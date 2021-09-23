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Miguel Bassini, fundador da Danúbio, morre aos 64 anos

Bassini fundou, junto com o irmão em 1973, uma pequena marcenaria que se tornou uma das marcas mais conhecidas do Estado no setor de lojas de móveis. Ele estava em tratamento de uma leucemia aguda

Publicado em 23 de Setembro de 2021 às 17:26

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 set 2021 às 17:26
O diretor-fundador da móveis Danúbio, Miguel Fernando Bassini, faleceu na madrugada desta quinta-feira (23), em São Paulo. Ele estava internado no Hospital Albert Einstein, onde fazia tratamento contra uma leucemia aguda, descoberta em maio deste ano. Miguel tinha 64 anos e deixa dois filhos.
Miguel Bassini vai ser enterrado em Castelo, onde nasceu e abriu sua empresa. Um dos parceiros de Bassini e amigo da família, o publicitário Nelson Massaru trabalha com a Danúbio desde 1984. Segundo ele, a leucemia atingiu o empresário de forma fulminante.
"Ele descobriu em maio a doença e começou a fazer o tratamento em São Paulo. Um dos filhos chegou a doar a medula e Miguel fez o transplante. Logo após isso, a leucemia voltou a se manifestar e de uma forma mais forte. É uma notícia muito triste, pois trabalhamos juntos desde a década de 1980. Ele tinha uma relação próxima com os clientes, que levaram a empresa a ser diversas vezes lembrada como uma das líderes no seguimento de móveis", conta.
Miguel e Marli Bassini
Miguel e a esposa Marli Bassini Crédito: Mônica Zorzanelli

A EMPRESA

Em Castelo, Miguel e o irmão Valentim Bassini começaram em uma pequena marcenaria em 1973 o que se tornou a móveis Danúbio. A empresa tinha como objetivo oferecer aos clientes móveis com um padrão mais alto de qualidade e um acabamento mais fino. O sucesso na região e o pioneirismo neste nicho de mercado o levaram a abrir novas lojas e, rapidamente, a Danúbio se tornou uma das marcas mais conhecidas do Estado.
A Danúbio conta atualmente com oito lojas espalhadas em Cachoeiro de Itapemirim, Vitória, Vila Velha, Serra e Cariacica. A Danúbio já foi diversas vezes lembrada pelo Recall de Marcas de A Gazeta e ficou, em 2021, em 1º lugar na categoria loja de móveis planejados e em 3º lugar na categoria loja de móveis.
Miguel Bassini
Crédito:

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