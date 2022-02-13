Veja quem prestigiou o jantar em prol do Instituto Ponte em Vitória

Sandra Matias, Thainan Castro, Bartira Almeida e Lara Brotas: no jantar beneficente em prol do Instituto Ponte Crédito: Cacá Lima

Noite de arte, solidariedade e boa mesa. Assim foi o jantar beneficente promovido pela Galeria Matias Brotas em prol do Instituto Ponte, quarta-feira (09), no Restaurante Soeta, em Vitória.

Durante o evento, foi lançado o projeto ArteCria, com a presença do artista visual formado em design pela PUC-Rio e ilustrador Thainan Castro. As obras comercializadas no jantar tiveram parte da renda revertida para o Instituto Ponte e vão custear a vida escolar de seis crianças.

Confira quem prestigiou o evento na galeria de fotos de Cacá Lima.

Jantar em prol do Instituto Ponte em Vitória

SALÃO DO IMÓVEL TÁ "ON"

Vem aí o 28º Salão do Imóvel Ademi-ES. Na próxima quarta-feira (16), o presidente da entidade Eduardo Fontes fará uma apresentação, exclusiva para os associados, de todos os detalhes da nova edição. O encontro de lançamento do Salão do Imóvel 2022, que mais uma vez será 100% digital, acontece a partir das 10 horas, no auditório do Edifício América Centro Empresarial, na Mata da Praia, em Vitória. O Salão do Imóvel é o maior evento de fomento do mercado imobiliário capixaba, reunindo as principais e melhores empresas do setor no Espírito Santo.

COQUETEL

Nanda Portela e Chris Moraes: em noite de lançamento de nova coleção de maquiagem na Praia do Canto Crédito: Leo Gurgel

DE OLHO NO SUPREMO

O mundo jurídico e também os agentes públicos acompanham com atenção e expectativa os debates em torno da nova Lei de Improbidade Administrativa. A principal alteração que o texto sofreu recentemente foi a necessidade de comprovação do dolo por parte do agente público para que haja punição. O que o Supremo Tribunal Federal (STF) decide agora é se a lei será aplicada em ações que já estão em curso ou se ela valerá apenas para ações abertas a partir das alterações na lei. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), se manifestou para que a lei não contemple ações já em tramitação. “Será um novo e importante balizador para quem ocupa ou ocupou cargos públicos”, explica Cristina Daher, advogada especialista em direito público.

ANIVERSÁRIO

Rafaela Fonseca e a aniversariante Michelly Fonseca: celebrando 40 anos no Bacco, na Praia do Canto! Crédito: Cloves Louzada

RODA DE BOTECO EM CACHOEIRO

O Roda chega na Capital Secreta do Mundo, com toda a estrutura já conhecida em Vitória: a competição entre os bares, e o Botecão, com shows nacionais.

PARABÉNS PRA VOCÊ!

Carol Lobato, Luciana Guerra, a aniversariante Simone Duarte, Fernanda Prates, Cris Rocha e Raigna Vasconcelos: a Confraria Divas se reuniu no Orquídea Café para celebrar SD Crédito: Divugação

RR NEWS

O Jeep Renegade, líder entre os SUVs compactos em 2021, está de cara nova e chegou essa semana no Espírito Santo. De acordo com Bernardo Chieppe, Diretor Comercial da Vitória Jeep, o modelo ganhou um novo design, mas manteve toda a sua essência.

Glaucio Siqueira, consultor empresarial, promove entre os dias 16 e 19 de fevereiro, a 2ª Jornada de Sucesso no Varejo de Construção, para empresários do setor e também para planejar investir neste segmento de negócios.