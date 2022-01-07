Revelação faz show gratuito na Prainha, em Vila Velha

Grupo Revelação se apresenta em Vila Velha, neste sábado (8) Crédito: Divulgação/Grupo Revelação

O show gratuito que o grupo Revelação faria na Prainha, em Vila Velha, foi cancelado. Em comunicado pelas redes sociais na manhã deste sábado (8), o grupo Revelação anunciou o cancelamento de um show.

O show aconteceria neste sábado (08), no evento Botequim da Vila, a edição especial de Natal do Roda de Boteco.

De acordo com o comunicado, o evento teve que ser cancelado porque o vocalista Jhonatan 'mamute' testou positivo para Covid-19.

HISTÓRIA

Com mais de 3 milhões de ouvintes mensais no Spotify, o grupo Revelação promete hits como "Deixa acontecer", "Tá escrito", "Coração radiante", "Grades do coração" e "Complicado". Sem contar, é claro, com lançamentos recentes como "Meu amor é todo seu", numa parceria com Vitinho.

O Grupo Revelação carrega uma história que o consagra como um dos grandes grupos do pagode e do samba: iniciou sua carreira no ano de 1994, no subúrbio do Rio de Janeiro. Em 1997, o produtor musical Bira Haway apreciou as rodas de samba do grupo e decidiu lançar o Revelação no mercado fonográfico. Deste então, só sucessos, ultrapassando marcas de mais de 800 mil cópias de CDs vendidos.

Após a saída de Xande De Pilares, o Revelação apresentou no vocal o cantor David e lançou os álbuns "O Bom Samba Continua - Ao Vivo" e "O Bom Samba Continua - Ao Vivo, Vol. 2".

Numa nova fase, com a chegada de Jhonatan Alexandre, o "Mamute", o Revelação volta a ter um cavaquinista no vocal principal e começa uma nova jornada em busca do melhor som e repertório pros seus fãs que agora vão poder curtir tudo ao vivo na Prainha, em Vila Velha.

PROGRAMAÇÃO DO FIM DE SEMANA

O encerramento do Botequim da Vila acontece no domingo, dia 9 de janeiro - completando um mês na Prainha de Vila Velha. Confira abaixo a programação musical - e gratuita - dos próximos dias:

07/01 - Saulo Simonassi

08/01 - Grupo Revelação



09/01 - Quarteto na Intimidade do Samba

