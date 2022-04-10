"Muito ansioso", diz Naldo sobre show no Camarote P12, no Carnaval de Vitória

O cantor Naldo Benny Crédito: Instagram/@naldobenny

O cantor Naldo Benny será a grande atração do Camarote P12, na madrugada deste domingo (10), no Sambão do Povo, em Vitória. Animado, antes de chegar ao evento ele falou ao HZ sobre a sua primeira participação no carnaval capixaba.

"Tenho um carinho muito grande pela cidade. Carnaval é festa total e estou com saudade da galera de Vitória", contou.

Dono do hit-chiclete "Amor de Chocolate", que tem mais de 60 milhões de visualizações no YouTube, o funkeiro promete fazer animada apresentação, recheada de sucessos para os foliões capixabas. "Estou muito ansioso e amarradão em cantar. Podem se preparar que a gente vai cantar e dançar muito, será uma noite especial. Gosto de surpreender a galera".

Além da "Amor de Chocolate", ele deve cantar "Chantilly", "Se Joga", "Exagerado" e "Tá Surdo". "Samba e funk combinam totalmente. Eu adoro samba".