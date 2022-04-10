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Carnaval de Vitória

Make no Carnaval: Brilho e muita cor marcam as escolhas nos camarotes

Os olhos foram a escolha principal das capixabas para ganhar destaque, com o glitter, durante a passagem das escolas das escolas de samba do ES, neste sábado (9)
Guilherme Sillva

Guilherme Sillva

Publicado em 10 de Abril de 2022 às 00:14

Maquiagem no Sambão do Povo
Maquiagem no Sambão do Povo Crédito: Montagem/Guilherme Silva
Quando o assunto é maquiagem, muito brilho e cores marcaram as escolhas das foliãs que estão curtindo a terceira noite dos desfiles das escolas de samba do Espírito Santo, no Sambão do Povo, em Vitória. Nos camarotes espalhados pela avenida, produções cheias de personalidade e um toque a mais de diversão.
Os olhos foram a escolha principal das capixabas para ganhar destaque, com o glitter. "As cores são, sem dúvida, a melhor opção. Vale apostar na paleta de sombra e nos glitters", conta a maquiadora Camylla Passos, maquiadora da Alice Salazar, que está com um espaço no Camarote P12.
A maquiadora sugere que, se optar pelas cores no rosto, vale apostar num gloss com cor ou brilho na boca.
Já quando o assunto é cabelo, a trancista Sara Soares conta que vale usar a criatividade. "O penteado pode ser básico, mas vale usar brilho para destacar. Também vale apostar nas tranças, rabo de cavalo e penteado com estático colorido", diz.
A comerciate Flavia Cosmo apostou num olho com sombra, além do glitter. Já a esteticista Rafaela Pazini também optou pelo glitter em formato de estrela.
Maquiagem no Sambão: Flavia Cosmo, comerciante
Maquiagem no Sambão: Flavia Cosmo, comerciante Crédito: Guilherme Silva
Maquiagem no Sambão: Rafaela Pazini, esteticista
Maquiagem no Sambão: Rafaela Pazini, esteticista Crédito: Guilherme Silva
Os homens também não deixam de brincar. O gerente de atendimento Fábio Nascimento optou por usar penas no dread e um brilho no rosto.
Maquiagem no Sambão: Fábio Nascimento, gerente de atendimento
Maquiagem no Sambão: Fábio Nascimento, gerente de atendimento Crédito: Guilherme Silva
Maquiagem no Sambão: Marcio Antunes, administrador
Maquiagem no Sambão: Marcio Antunes, administrador Crédito: Guilherme Silva

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