Galeria do ES promove jantar beneficente em prol do Instituto Ponte

Obra do artista Thainan Castro em exposição na galeria Matias Brotas Crédito: Divulgação

O ano começou movimentado para o Instituto Ponte (IP), entidade que, desde 2014, atua como ponte para jovens talentosos em vulnerabilidade social terem acesso a uma educação de qualidade e poderem ascender socialmente em uma geração.

A instituição fez parceria com a Matias Brotas Arte Contemporânea (MBAC) e participará de uma atividade do Projeto ArteCria, criado e realizado há quatro anos pela galeria com foco no desenvolvimento e na provocação do olhar sensível junto ao público infantil.

No próximo dia 09, quarta-feira, será lançado o projeto anual da MBAC com uma série de pinturas inéditas do artista visual formado em design pela PUC-Rio e ilustrador Thainan Castro. As obras comercializadas no evento terão parte da renda revertida para o Instituto Ponte e servirão para custear a vida escolar de seis crianças.

“Essa será uma ótima oportunidade para as pessoas adquirirem obras deste importante artista e ainda colaborarem para a transformação de vida dos nossos alunos. Temos muitos jovens talentos que só precisam de oportunidade para mudarem suas vidas e de suas famílias”, comentou a presidente e fundadora do IP, Bartira Almeida.

O lançamento será durante jantar no Soeta Restaurante, a partir das 19h30, e o catálogo das obras está disponível na galeria.

DEGUSTAÇÃO DE VINHOS

Frederico Lobo, Marshal Zorzanelli e Boris Acevedo: noite de vinhos na Praia da Costa Crédito: Mônica Zorzanelli

ARTE EM SAMPA

Gorete Thorey comanda uma viagem cultural para a São Paulo, a Artsy Sampa, nos dias 16 e 17 de março. A experiência inclui a hospedagem no Hotel Rosewood (antiga Maternidade Condessa Filomena Matarazzo), que faz parte da Cidade Matarazzo; visita ao 1ª edição da ArtSampa, no Parque Ibirapura, almoço no restaurante do MAM e happy hour no piano bar do icônico Terraço Itália. Fazem parte do grupo: Sandra Corteletti, Marilia Celin, Josiane Dalvi e Maria Tereza Nader.

PAI E FILHA

Dulcino Tose e Luana Tose: em degustação de vinhos no Shopping Praia da Costa Crédito: Monica Zorzanelli

VIVA O CONGO!

Um encontro com Dona Astrogilda Ribeiro, ocorrido em 2010, inspirou a cantora Monique Rocha a compor um samba em homenagem à Rainha do Congo do Espírito Santo, falecida em julho de 2021, aos 87 anos, por complicações em decorrência da Covid-19. O single “Dona Astrogilda” chegou às plataformas digitais nesta sexta-feira (11), embalado em ritmo de samba-congo e repleto de referências à eterna mestra da Banda de Congo de São Benedito do Rosário, criada em 1798 e uma das mais antigas do país.

No dia 18 de fevereiro, Monique Rocha lança o clipe da canção em seu canal no YouTube. Com direção da historiadora Cíntia Braga, o vídeo foi rodado na Vila do Riacho, em Aracruz, onde Dona Astrogilda morou a maior parte de sua vida, tendo como cenários a Igreja Católica, o terreiro de umbanda e a devoção a São Benedito. As imagens capturam o cotidiano da vila, com Monique Rocha rodeada de crianças e da comunidade, combinando as cores próprias da Banda de Congo de São Benedito do Rosário - branco com o azul turquesa – com as cores quentes do samba, no caso o laranja, escolhido pela cantora.

PRAIA DA COSTA

Juliana Alcântara, Lorraine Stoodley, Adriele Alves Pin e Renata Osório: em noite de moda e vinhos, em Vila Velha Crédito: Mônica Zorzanelli

RR NEWS

Presidente da Associação de Empresários da Serra (Ases), Giuliano de Castro recebe no próximo dia 11, no Hotel Serra Grande, o presidenciável Sérgio Moro para um debate com o setor produtivo do município.

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José Luiz Dantas comemora: o curso de Medicina da UVV completa 15 anos.

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Após participar da corrida Mil Milhas, em Interlagos, no mês de janeiro, o piloto Hugo Cibien está em negociações com patrocinadores para a temporada 2022, novamente pela Império Endurance Brasil.

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A empresária e designer de interiores Flávia Dadalto inaugura novo conceito em showroom de revestimentos em março, em Vitória.

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Rachel Pires prepara a inauguração da Nuvem Concept Store, na Praia do Canto, para março, com projeto da arquiteta Juliana Lorenção. “O projeto da loja reflete isso: Inovação, jovialidade, modernidade e um mar de cores. Eu me identifiquei logo com as ideias e produtos da marca e assim quero que os clientes mergulhem em um mar de criatividade e alegria ao entrarem no local”, conta a arquiteta.

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