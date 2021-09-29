Apolo Rizk, fundador do grupo Contauto, morre aos 73 anos

O presidente do grupo Contauto, o empresário Apolo Rizk, faleceu na manhã desta quarta-feira (29), em Vitória. Ele morreu em casa devido a complicações de um câncer de pâncreas que enfrentava desde 2016. O empresário tinha 73 anos e deixa dois filhos e quatro netos.

O velório será às 15 horas e o enterro está marcado para às 17 horas no Cemitério Santo Antônio, na Capital. O empresário atuou por mais de cinco décadas no segmento automotivo e nunca deixou de trabalhar.

Nota de falecimento do empresário Apolo Rizk Crédito: Divulgação

A presidente da Federação das Indústrias do Espírito Santo ( Findes ), Cris Samorini, divulgou nota manifestando profundo pesar pelo falecimento de Apolo Jorge Rizk, uma importante liderança empresarial do nosso Estado.

"A Federação das Indústrias do Espírito Santo manifesta profundo pesar pelo falecimento do Sr. Apolo Jorge Rizk, uma importante liderança empresarial do nosso Estado. Ele foi fundador do grupo Contauto, que reúne empresas com grande expertise no segmento automotivo e está no mercado há mais de cinco décadas. Apolo nos deixa um legado de empreendedorismo, e será sempre lembrado pela sua dedicação ao trabalho, foco nos negócios e alegria. Nossos sentimentos aos amigos e familiares" Cris Samorini - Presidente da Findes

O ex-governador do Espírito Santo, Paulo Hartung, também manifestou solidariedade pela perda do empreendedor.

"O Espírito Santo perde hoje um dos seus expoentes na área do empreendedorismo. É com muita tristeza que recebo a notícia do falecimento do meu amigo Apolo Rizk. Exemplo de cidadania, Apolo foi um dos responsáveis por estimular minha trajetória na vida pública. Meus sentimentos aos familiares e aos amigos" Paulo Hartung - Ex-governador do ES

O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Espírito Santo (OAB-ES), José Carlos Rizk Filho, disse, em sua conta do Instagram, que perdeu seu segundo pai, tio e padrinho.

"Palavras não cabem aqui para descrever meus sentimentos nem de nossa família. Perdi quem me emprestou meu primeiro escritório de advocacia no Ed. Escort, perdi quem se vestia de amarelo em todas as minhas campanhas, perdi um dos meus maiores incentivadores e amigos. A minha dor é incomparável a de seus filhos Apolinho e Gabriel e à ausência que Tio Popó terá para com seus netos. Fica a tristeza profunda da perda, minha gratidão eterna por tudo que fez por mim e a certeza que hoje o céu terá alguém a mais para brilhar" José Carlos Rizk Filho - Presidente da OAB-ES e sobrinho do empresário

O ex-prefeito da Serra Audifax Barcelos (Rede) também lamentou a morte de Rizk. "O empresário Apolo Rizk foi um dos grandes nomes do empreendedorismo capixaba. Lamentamos profundamente a sua perda. Os nossos sentimentos à família. Deixa um exemplo de dedicação ao trabalho que deve servir de inspiração para as futuras gerações", disse em nota.



A EMPRESA

O grupo Contauto foi fundado por Apolo Rizk em 1971. Em julho deste ano, a empresa completou 50 anos de mercado. As empresas lideradas por ele atuam como representante das marcas Ford, no segmento de carros; Moto Honda, com a Moto Vena; e caminhões Foton, este último considerado uma sua grande paixão.

Neste último ano, junto com os filhos, ampliou o leque de serviços e representações do grupo, transformando a Contauto em Contauto Autocenter. Com isso, o grupo empresarial passou a atuar nas vendas de veículos multimarcas no atacado e também com carros zero km de diferentes bandeiras.

As lojas de Vila Velha e Serra, que eram destinadas à venda de veículos Ford, passaram a atender as demandas de peças e serviços de oficina para veículos de todas as marcas, inclusive para carros importados, caminhões e máquinas agrícolas.