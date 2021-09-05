Marília Braga, filha do escritor cachoeirense Newton Braga, morre no Rio de Janeiro

Marília Braga, filha do escritor e jornalista Newton Braga e sobrinha do cronista Rubem Braga, morreu aos 81 anos, neste domingo (5). Newton era uma das principais personalidades de Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Espírito Santo . Segundo informações da prefeitura da cidade capixaba, ela se sentiu mal neste sábado (4) e foi levada para um hospital no Rio de Janeiro, onde faleceu no início da manhã. A causa da morte não foi informada.

Nascida em 17 de maio de 1940, Marília era a segunda dos três filhos de Newton com a artista plástica Isabel Cúrcio Braga. Ela morou por cerca de 20 anos nos Estados Unidos, tendo sido uma grande estudiosa da vida de Eleanor Roosevelt, ex-primeira-dama do país norte-americano, que se destacou por seu trabalho em defesa dos direitos humanos.

Com os irmãos Edson e Rachel, Marília participou, em 2011, da edição do livro Newton Braga, Cachoeirense Ausente, em comemoração ao centenário do escritor. Recentemente, compilou todas as poesias do pai, da década de 20 à década de 60, trabalho que resultou em um livro, com previsão de lançamento para 2022.

Em agosto, Marília e sua irmã Rachel estiveram em Cachoeiro para a inauguração da exposição Newton Braga entre seus amores Crédito: Márcia Leal/PMCI

Recentemente, Marília participou ativamente das ações de celebração dos 110 anos de seu pai. Em agosto, ela e sua irmã Rachel estiveram em Cachoeiro para a inauguração da exposição Newton Braga entre seus amores, na Casa dos Braga, e para a recolocação do busto de Newton na parte central da praça Jerônimo Monteiro. Marília Braga deixa um filho.

LUTO OFICIAL

O prefeito de Cachoeiro de Itapemirim, Victor Coelho (PSB), decretou luto oficial de três dias pelo falecimento de Marília Braga.

NEWTON BRAGA

Jornalista, advogado e escritor, Newton nasceu em 1911, na fazenda do Frade, administrada pelo pai, Francisco Braga, primeiro prefeito de Cachoeiro. Estudou no Rio de Janeiro e em Belo Horizonte, cidade onde atuou em jornais e publicou poemas com influência do modernismo. Voltou para a cidade natal, em 1932, onde foi jogador do Estrela do Norte e redator-chefe do Correio do Sul, que usou para impulsionar movimentos cívicos, como a criação do Dia de Cachoeiro. Lirismo perdido, Cidade do interior e Poesias e prosa são algumas de suas principais obras.