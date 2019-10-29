Confira 10 cidades italianas para se sentir dentro de séries medievais

Sesto al Reghena (Friuli Venezia Giulia)

É um vilarejo medieval que fica entre as colinas, próximo ao mar Adriático. Esse lugar impressiona desde à primeira vista, quando você consegue ver o grande castelo no alto. Não é à toa que é um dos burgos da Itália que mais recebem visitantes. Ao entrar e caminhar pelas misteriosas ruas de pedra, é possível ver como era a vida ali. Isso sem contar nos monumentos históricos  o burgo por si só já é um. Foi em Gradara onde aconteceu o romance citado por Dante, a paixão entre Paolo e Francesca. Além de caminhar pelas ruelas burguesas, uma das melhores atrações é visitar o grande castelo e admirar a vista de cima das muralhas, ensina Grassi.

É conhecida principalmente por suas importantes obras de arte. Elas podem ser vistas no museu cívico e na Pinacoteca, nas igrejas e na cidade, bem como na paisagem ao redor. A cidade fica em uma colina, por isso tem vistas distantes sobre a paisagem lindíssima. Além de toda a carga histórica, Castroreale também é lugar para quem gosta de águas termais. Isso porque na região estão vários balneários que são abertos para visitação, explica a Travel Designer.

Este burgo fica próximo ao rio Trebbia, na Emília Romagna, e possui registros de civilizações que abrigaram a região desde o século 14 a.C.. Atrai muitos turistas por toda a história que aconteceu ali no vilarejo. O centro histórico permanece preservado com as construções medievais em pedra e madeira. Mas além disso, a região é conhecidíssima pela gastronomia regional. Quando for conhecer Bobbio, minha dica é a de provar um prato conhecido como maccheroni alla bobbiese. Trata-se de uma massa fresca artesanal feita com um molho ensopado delicioso, informa Ana.

É um vilarejo medieval que deveria se chamar paraíso. Isso porque ele é um dos lugares mais privilegiados da Itália: fica na beira mar do Mediterrâneo, na Costa Amalfitana, com o azul deslumbrante das praias. A cidade tem pouco mais de 800 habitantes e é pouquíssimo explorada pelo turismo. Mesmo assim, todo ano acontece um festival que convida artistas do mundo todo a deixarem a cidade mais colorida, explica.

É uma montanha na maior ilha habitada na Europa do Lago Iseo e também o destino mais visitado na região, por causa das encantadoras aldeias, da paisagem e dos monumentos. Um fato curioso é que não é permitido a entrada de carros na ilha. Mas as bicicletas são liberadas e os habitantes também podem ter motos, explica Grassi.

O fato mais curioso sobre Bagnoli del Trigno é que não existe um consenso sobre o surgimento da cidade. Segundo uma das lendas, ela teria surgido a partir de ocupações que circundavam as fontes termais. Mas outra lenda conta uma versão diferente: a cidade surgiu a partir de um naufrágio que teria ocorrido na região. De qualquer forma, este é outro burgo paradisíaco, pois a natureza da região é exuberante e a principal atração são as fontes termais, afirma a especialista.

É uma pequena vila que fica no noroeste da Sardenha e surgiu em 1885, quando era habitada por famílias de pescadores da Ilha de Asinara. Hoje, a população de Stintino tem cerca de 1600 habitantes. As praias de Stintino são maravilhosas: praias de areia branca com vista para uma incrível água clara e transparente, cercadas por maquis mediterrâneos lindíssimos, diz Grassi.

As escavações arqueológicas já revelaram a presença humana em San Giorgio di Valpolicella ainda na idade do bronze. Mas o que vai arrancar suspiros de qualquer viajante é mesmo a bela vista que temos do alto. Muitos turistas passam por ali para conhecer a região vinícola, pois é na região de San Giorgio que é feito o vinho Amarone.

O antigo burgo de Pescocostanzo é um lugar mágico e um belo exemplo de preservação da arquitetura. O povoado teve início no século X e fica no território do Parque Nacional Majella. Se não conhece, essa região é lindíssima e é chamada de Abruzzo. Como todos os burgos dessa lista, Pescocostanzo é riquíssima em história. Ali você vai encontrar traços arquitetônicos de diferentes vertentes, como construções Renascentistas e também Barrocas. Isso sem mencionar as atrações naturais. Durante o inverno, milhares de pessoas vão até a região para esquiar, explica a Travel Designer.