Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Renata Rasseli

Após 2 anos online, Festival de Cinema de Vitória será presencial em 2022

O  28° FCV: Reencontro será realizado de  21 e 25 de junho, Centro Cultural Sesc Glória e no Hotel Senac Ilha do Boi

Públicado em 

17 fev 2022 às 13:42
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

25/09/2019 - Abertura do 26º Festival de Cinema de Vitória, realizado no Centro Cultural Sesc Glória, no Centro de Vitória
Abertura do 26º Festival de Cinema de Vitória, realizado no Centro Cultural Sesc Glória, no Centro de Vitória Crédito: Levi Mori/Festival de Cinema de Vitória
Amantes do cinema fiquem ligados! Depois de duas edições online, o Festival de Cinema de Vitória, evento dirigido pela produtora cultural Lucia Caus, prepara uma programação especial para o seu retorno presencial. Entre os dias 21 e 25 de junho acontece o 28º FCV: Reencontro. Durante cinco dias, Vitória será a capital do cinema brasileiro, com a exibição de filmes premiados da nova safra nacional, além de debates, oficinas e palestras. Um dos nomes confirmados é o da atriz e diretora Marcélia Cartaxo, que estará presente para o lançamento da versão impressa do Caderno da Homenageada, publicação biográfica e exclusiva sobre sua carreira produzida pela Galpão Produções e pelo Instituto Brasil de Cultura e Arte. E como já é tradição, toda a programação é gratuita e acontece no Centro Cultural Sesc Glória e no Hotel Senac Ilha do Boi. 

Veja Também

Alice Caymmi e Letrux vêm ao ES para o Festival de Cinema de Vitória Itinerante

Apostando na diversidade, Festival de Cinema de Vitória seleciona 92 filmes; veja a lista

Festival de Vitória: um recorte do cinema feito por mulheres

Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

Tópicos Relacionados

Cinema Festival de Cinema de Vitória
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
7 doces coreanos que todo fã de dorama precisa experimentar
Imagem de destaque
STJ tem maioria para que ex-CEO da Vale volte à condição de réu no caso Brumadinho
Imagem de destaque
Fim da 6x1 no Congresso: Planalto contradiz Motta e diz que estuda urgência para projeto

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados