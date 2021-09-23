Miguel Bassini, fundador da Danúbio, morre aos 64 anos

O diretor-fundador da móveis Danúbio, Miguel Fernando Bassini, faleceu na madrugada desta quinta-feira (23), em São Paulo. Ele estava internado no Hospital Albert Einstein, onde fazia tratamento contra uma leucemia aguda, descoberta em maio deste ano. Miguel tinha 64 anos e deixa dois filhos.

Miguel Bassini vai ser enterrado em Castelo , onde nasceu e abriu sua empresa. Um dos parceiros de Bassini e amigo da família, o publicitário Nelson Massaru trabalha com a Danúbio desde 1984. Segundo ele, a leucemia atingiu o empresário de forma fulminante.

"Ele descobriu em maio a doença e começou a fazer o tratamento em São Paulo. Um dos filhos chegou a doar a medula e Miguel fez o transplante. Logo após isso, a leucemia voltou a se manifestar e de uma forma mais forte. É uma notícia muito triste, pois trabalhamos juntos desde a década de 1980. Ele tinha uma relação próxima com os clientes, que levaram a empresa a ser diversas vezes lembrada como uma das líderes no seguimento de móveis", conta.

Miguel e a esposa Marli Bassini Crédito: Mônica Zorzanelli

A EMPRESA

Em Castelo, Miguel e o irmão Valentim Bassini começaram em uma pequena marcenaria em 1973 o que se tornou a móveis Danúbio. A empresa tinha como objetivo oferecer aos clientes móveis com um padrão mais alto de qualidade e um acabamento mais fino. O sucesso na região e o pioneirismo neste nicho de mercado o levaram a abrir novas lojas e, rapidamente, a Danúbio se tornou uma das marcas mais conhecidas do Estado.

A Danúbio conta atualmente com oito lojas espalhadas em Cachoeiro de Itapemirim, Vitória, Vila Velha, Serra e Cariacica. A Danúbio já foi diversas vezes lembrada pelo Recall de Marcas de A Gazeta e ficou, em 2021, em 1º lugar na categoria loja de móveis planejados e em 3º lugar na categoria loja de móveis.