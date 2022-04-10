Make no Carnaval: Brilho e muita cor marcam as escolhas nos camarotes

Quando o assunto é maquiagem, muito brilho e cores marcaram as escolhas das foliãs que estão curtindo a terceira noite dos desfiles das escolas de samba do Espírito Santo, no Sambão do Povo, em Vitória. Nos camarotes espalhados pela avenida, produções cheias de personalidade e um toque a mais de diversão.
Os olhos foram a escolha principal das capixabas para ganhar destaque, com o glitter. "As cores são, sem dúvida, a melhor opção. Vale apostar na paleta de sombra e nos glitters", conta a maquiadora Camylla Passos, maquiadora da Alice Salazar, que está com um espaço no Camarote P12.
A maquiadora sugere que, se optar pelas cores no rosto, vale apostar num gloss com cor ou brilho na boca.
Já quando o assunto é cabelo, a trancista Sara Soares conta que vale usar a criatividade. "O penteado pode ser básico, mas vale usar brilho para destacar. Também vale apostar nas tranças, rabo de cavalo e penteado com estático colorido", diz.
A comerciate Flavia Cosmo apostou num olho com sombra, além do glitter. Já a esteticista Rafaela Pazini também optou pelo glitter em formato de estrela.
Os homens também não deixam de brincar. O gerente de atendimento Fábio Nascimento optou por usar penas no dread e um brilho no rosto.