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Renata Rasseli

Galeria do ES comemora 15 anos com exposição e clube do colecionador

A OÁ Arte Contemporânea abre no próximo dia 15 de março uma nova mostra dos artistas Aline Moreno (SP) e Manoel Novello (RJ), com texto da curadora Clara Sampaio

Publicado em 16 de Fevereiro de 2022 às 02:10

Públicado em 

16 fev 2022 às 02:10
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Inauguração da nova sede da Galeria Oá, na Avenida César Hilal, em Vitória
Thais Hilal e Hilal Sami Hilal: na OÁ Arte Contemporânea Crédito: Mônica Zorzanelli
OÀ Arte Contemporânea comemora 15 anos em 2022, com a inauguração do Clube do Colecionador OÁ e abertura de nova exposição, dos artistas Aline Moreno (SP) e Manoel Novello (RJ), com texto da curadora Clara Sampaio. "A primeira edição, do Clube, com o artista Rick Rodrigues, foi um sucesso e teve adesão de 12 colecionadores, tanto locais quanto de outros estados", comemora a galerista Thais Hilal.

AGENDA ÍTALO-CAPIXABA

o cônsul honorário da Itália no ES, Roger Gaggiato; o O embaixador Francesco Azzerello; o diretor-geral da Rede Gazeta, Marcello Moraes; o diretor de Jornalismo, Abdo Chequer e o cônsul-geral da Itália no RJ, Paolo Miraglia.
O cônsul honorário da Itália no ES, Roger Gaggiato; o embaixador Francesco Azzerello; o diretor-geral da Rede Gazeta, Marcello Moraes; o diretor de Jornalismo, Abdo Chequer e o cônsul-geral da Itália no RJ, Paolo Miraglia: visita à Rede Gazeta Crédito: Carlos Alberto Silva
Cumprindo agenda no Espírito Santo nesta terça (15) e quarta-feira (16), o embaixador da Itália no Brasil, Francesco Azzarello, visitou a Rede Gazeta e conheceu a Redação de Jornalismo que reúne A Gazeta, TV Gazeta, CBN Vitória, g1 ES e HZ. Em pauta, a presença dos italianos no Espírito Santo e as agendas diplomáticas que aproximam as terras capixabas e italianos.

PAI E FILHA

Manuela Murad e Marcos Murad
Manuela Murad e Marcos Murad: em convenção do mercado imobiliário, na Ilha do Boi Crédito: Cloves Louzada

SHOPPING VITÓRIA ENTRE OS MELHORES PARA SE TRABALHAR NO ES

O Shopping Vitória está entre as dez melhores empresas para se trabalhar no Espírito Santo em 2021, na categoria Médias e Grandes Empresas do programa de certificação Great Place to Work. Entre os critérios de avaliação, estão as boas práticas de gestão de pessoas e bom ambiente organizacional. O empreendimento está pelo 2º ano consecutivo entre as melhores empresas do estado e recebe o selo GPTW pela 4º vez consecutiva.
Para o diretor do Shopping Vitória, Raphael Brotto, a certificação é resultado das boas práticas aplicadas junto aos seus colaboradores. “Para nós, estar nesse ranking é muito importante, é o reconhecimento de todo um trabalho, do tempo e recursos que investimos sempre pensando no melhor para os colaboradores. Mostra que estamos no caminho certo e que nossas práticas têm sido bem recebidas pelas equipes. Há cinco anos reestruturamos todo o departamento de RH do SV e agora estamos colhendo os frutos”, avalia.

HOMENAGEM

Bruno Lamas, Wesley Telles e Bruna Dornellas
O deputado estadual Bruno Lamas, Wesley Telles e Bruna Dornellas: a WB Produções, que completa 15 anos,  acaba de receber  a comenda Hermógenes Lima Fonseca da Assembleia Legislativa Crédito: Divulgação

VILA VELHA GANHA NOVA ESCOLA

Mais uma opção para os pais e mães em Vila Velha. O Centro Educacional Primeiro Mundo na Praia da Costa, abre suas portas nesta quarta (16) para alunos da Educação Infantil ao 9º ano. Em 2023, passará a oferecer também o Ensino Médio.

INAUGURAÇÃO

João Pedro Checon e esposa Mariana Comério na inauguração do seu espaço, a maior loja de veículos premium do Espírito Santo.
João Pedro Checon e Mariana Comério: inauguração de nova loja de veículos premium do Espírito Santo. O brunch foi assinado por Tereza Aragão Crédito: Divulgação

VACINA NO BRAÇO, PURPURINA NO OUTRO

O Festival Baile Voador, que acontece nos dias 25 e 26 de fevereiro no Álvares Cabral, quer um Carnaval divertido, e igualmente seguro. Por isso, será cobrado o passaporte vacinal na entrada da festa. Só entra no festival quem tomou ao menos duas doses do imunizante contra a Covid-19. E não vale apresentar teste de Covid-19 - nem o PCR, nem o teste rápido. O lema nas redes sociais da festa é "vacina num braço, purpurina no outro"! Estão confirmados shows de BaianaSystem, Regional da Nair, Mariana Coelho, André Prando, Bloco Manimal e Amaro Lima e muito mais.

MERCADO IMOBILIÁRIO

Letícia Rody
Letícia Rody está ministrando o workshop "Corretora Padrão Luxo" Crédito: Cloves Louzada

RR NEWS

A advogada Leila Sales Macedo Imbroisi é a nova Diretora Estadual do Instituto Brasileiro de Direito Imobiliário (Ibradim) no Espírito Santo. A entidade, que possui natureza técnica, científica e pedagógica, promove no próximo dia 22, às 19h, o “I Encontro do Ibradim-ES” de 2022.
***
Gustavo Almeida
Gustavo Almeida Crédito: Cacá Lima
Nosso Gustavo Almeida (foto), que assinou a decoração do chá bar de Talita Miozzi e Júnior Leite, no último final de semana, em Vitória,  desembarca em São Paulo, em breve para fazer o décor do casamento do empresário Rafael Ferreira e Allan Montenegro, que terá  como madrinhas Adriane Galisteu, Júlia Lemmertz, Cris Arcangeli, Mônica Martelli e Luiza Possi.
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O casal de empresários Bruno Marchiori Pereira e Silvia Marin são os franqueados do Ricks Burger na Garagem, em Cachoeiro. No próximo dia 21, o empresário Henrique César visita a loja da Capital Secreta. 

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Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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