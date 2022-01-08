Após caso de Covid-19 na banda, show do Revelação é cancelado em Vila Velha

O evento teve que ser cancelado porque o vocalista Jhonatan 'mamute' testou positivo para Covid-19.) Crédito: Divulgação/Grupo Revelação

Em comunicado pelas redes sociais na manhã deste sábado (8), o grupo Revelação anunciou o cancelamento de um show que seria realizado emVila Velha neste fim de semana.

O show aconteceria neste sábado (08), no evento Botequim da Vila, a edição especial de Natal do Roda de Boteco.

De acordo com o comunicado, o evento teve que ser cancelado porque o vocalista Jhonatan 'mamute' testou positivo para Covid-19.