Capixabas participam da festa de aniversário de 50 anos da Disney

A magia da Disney está de volta. E os capixabas voltaram ao destino dos sonhos nesta temporada de férias. Depois de quase dois anos sem levar passageiros, a nossa empresária Penha Nonato, a famosa Tia Penha, levou o segundo maior maior grupo do Brasil para Orlando para comemorar os 50 anos da Disney.
A celebração de aniversário do Walt Disney World começou no dia primeiro de outubro de 2021 e vai durar até janeiro de 2023. Confira as fotos dos nossos capixabas na festa.
Capixabas na Disney 2022
LANÇAMENTO
SEPULTURA EM VITÓRIA
Para quem curte um bom rock n’ roll, a banda Sepultura, maior nome da história do metal nacional, se apresenta no Espaço Patrick Ribeiro, neste domingo (13), às 20h. Com a volta à estrada, após dois anos sem show, o Sepultura pretende mobilizar os fãs capixabas com a energia dos palcos e reforçar a essência do metal.
ANIVERSÁRIO
CONCILIAR E MEDIAR ANTES DE IR PRA JUSTIÇA
“O advogado dos novos tempos terá que ser muito mais do que alguém que apenas judicializa questões. Ele deverá ser formado para ter capacidade de conduzir negociações, mediações e conciliações em todas as áreas”. A frase, do desembargador do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro Alexandre Freitas Câmara, fez parte da palestra ministrada no lançamento do curso de Direito da Fucape, com ênfase ampliada para área de economia, mercado, finanças e contabilidade.
Ele ressaltou que, na Suíça, um processo só pode ser judicializado, depois de passar por um processo de conciliação e mediação certificado. Resultado: o número de processos judiciais caiu em 70% desde o início do projeto.
FORMATURA
RR NEWS
A empresária Rachel Pires, da Nuvem Sublimação, é a responsável pelo cenário do camarim do “Rei da Rua”, o cantor baiano Durval Lelys, que se apresenta neste sábado (12), no Na Vista, na Enseada do Suá, em Vitória.
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Brunella Bumachar, sócia-fundadora, conselheira do Centro Universitário Multivix, e investidora da edtech, é a liderança feminina que irá participar da primeira edição de 2022, do Gama Day, da edtech Gama Ensino, fundada por Nilton Sagrilo. O evento é no formato híbrido e acontece no dia 19 de fevereiro, na sede da empresa. Nas edições do ano passado, o evento que ocorre trimestralmente, contou com a presença de convidados importantes, como Patrick Scripilliti, VP da Vtex; Edu Lyra, CEO da Gerando Falcões; Izabella Mattar, ex CEO da XP Xpeed e Julia Machado, CFO da Gerando Falcões.
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A médica Luana Germano Tose e o empresário Marshal Zorzanelli dizem sim-sim neste sábado (12), na Basílica de Santo Antônio, às 19h, a recepção será na chácara Bambu, em Vila Velha. A festa segue no domingo (13) com um churrasco.
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Carlos Marianelli leva o stande da sua Compose para o evento da Alphaville Day, no Alphaville Jacuy, neste domingo (13), a partir das 10h . Quem passar por lá, poderá conferir um pouco do que tem de mais novo no mercado de revestimentos.