Catedral terá missa em italiano em homenagem ao Dia Nacional do Imigrante

Domingo é dia de missa. E neste domingo (21) será comemorado o Dia Nacional do Imigrante Italiano. Então, que tal juntar tudo e celebrar uma missa no idioma italiano? Sim, nós teremos. E será celebrada na Catedral Metropolitana de Vitória, às 11h, em homenagem à data instituída em 2008 por um projeto de lei apresentado pelo então senador Gerson Camata, ele mesmo de origem italiana.