Capixabas participam da festa de aniversário de 50 anos da Disney

Isadora Moulin e Maria Clara Baldo Crédito: Divulgação

A magia da Disney está de volta. E os capixabas voltaram ao destino dos sonhos nesta temporada de férias. Depois de quase dois anos sem levar passageiros, a nossa empresária Penha Nonato, a famosa Tia Penha, levou o segundo maior maior grupo do Brasil para Orlando para comemorar os 50 anos da Disney.

A celebração de aniversário do Walt Disney World começou no dia primeiro de outubro de 2021 e vai durar até janeiro de 2023. Confira as fotos dos nossos capixabas na festa.

Capixabas na Disney 2022

LANÇAMENTO

Luciana Melo, Gisella Nitz e Alessandro Alcantara: lançamento oficial da Dior em Vitória, nesta quinta-feira (10) Crédito: Leo Gurgel

SEPULTURA EM VITÓRIA

Para quem curte um bom rock n’ roll, a banda Sepultura, maior nome da história do metal nacional, se apresenta no Espaço Patrick Ribeiro, neste domingo (13), às 20h. Com a volta à estrada, após dois anos sem show, o Sepultura pretende mobilizar os fãs capixabas com a energia dos palcos e reforçar a essência do metal.

ANIVERSÁRIO

Eliane Bianchi, Rita Bumachar, a aniversariante Ana Paula Rody, Dalila Murad e Roberta Camatta: almoço para celebrar idade nova, na Praia do Canto Crédito: Divulgação

CONCILIAR E MEDIAR ANTES DE IR PRA JUSTIÇA

“O advogado dos novos tempos terá que ser muito mais do que alguém que apenas judicializa questões. Ele deverá ser formado para ter capacidade de conduzir negociações, mediações e conciliações em todas as áreas”. A frase, do desembargador do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro Alexandre Freitas Câmara, fez parte da palestra ministrada no lançamento do curso de Direito da Fucape, com ênfase ampliada para área de economia, mercado, finanças e contabilidade.

Valcemiro Nossa, o desembargador do Rio de Janeiro Alexandre Freitas Câmara, Aridelmo Teixeira e Rogério Dias Correa em palestra de lançamento do novo curso da Fucape: Direito Crédito: Divulgação

Ele ressaltou que, na Suíça, um processo só pode ser judicializado, depois de passar por um processo de conciliação e mediação certificado. Resultado: o número de processos judiciais caiu em 70% desde o início do projeto.

FORMATURA

Diretora- criativa da Nola, marca de moda fitness e praia, Tainah Farias comemorou a formatura em Nutrição com jantar na Praia do Canto. Vai se dividir entre as duas jornadas Crédito: Divulgação

RR NEWS

A empresária Rachel Pires, da Nuvem Sublimação, é a responsável pelo cenário do camarim do “Rei da Rua”, o cantor baiano Durval Lelys, que se apresenta neste sábado (12), no Na Vista, na Enseada do Suá, em Vitória.

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Brunella Bumachar, sócia-fundadora, conselheira do Centro Universitário Multivix, e investidora da edtech, é a liderança feminina que irá participar da primeira edição de 2022, do Gama Day, da edtech Gama Ensino, fundada por Nilton Sagrilo. O evento é no formato híbrido e acontece no dia 19 de fevereiro, na sede da empresa. Nas edições do ano passado, o evento que ocorre trimestralmente, contou com a presença de convidados importantes, como Patrick Scripilliti, VP da Vtex; Edu Lyra, CEO da Gerando Falcões; Izabella Mattar, ex CEO da XP Xpeed e Julia Machado, CFO da Gerando Falcões.

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A médica Luana Germano Tose e o empresário Marshal Zorzanelli dizem sim-sim neste sábado (12), na Basílica de Santo Antônio, às 19h, a recepção será na chácara Bambu, em Vila Velha. A festa segue no domingo (13) com um churrasco.

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