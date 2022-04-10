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Carnaval

Mulher Moranguinho fala da estreia no Sambão do Povo, em Vitória

Esposa de Naldo Benny, Ellen Cardoso vai marcar presença no Camarote P12 na madrugada deste domingo (10)
Guilherme Sillva

Guilherme Sillva

Publicado em 10 de Abril de 2022 às 00:59

Ellen Cardoso é a Mulher Moranguinho
Ellen Cardoso é a Mulher Moranguinho Crédito: Instagram/@moranguinhoreal
Assim como o marido, a modelo Ellen Cardoso também fará sua estreia no Carnaval de Vitória. Ela estará presente no Camarote P12, no Sambão do Povo, onde o esposo Naldo Benny fará um show.
"Será a minha primeira vez no Carnaval de Vitóra e a expectativa é muito boa. Carnaval é a festa da energia e da alegria. Quero me divertir e aproveitar o máximo", disse por telefone.
Ela percorre o Espírito Santo acompanhando o marido numa série de shows. Nesta sexta (8), ele se apresentou no Botequim do Celim, em Vila Velha. No sábado (9), ele faz algumas apresentações e segue para o Camarote P12, no Sambão do Povo.
Naldo e Ellen Cardoso no Botequim do Celim, em Vila Velha
Naldo e Ellen Cardoso no Botequim do Celim, em Vila Velha Crédito: Instagram/@moranguinhoreal
Sucesso nos programas de televisão e rádios do Brasil no final dos anos 2000, ela já foi rainha de bateria da Paraíso do Tuiuti, no Rio de Janeiro, e na Camisa Verde e Branca, de São Paulo, ela conta que foi uma experiência incrível.
"Uma das maiores emoções que já tive na vida, quando você coloca o pé na Avenida é mágico. Mas depois de um tempo resolvi que não iria mais participar do Carnaval. Agora acompanho meu marido nos shows e curto a festa nos camarotes".

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