.com.br