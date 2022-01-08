Após caso de Covid-19 na banda, show do Revelação é cancelado em Vila Velha

Em comunicado pelas redes sociais na manhã deste sábado (8), o grupo Revelação anunciou o cancelamento de um show que seria realizado emVila Velha neste fim de semana.
O show aconteceria neste sábado (08), no evento Botequim da Vila, a edição especial de Natal do Roda de Boteco.
De acordo com o comunicado, o evento teve que ser cancelado porque o vocalista Jhonatan 'mamute' testou positivo para Covid-19.
"Comunicamos que o vocalista Jhonatan 'mamute', por meio de exame, foi testado positivo para Covid 19. Diante da situação o show do dia 8 de janeiro em Vila Velha, no Espírito Santo, será cancelado, ainda sem data para remarcação. Ressaltamos a importância das vacinas contra as doenças virais e esperamos que tudo e todos fiquem bem", diz o comunicado.