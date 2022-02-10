Bartira Almeida celebra aniversário em noite "only for girls" em Vitória

Bartira Almeida comemorou o aniversário de 48 anos, nesta terça-feira (08), em Vitória Crédito: Mônica Zorzanelli

Queridona de RR, a empresária e presidente do Instituto Ponte, Bartira Almeida celebrou aniversário de 48 anos, nesta terça-feira (08), no Clericot Café, na Curva da Jurema, em Vitória. A noite "only for girls" foi animada pela DJ Larissa Tantan. Confira as fotos da festa na galeria de fotos de Mônica Zorzanelli.

Aniversário de 48 anos de Bartira Almeida

ACADEMIA DE EDUCAÇÃO FINANCEIRA

Os números impressionam: 73% da população dizem não guardar dinheiro e pelo menos 55% afirmam estar sempre com alguma dívida. Infelizmente, essa é a realidade de um país que não oferece educação financeira nas escolas e onde a Bolsa de Valores é considerada investimento somente para os ricos.

Mas, a partir de agora, os capixabas terão a oportunidade de rever todos esses conceitos. O empresário e administrador de empresas Anderson Barbieri está trazendo uma novidade para o Estado que pretende mudar a forma como as pessoas se relacionam com o dinheiro.

A Online Traders Academy, primeira academia de educação financeira do Brasil, chega com um programa presencial de seis meses que ensinará, entre outras importantes lições, como quitar dívidas, investir no Brasil e no exterior e até ganhar mais que os investidores profissionais.

LANÇAMENTO IMOBILIÁRIO

Lívia Giacomin, Eduardo Fontes, André Pretti, Thiago Sirtoli e Renan Machado: em noite de lançamento de novo empreendimento na Praia do Canto Crédito: Cloves Louzada

"ME LEVA" FESTIVAL

Mais de 10 horas de música. Assim será o "Me Leva" Festival, que vai acontecer no dia 16 de abril, na Área Verde do Álvares Cabral. O evento, realizado pelas produtoras Capixabas Aquarius e Booa, em parceria com a paulista GR Shows, vai unir gerações do samba e do pagode, além da batida do hip hop. O cantor Belo é uma das atrações confirmadas.

QUERIDOS DE RR

Renata Tristão, Sérgio Paulo Rabello, Victor Sarcinelli, Rita Tristão, Max Melo e Emilia Lopes: em noite de lançamento imobiliário, na Praia do Canto Crédito: Cloves Louzada

RR NEWS

Cleto Venturim abre a temporada 2022 de encontros virtuais de prestação de contas com sócios do Sicoob, na próxima terça-feira (15). O dirigente cooperativista vai conduzir a apresentação dos resultados de 2021 e mostrar as novidades para este ano.

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Luiz Gustavo e Hanna Souto recebem convidados para o coquetel de inauguração da Cooltiva Fazenda Urbana, nesta quinta-feira (10), na Praia do Canto. O evento, que tem RP de Kaiky Plaster, contará com degustação de diversos produtos regionais e exclusivos.

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O prefeito de Santa Teresa, Kleber Médice, e o secretário de Turismo e Cultura de Santa Teresa, Rodrigo Brito, recebem neste final de semana autoridades dos municípios de Iapu e Bugre, de Minas Gerais. A equipe quer conhecer a Terra dos Colibris, que já é uma referência em gestão de turismo e cultura.

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Ricardo Vieira informa: o Clube da Música retorna as atividades no próximo dia 21 de março, no Raiz do Canto, na Praia do Canto.

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O empresário Rodrigo Barbosa, CEO da Grand Construtora, reúne nesta sexta-feira (11), no restaurante Spaguethi & Cia, em Vila Velha, com corretores imobiliários que se destacaram entre os meses de novembro a janeiro para a primeira edição de 2022 do Clubi (Corretores Amigos). Esse será um momento de descontração e networking entre os profissionais.

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