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"Muito ansioso", diz Naldo sobre show no Camarote P12, no Carnaval de Vitória

Cantor, que faz turnê no ES, será a grande atração do Camarote P12, na madrugada deste domingo (10), no Sambão do Povo, em Vitória
Guilherme Sillva

Guilherme Sillva

Publicado em 10 de Abril de 2022 às 00:34

O cantor Naldo Benny
O cantor Naldo Benny Crédito: Instagram/@naldobenny
O cantor Naldo Benny será a grande atração do Camarote P12, na madrugada deste domingo (10), no Sambão do Povo, em Vitória. Animado, antes de chegar ao evento ele falou ao HZ sobre a sua primeira participação no carnaval capixaba.
"Tenho um carinho muito grande pela cidade. Carnaval é festa total e estou com saudade da galera de Vitória", contou.

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Dono do hit-chiclete "Amor de Chocolate", que tem mais de 60 milhões de visualizações no YouTube, o funkeiro promete fazer animada apresentação, recheada de sucessos para os foliões capixabas. "Estou muito ansioso e amarradão em cantar. Podem se preparar que a gente vai cantar e dançar muito, será uma noite especial. Gosto de surpreender a galera".
Além da "Amor de Chocolate", ele deve cantar "Chantilly", "Se Joga", "Exagerado" e "Tá Surdo". "Samba e funk combinam totalmente. Eu adoro samba".
Naldo teve o auge de sua carreira em 2016, quando chegou a se apresentar nos Estados Unidos e na Europa, e já fez parcerias com astros do calibre de Ja Rule, Chris Brown, Kanye West e Fat Joe. Sobre os próximos projetos, ele quer fazer um novo DVD. A esposa Ellen Cardoso, mais conhecida como Moranguinho, também estará no camarote.

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