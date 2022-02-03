Maquiador do ES vira embaixador de marca de comésticos internacional

Ricardo Silveira vai dar dicas de produtos no site da MAC Comésticos Crédito: Divulgação

O maquiador capixaba e colunista do site A GAZETA, Ricardo Silveira, é o novo embaixador da MAC Cosmésticos. A partir desta quinta-feira, o nosso especialista em noivas vai dar dicas de maquiagem e produtos dos seus produtos favoritos no site da grife internacional dentro do projeto MAC NOW.

O representante do ES está na lista de quatro maquiadores do Brasil que fazem parte da primeira campanha da marca na América Latina.

MULHERES DE NEGÓCIOS

Priscila Legora, Carol Lobato, Elayne Borel, Ingrid Castro, Raigna Vasconcelos: reunião de negócios na Praia do Canto Crédito: Cloves Louzada

COMPRAS PELO ZAP

Um serviço inovador em que o consumidor pode solicitar a ajuda de um profissional para comprar aquilo que precisa, de onde ele estiver, com acesso à diversidade de produtos e preços. Essa é a novidade que acaba de ser implementada pelo Shopping Vila Velha, permitindo novas experiências e proporcionado alternativas de compras aos capixabas. Gerente de Marketing do shopping, Carolina Marapodi, comemora o novo formato de atendimento personalizado virtual pelo whatsapp, que chega ao Estado em um momento de crescimento de compras on-line, garantindo mais conforto e agilidade aos consumidores.

“O assistente está no shopping e realiza a compra pelo cliente, garantindo a entrega do produto em domicílio ou no sistema drive-thru. O pagamento é feito com envio de um link, com o valor do produto e da taxa do serviço e de entrega, se for o caso. A experiência é completa porque o profissional faz a pesquisa das opções de produtos, preços, envia vídeos e fotos e permite uma interação total com o cliente”.

SHOW

Júnior Torezani e Stella Miranda: no Tributo ao Rei do Pop, no Espaço Patrick Ribeiro Crédito: Léo Gurgel

SELO

A Pedra Azul Investimentos começa o ano de 2022 comemorando! Quatro sócios da empresa foram contemplados com o Selo Private XP 2022: os sócios- fundadores e assessores de investimentos Lélio Monteiro e Victor Salgado e os assessores de investimentos Marcela Marques e Frederico Lopes. “Um reconhecimento pelo trabalho de excelência que prestamos aos nossos clientes, grandes investidores”, pontua Monteiro. “São horas e horas dedicadas ao estudo, análise e ação para que nossos clientes possam tomar a melhor decisão na hora de investir”, destaca.

RR NEWS

Lara Leal Gimenes, Marcio Brotto de Barros,Sayury Otoni, José Alberto Simonetti (Presidente eleito da OAB Nacional), Jedson Maioli, Luciana Mattar Nemer e Alessandro Rostagno: capixabas em Brasília Crédito: Roberto Barroso

O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Espírito Santo (OAB-ES), José Carlos Rizk Filho, esteve em Brasília, nesta terça-feira (01/02) para acompanhar a posse do novo presidente da OAB Nacional, José Alberto Simonetti. Também estiveram presentes os Conselheiros Federais da OAB-ES, Jedson Marchesi Maioli, Márcio Brotto de Barros, Sayury Silva de Otoni, Alessandro Rostagno, Lara Diaz Leal Gimenes e Luciana Mattar Vilela Nemer. Todos foram empossados na solenidade.

Eduarda Buaiz dá a largada para o Mestre Kukinha 2022, o curso de culinária infantil da Buaiz Alimentos, que ao mesmo tempo que ensina receitas gostosas e divertidas para as crianças, ajuda entidades com doação de alimentos. Nas quatro edições realizadas o ano passado, foram arrecadados 900 quilos de alimentos, doados à Creche Pequeno Lar, em Vila Velha. Para este ano, os encontros terão como foco Páscoa, Férias, Dia das Crianças e Natal.

Catarina Riva inicia o mês de fevereiro com o pé direito e celebra a inauguração do novo espaço de seu Instituto Riva, no tradicional Palácio do Café, em Vitória, nesta sexta-feira (04). O bufê será assinado pelo chef Hugo Grassi.

A farmacêutica Raigna Vasconcelos foi convidada para dividir seus conhecimentos na aula inaugural do novo curso de Pós Graduação de Medicina em Terapia Hormonal e Longevidade da Mulher, da Emescam neste mês. Raigna irá falar sobre prescrição de remédios e administração magistral para os futuros médicos.

O empresário Amado Pereira Costa, presidente do Grupo VixPrime recebe na próxima sexta-feira (04), para um almoço de negócios, Vanderlei Donde, diretor-presidente da Forma Legno, marca gaúcha de mobiliário residencial sofisticado. Eles irão tratar os ajustes finais do novo modelo de negócio, que consiste em um showroom exclusivo da marca no Estado, com previsão de lançamento em Vitória para o final de março.

A profissional de educação física Malu Ramos está atendendo às sextas-feiras na Clínica Gio, na médica Giovana Comarela, em Vila Velha. Malu realizará os procedimentos de liberação miosfacial e acupuntura.

Rodrigo Pestana e Leonardo Pestana Crédito: Divulgação

Os primos Rodrigo Pestana e Leonardo Pestana acabaram de inaugurar uma casa de carnes especiais, no Alphaville Jacuhy Empresarial, na Serra. A casa oferece todos os tipos de cortes de carnes, além de molhos, geleias, temperos, bebidas destiladas, azeites, tábuas e facas de churrasco.