Catedral terá missa em italiano em homenagem ao Dia Nacional do Imigrante

Domingo é dia de missa. E neste domingo (21) será comemorado o Dia Nacional do Imigrante Italiano. Então, que tal juntar tudo e celebrar uma missa no idioma italiano? Sim, nós teremos. E será celebrada na Catedral Metropolitana de Vitória, às 11h, em homenagem à data instituída em 2008 por um projeto de lei apresentado pelo então senador Gerson Camata, ele mesmo de origem italiana.
A celebração será presidida pelo padre Renato Criste e reunirá até 240 pessoas, a capacidade máxima de público permitida para a catedral durante a pandemia de Covid-19
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Vão participar da missa representantes dos municípios de colonização italiana no ES: Venda Nova, Santa Teresa, Aracruz, Marilândia, Vila Pavão, Nova Venécia, Castelo, Marechal Floriano, Rio Novo do Sul, Iconha, Alfredo Chaves, Ibiraçu e Cachoeiro de Itapemirim, entre outros.
Durante a celebração, organizada pela Associação Federativa Comunità Italiana do Espírito Santo
, serão executados os hinos do Brasil e da Itália e haverá uma homenagem aos pracinhas brasileiros que lutaram na Batalha de Monte Castello, na Itália, que terminou em 21 de fevereiro de 1945, quase no final da Segunda Guerra Mundial.
Os organizadores da missa pedem aos fiéis que levem para a catedral doações de fraldas descartáveis tamanho G e GG para o Lar dos Idosos. A missa será transmitida ao vivo pela TVE e pelo Facebook da Comunità Italiana do Espírito Santo
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