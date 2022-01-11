Projeto reúne arte e bandas capixabas na Praça do Papa com entrada franca

Praça do Papa será palco para vários artistas capixabas durante três meses Crédito: Helô Sant'Ana/Arquivo A Gazeta

Durante três meses, a Praça do Papa, em Vitória, será palco de vários artistas capixabas. O projeto "Viva Praça do Papa 2022" promete resgatar movimentos culturais conhecidos levando um gênero musical para cada dia da semana. Sempre de terça a sexta, das 17h às 22h, e aos sábados e domingos, das 12 às 18h, o público poderá curtir o melhor das bandas autoriais do Espírito Santo. O evento é gratuito e começa nesta terça-feira (11).

Mais de 60 artistas vão passar pelo Deck da Praça do Papa até o dia 6 de março, como os veteranos Macucos e Herança Negra. Pensado em contemplar de forma eclética a cena capixaba, o projeto terá a Terça do Reggae, movimento famoso na década de 1990 na Curva da Jurema (Vitória). Nas quartas-feiras, o local abre espaço para outras manifestações culturais artísticas.

A banda Herança Negra é uma das atrações de projeto cultural na Praça do Papa, em Vitória Crédito: Diego Luís/Divulgação

Já nas quintas-feiras, a Ilha de Vitória se envolve no forró pé-de-serra. Além da apresentação de bandas, haverá uma escola de forró para ensinar alguns passos do estilo que é a cara do Brasil. Nas sextas-feiras, o universo pop toma conta da Praça do Papa. Aos sábados e domingos, o projeto dará o protagonismo a outros gêneros musicais, como chorinho, rock e até bloquinhos de carnaval.

Segundo Jorman Santos, um dos organizadores, o intuito do "Viva Praça do Papa 2022" é recuperar importantes movimentos do passado para que possam ter continuidade no futuro.

“A importância do projeto é resgatar e conscientizar o capixaba, o artista e todos que estão envolvidos. Tudo que nós mais prezamos é que esses movimentos não acabem, que tenham continuidade. Não podemos ter uma ilha maravilhosa e não ter cultura, turismo e gastronomia”, frisa.

Os eventos ainda terão opções gastronômicas com food trucks, além de espaços recreativos para crianças. Compondo a programação: sarais, exposições e ações ambientais com o projeto Baleia Jubarte. A organização pede para que as pessoas levem certificado de vacinação.

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