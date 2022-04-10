Mulher Moranguinho fala da estreia no Sambão do Povo, em Vitória

Ellen Cardoso é a Mulher Moranguinho Crédito: Instagram/@moranguinhoreal

Assim como o marido, a modelo Ellen Cardoso também fará sua estreia no Carnaval de Vitória. Ela estará presente no Camarote P12, no Sambão do Povo, onde o esposo Naldo Benny fará um show.

"Será a minha primeira vez no Carnaval de Vitóra e a expectativa é muito boa. Carnaval é a festa da energia e da alegria. Quero me divertir e aproveitar o máximo", disse por telefone.

Ela percorre o Espírito Santo acompanhando o marido numa série de shows. Nesta sexta (8), ele se apresentou no Botequim do Celim, em Vila Velha. No sábado (9), ele faz algumas apresentações e segue para o Camarote P12, no Sambão do Povo.

Naldo e Ellen Cardoso no Botequim do Celim, em Vila Velha Crédito: Instagram/@moranguinhoreal

Sucesso nos programas de televisão e rádios do Brasil no final dos anos 2000, ela já foi rainha de bateria da Paraíso do Tuiuti, no Rio de Janeiro, e na Camisa Verde e Branca, de São Paulo, ela conta que foi uma experiência incrível.