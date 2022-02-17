Após 2 anos online, Festival de Cinema de Vitória será presencial em 2022

Amantes do cinema fiquem ligados! Depois de duas edições online, o Festival de Cinema de Vitória, evento dirigido pela produtora cultural Lucia Caus, prepara uma programação especial para o seu retorno presencial. Entre os dias 21 e 25 de junho acontece o 28º FCV: Reencontro. Durante cinco dias, Vitória será a capital do cinema brasileiro, com a exibição de filmes premiados da nova safra nacional, além de debates, oficinas e palestras. Um dos nomes confirmados é o da atriz e diretora Marcélia Cartaxo, que estará presente para o lançamento da versão impressa do Caderno da Homenageada, publicação biográfica e exclusiva sobre sua carreira produzida pela Galpão Produções e pelo Instituto Brasil de Cultura e Arte. E como já é tradição, toda a programação é gratuita e acontece no Centro Cultural Sesc Glória e no Hotel Senac Ilha do Boi.