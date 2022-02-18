FOTOS: Elissa Ammar comemora aniversário no Iate Clube do ES

A aniversariante Elissa Ammar e Maurício Frota: noite de parabéns pra você! Crédito: Mônica Zorzanelli

Queridona de RR, Elissa Ammar recebeu amigos e familiares para comemorar seu aniversário, na noite de quarta-feira (16), no Iate Clube do ES. No menu, um churrasquinho comandado pelo famoso Carioca e bons drinques. Confira quem prestigiou o encontro na galeria de fotos de Mônica Zorzanelli.

Aniversário de Elissa Ammar

TURISMO NO CARNAVAL

O Hotel Senac Ilha do Boi comemora a alta procura por reservas para o feriado de carnaval no Espírito Santo. O estabelecimento totaliza uma ocupação de 85%. A busca deste ano está superior a 2021, quando o percentual de quartos reservados ficou em 30% no mesmo período. O gerente de Operações do hotel, Edinilson Mardegan D'Andréa, credita esse aumento ao avanço da vacinação no Brasil. “A maioria dos hóspedes é de estados vizinhos, como Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais".

COQUETEL

José Luis Galvêas Loureiro e a anfitriã Caroline Couto: em coquetel de verão em perfumaria na Praia da Costa Crédito: Thuanny Louzada

APOIO AO ESPORTE

A XP Investimentos – instituição que há mais de 20 anos vem transformando o mercado financeiro no país – é a patrocinadora oficial do Vila Velha Open Beach Tennis, evento esportivo que vai agitar as areias da Praia da Costa de sexta (18) a domingo (20). “Temos um histórico de apoio e valorização ao esporte, promovendo saúde e bem-estar por todo o país e não poderíamos deixar os capixabas sem eventos como esse”, destaca Cecília Perini, gerente regional da XP Inc. no Espírito Santo.

LANÇAMENTO DE LIVRO

A psicoterapeuta Renata Machado acaba de lançar o livro "MaravilhosaMENTE Organizada" Crédito: Thuanny Louzada

RR NEWS

Foliãs de carteirinha, Maria Sanz e Luciana Almeida comandam o 5º Baile Secreto nesta sexta (18), a partir das 21h22, na Casa da Mãe Joana, em Vitória.

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Rafa Ziviani desembarca em Portugal no próximo mês para uma temporada de treinamentos de líderes e empresários nas cidades do Porto e Lisboa. Em terras lusitanas, a CEO da Fábrica Marketing dará capacitações para gestão de marca e projeto de branding para marcas inesquecíveis.

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Alice Cardoso vai curtir o carnaval em Alicante, na Espanha, onde mora sua irmã Ana Carolina. "Vou matar saudades. Não nos desde antes da pandemia. Viva a vacina!", comemora.

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Sandra Camilo vai passar o Carnaval em Paris, curtindo a filha, a neta e o frio da cidade.

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Dudu Altoé é presença confirmada no Baile Voador, nos próximos dias 25 e 26 de fevereiro, na área verde do Álvares Cabral.

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Fernanda Prates recebe neste sábado (19), na Wine Vix, na Praia do Canto, para uma feijoada. Flávia Fardim e Franklin Bringhenti, Daniela Morais, Rute Mercúrio e Luiza Bragatto já confirmaram presença.

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Bárbara Pires está em São Paulo com a família, onde foi adquirir materiais para o seu novo espaço de tatuagem que fica em Vitória. A tatuadora e body piercing, que vai mesclar atividades profissionais com passeios pela Terra da Garoa, conheceu Ronaldo Sampaio e Eliane Silva, referências no Brasil quando o assunto é body piercing.

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Dione Arruda, Henrique Arruda e André Pessôa, da Tarumã Studio Automotivo, promovem Baile de Carnaval, neste sábado (19), a partir das 18h30, no pátio da empresa.

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Isaque Sousa e Luiz Fabrício Simão estão recebendo doações para as vítimas das chuvas em Alegre. O ponto de coleta fica em Mata da Praia, na loja de moda masculina da dupla.

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Como já se tornou tradição entre as mamães, a comemoração de aniversário dos pequenos todo o mês, a confeiteira Renata Póvoa criou o projeto “Mesversário por um ano”. “Fechamos um pacote anual em que todo o mês é produzido um bolo a escolha da cliente (tema e sabor) com um preço especial. Fica prático, seguro e bom para as duas partes”.

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